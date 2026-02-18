Кой е Хасан Адемов - кандидат за служебен министър на труда и социалната политика (Биография)

Кой е Корман Исмаилов – кандидат за служебен министър на транспорта и съобщенията

В служебното правителство с премиер Андрей Гюров ресорът на труда и социалната политика се поверява на един от експертите в сектора – д-р Хасан Адемов. Предложението му за служебен министър се разглежда като стратегически ход за осигуряване на спокойствие в социалната система и професионално управление на сложните преговори със синдикати и работодатели.

Кой е Хасан Адемов?

Д-р Хасан Адемов е емблематична фигура за българския парламентаризъм и социална сфера. Той е лекар по образование, но целият му професионален и политически път е посветен на защитата на трудовите права и изграждането на устойчива пенсионна система.

Това е поредно завръщане на Адемов в управлението на социалното министерство:

Министър на труда и социалната политика: Той заемаше този пост в кабинета „Орешарски“ (2013–2014 г.), където бе отличен за способността си да намира консенсус в условия на протести и напрежение.

Дългогодишен председател на Социалната комисия в НС: В продължение на няколко парламента Адемов бе ключовата фигура, през която минаваха всички законодателни промени, засягащи пенсиите, социалните помощи и пазара на труда.

Образование и експертен профил

Хасан Адемов е завършил Медицинския университет във Варна и е специалист по анестезиология и реанимация. Въпреки медицинския си бекграунд, той се утвърди като:

Архитект на осигурителната система: Считан за един от малкото политици, които разбират в детайли математическите модели на пенсионното осигуряване.

Майстор на социалния диалог: Адемов е известен със своя спокоен и балансиран подход, печелейки уважението както на организациите на хората с увреждания, така и на големите индустриалци.

Приоритети в новия мандат

Като служебен министър, д-р Адемов ще трябва да се справи с няколко горещи теми:

Пенсионни разчети: Подготовка и гарантиране на индексацията на пенсиите по „швейцарското правило“, без да се застрашава стабилността на НОИ.

Заетост и кадри: Овладяване на недостига на работна ръка чрез активни мерки на пазара на труда и програми за квалификация.

Социално подпомагане: Прецизиране на помощите за отопление и подкрепа за уязвимите групи в условия на инфлационен натиск.