България

„Младост 1“ се подготвя за съд с „Топлофикация“: Повече от месец без топла вода, хората се страхуват и за парното

Жители на квартала готвят колективен иск и искат оставки. Дружеството обяснява забавата с мрежа на повече от 35 години, която се пробива на нови места по време на ремонта

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

29 октомври 2026, 11:05
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Жители на столичния квартал „Младост 1“ са без топла вода повече от месец заради авария по топлопреносната мрежа и се опасяват, че през зимата ще останат и без парно. 

„От 2 октомври до момента изобщо няма топлоподаване. Ремонтите са много чести, а проблемът е остарялата мрежа. Когато се спука тръба, се поставя скоба, вместо да се отстрани причината. Проблемът е управленски, да се включи и енергийният министър. Нека завалят оставки“, заяви адвокат Инна Бояджиева в ефира на NOVA NEWS.

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По думите й прекъсванията създават сериозни затруднения за семействата с деца и за възрастните хора, а детските градини и училищата в района също са без топла вода. Бояджиева посочи, че са подадени жалби до „Топлофикация София“, омбудсмана, Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията. Следващата стъпка е колективен иск заради продължителното прекъсване.

„Децата са без топла вода, а парно няма. Мият си ръцете със студена вода. Това са елементарни нужди“, разказа жител на квартала.

„Топлофикация София“ е собственост на Столичната община. Кметът не може да не знае какво се случва. Дружеството умишлено се води към фалит“, добави друг жител.

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От „Топлофикация София“ обясниха в позиция, че отстраняването на аварията изисква сериозни строително-монтажни дейности, включително изкопни работи. Според дружеството топлопреносната мрежа в района е на повече от 35 години, което създава предпоставки за чести аварии. При отстраняването на един пробив нерядко възникват нови повреди в други участъци, което налага промени в сроковете.

От дружеството увериха, че аварийните екипи работят за възстановяване на топлоподаването във възможно най-кратък срок, и поднесоха извинения на засегнатите жители.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: NOVA NEWS    
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