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Румъния реагира на изказване на Румен Радев за атаките в Черно море

Изказване на българския премиер за действията на Букурещ предизвика реакции в румънски медии. Зад политическия спор стоят поредица от атаки срещу търговски кораби, въпроси за отговорността на Русия и различия в подхода към доказателствата

29 октомври 2026, 12:00
Румъния реагира на изказване на Румен Радев за атаките в Черно море
Източник: iStock
  • Изказване на българския премиер Румен Радев за атаките в Черно море предизвика реакции в румънските медии, които го представиха като намек за косвена отговорност на Румъния.
  • Радев настоява обвиненията срещу Русия да се подкрепят с доказателства, като същевременно не изключва руска отговорност за нападенията срещу търговски кораби.
  • Атаките продължават да застрашават корабоплаването в Черно море, а България, Румъния и Турция обсъждат засилване на сътрудничеството и сигурността в региона.

Изказване на българския премиер Румен Радев за атаките срещу търговски кораби в Черно море предизвика реакции в румънски медии. В центъра на спора е позицията на Радев, че румънското ръководство е обвинило Русия за нападенията, без да представи публично достатъчно доказателства, а след това са последвали нови инциденти с плавателни съдове.

В публикации от 27 октомври румънските телевизии Digi24 и Euronews Romania представиха думите му като внушение, че Румъния носи косвена отговорност за случващото се в Черно море. Дискусията се разшири и извън България и Румъния, след като нови атаки срещу търговски кораби поставиха под натиск сигурността на корабоплаването в региона.

Изказването на Радев бе направено на 26 октомври 2026 г. по време на Софийския икономически форум. В публикуван от Euronews Romania откъс Радев коментира позицията на румънското ръководство по отношение на атаките срещу плавателни съдове в Черно море.

„Искам само да спомена случая с Румъния. Те постъпиха така, политическото ръководство на Румъния излезе и каза: „Нямаме доказателства, но много добре знаем, че Русия е отговорна за тези атаки и категорично ги осъждаме“. Какво се случи? Два кораба, единият от които само преди няколко дни, бяха ударени и потопени по най-предизвикателния възможен начин в румънски териториални води.“

В същия откъс Радев заявява, че е бил единственият премиер сред трите черноморски държави от НАТО, който е извикал руския посланик и ясно е изразил позицията си. Той подчертава, че обвиненията трябва да се основават на ясни доказателства, а не на лозунги.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Радев: Румъния посочи Русия като агресор и последваха нови атаки в Черно море

  • Защо изказването предизвика реакции в Румъния?

На 27 октомври Digi24 публикува материал, чието заглавие може да бъде преведено като „Румен Радев предполага, че Румъния е виновна за последните руски атаки с дронове в Черно море. Как обосновава твърдението си“.

Медията поставя акцент върху последователността, в която Радев представя събитията:

  1. първо румънските власти обвиняват Русия,
  2. след което има нови атаки срещу плавателни съдове.

От тази последователност българският премиер извежда аргумент срещу начина, по който според него Букурещ отправя обвинения.

Euronews Romania също отразява изказването на 27 октомври. И в двата случая основната тема е предполагаемата косвена отговорност на Румъния за ескалацията в Черно море.

На 28 октомври кореспондентът на БНТ в Румъния Стилиян Деянов съобщи за телевизионна дискусия по Digi24, в която преподавателят Раду Албу Команеску поставя въпроса дали българското правителство не помага по някакъв начин на Русия за атаките.

Стилиян Деянов публикува във Facebook цитатите по смисъл, записани от самия него по време на предаването:

Проф. Раду Албу Команеску: Аз вече започвам да се питам дали България, българското правителство не помага някак на Русия за тези атаки? Пряко или непряко. В днешната атака корабът дори не отива към Украйна, а към Констанца.

Космин Прелипчану: Изказването на Радев е някакъв делириум. С огромни логически проблеми... И малко дете би си задало въпроса: щом Радев казва, че руснаците са ни отмъстили, значи Радев знае, че повторните атаки са руски. Да не би да са му се обадили и да са му казали от Москва?

Флорин Негруциу: Атакуват ни и преди и след. Без значение. Европа не е във война с Русия, но Русия е във война с Европа.

„Политиците в Букурещ нямат избор и опитват да се срещат с нашите белким направят нещо заедно за защита на корабоплаването, но истинският и напълно заслужен отзвук от безумните изказвания по въпроса на "миролюбците" Радев-Йотова и точно този“, пише още Деянов във Facebook.

  • Какво се случи в Черно море през последните месеци?
  1. Пожар на търговски кораб край румънското крайбрежие

На 5 октомври румънските власти съобщават за пожар на борда на търговски кораб на около 30 морски мили южно от селището „Свети Георги“. Започва спасителна операция, като в първоначалната информация се съобщава за 11 спасени души и двама загинали.

  1. Два кораба са атакувани в българската икономическа зона

На 6 октомври българското правителство съобщава за нападение срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона. Плавателните съдове се намират на около 70 морски мили източно от Бяла, а българските власти определят атаката като недопустима.

На следващия ден темата е обсъдена на заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. След него Радев заявява, че няма пряка заплаха за националната сигурност, но съществуват рискове, които трябва да бъдат наблюдавани.

Премиерът посочва, че резултатът от атаките логично е в полза на Русия, но подчертава, че това не е достатъчно, за да бъде Москва обявена за извършител без категорични доказателства. Той предлага сътрудничество между България, Румъния и Турция, с подкрепата на САЩ, за проучване на района и на останките от засегнатите плавателни съдове.

  1. Разговор с руската посланичка

На 13 октомври Радев разговаря с руската посланичка Елеонора Митрофанова. Според информация на Българската телеграфна агенция (БТА) той заявява, че България не разполага с категорични доказателства за произхода на дроновете, но отбелязва, че няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби и че резултатът от ударите е в полза на Русия.

Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море

Радев не изключва руска отговорност, но настоява тя да бъде доказана. 

  1. Румъния съобщава за свалени дронове

На 17 октомври румънското Министерство на националната отбрана съобщава, че радарите са засекли въздушни цели на около 120 километра източно от Змийския остров. Два изтребителя F-16 са излетели по тревога и са свалили две цели от семейството на ударните дронове Geran над румънските териториални води, след като те са навлезли в националното въздушно пространство.

  1. Нов инцидент край Констанца

На 23 октомври румънските власти съобщават за пожар и тежки повреди на търговски кораб под флага на Коморските острови на около 13 морски мили източно от Констанца. В първоначалната информация се посочва, че девет души са спасени живи, един е загинал, а трима са обявени за изчезнали.

Димитър Стоянов: Контейнеровоз е ударен с три морски дрона на 21 морски мили югоизточно от Шабла

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  • Каква е позицията на Румъния?

На 27 октомври румънското Министерство на националната отбрана съобщава, че по искане на страната Франция е разположила самолет за морско патрулиране ATLANTIQUE 2 в авиобазата „Михаил Когълничану“. Мисиите са планирани за периода от 18 октомври до 6 ноември и имат за цел наблюдение, разузнаване и подобряване на защитата на критичната инфраструктура в румънската изключителна икономическа зона.

На 28 октомври румънският министър на отбраната участва в тристранна среща с колегите си от България и Турция в София. Според официалното съобщение на румънското министерство разговорите са съсредоточени върху рисковете от атаките срещу граждански кораби и укрепването на съюзническото сътрудничество.

Румънският министър определя нападенията като съществено повишаване на рисковете, свързани с руската агресия срещу Украйна.

Румънският политик от Националната либерална партия и бивш министър на вътрешните работи на Румъния Каталин Предою напомни на премиера Радев публичните позиции на Румъния относно инцидентите с дронове, паднали преди това на румънска територия, като подчерта, че винаги са се основавали на конкретни доказателства и документирани ситуации.

"В тази връзка бившият румънски министър на външните работи представи на посланика на Руската федерация в Букурещ фрагменти от руски дронове, паднали на националната територия на Румъния през последните две години. В този контекст, може би по-подходящо би било изявление, отразяващо повече съпричастност и солидарност към ситуацията в Румъния.

Още повече, че двете страни са свързани с множество досиета и общи интереси, като например в миналото премахването на механизма за сътрудничество и проверка (CVM) и присъединяването към Шенгенското пространство, в рамките на които Румъния демонстрира не само съпричастност, но и предложи конкретна дипломатическа подкрепа. Към тях в момента се добавя и съвместният проект на Регионалния център за морска сигурност в Черно море, който ще функционира в Констанца и Варна. Следователно, ако се позоваваме на „принципи“, естествено е да очакваме те да бъдат съпроводени от последователност, логика и взаимна солидарност", посочва още румънският политик. 

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  • Международното отразяване на атаките

Нападенията срещу търговски кораби в Черно море засягат безопасността на международното корабоплаване и поставят въпроси за действията на съюзниците от НАТО в регион, в който войната срещу Украйна продължава да създава рискове.

В публикация от 28 октомври Reuters съобщава, че три морски дрона са ударили контейнеровоз в българската изключителна икономическа зона, на около 21 морски мили югоизточно от Шабла. Корабът е плавал под либерийски флаг, бил е управляван от гръцка компания и е пътувал от Хайфа към Констанца. Всичките 18 членове на екипажа са евакуирани.

Агенцията отбелязва, че не е ясно кой е извършил атаката. В материала се посочва, че Украйна обвинява Русия за нападенията, докато Москва отрича участие. Reuters съобщава и за предупреждение на Турция към Русия и Украйна да не атакуват търговски кораби.

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