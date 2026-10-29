Свят

Скандални записи разкриват минутите преди смъртоносната катастрофа в Испания

Три аудиозаписа между контролния център в Мадрид и двама машинисти изглежда показват, че на един високоскоростен влак е било дадено разрешение да се движи, въпреки че друг влак, на около 25 км напред, е бил спрял

Надежда Неменски Надежда Неменски

29 октомври 2026, 11:32
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А удиозаписи, публикувани в испанските медии, разкриват разговори между влакови машинисти и железопътен контролен център в минутите, водещи до смъртоносна влакова катастрофа, която отне живота на поне 68 души и рани десетки.

Властите разследват причината за бедствието, което се случи, когато влак, пътуващ от Мадрид за Севиля, се вряза в спрял влак в сряда сутринта.

Три аудиозаписа между контролния център в Мадрид и двама машинисти изглежда показват, че на един високоскоростен влак е било дадено разрешение да се движи, въпреки че друг влак, на около 25 км напред, е бил спрял, съобщава Би Би Си (BBC).

Публикуването на записите идва в момент, когато Испания започва тридневен национален траур за една от най-тежките железопътни катастрофи в модерната история на Европа.

Спрелият влак, управляван от оператора Iryo, е спрял на релсите поради компютърна повреда, след което 24-часовият контролен център в испанската столица е поел управлението.

Аудиозаписите са публикувани от испански медии, сред които El Pais и RTVE. В един от записите оператор от контролния център казва на машиниста на влака, управляван от държавната железопътна компания Renfe, да възобнови пътуването си с нормална скорост след някои технически проблеми.

„Продължете пътуването си и след това продължете под Страничен сигнализационен блок, с нормална скорост и нормална работа“, казва операторът от контролния център на машиниста.

Машинистът отговаря: „С нормална скорост?“ На което диспечерът казва: „Да“.

Страничният сигнализационен блок е резервна или алтернативна влакова система, използвана, когато автоматичната сигнализация или системата за предаване на данни откаже.

По-късно машинистът на другия влак, управляван от частната компания Iryo, казва в друг аудиозапис, че комуникацията със системата за управление на влака е изгубена и те са неподвижни в Урда. Влакът „е спрял пред входния сигнал в Урда“, казва машинистът на оператора в контролния център. След серия от разговори на машиниста е наредено да „възобнови пътуването“ нормално.

След това машинистът на Iryo отново се свързва с контролния център, според по-късен запис, казвайки, че не може да задвижи влака. „Влакът не ми позволява да управлявам системата за сигурност. Ето защо все още съм спрял пред входния сигнал“, казва той.

Последният запис подсказва, че диспечерът е бил уведомен, че влакът на Iryo остава неподвижен, докато влакът на Renfe се доближава.

От Iryo съобщиха, че техният влак, в който е имало 147 пътници, е бил „ударен отзад“ от друг влак - този на Renfe, който е превозвал 397 пътници.

Испанският министър на транспорта Оскар Пуенте заяви в сряда, че решението да се даде инструкция на влаковете да се движат отново, без никакви ограничения на скоростта, е „необяснимо“.

Министър-председателят Педро Санчес каза, че „цяла Испания скърби“, добавяйки, че „животи са съсипани, семейства са разкъсани, болката е огромна“.

Спешните екипи работиха през цялата нощ под мощни прожектори, за да разрежат металните вагони в търсене на жертви, като много от загиналите в катастрофата все още предстои да бъдат идентифицирани.

Стотици души от спасителните служби са изпратени на мястото на бедствието, за да подпомогнат възстановителните работи, според министерството на вътрешните работи на Испания, като се използват дронове и хеликоптери за откриване на жертви и разчистване на отломките.

Свидетели описват как са виждали хора да плачат и да кървят, пътници, блокирани в седалките си, и гъст дим, излизащ от вагоните, един от които се е запалил.

Санчес заяви, че е „недопустимо“ Испания да претърпи две тежки железопътни бедствия тази година, след като високоскоростна катастрофа отне живота на 46 души край Кордоба през януари. Тя се случи на същата линия като инцидента от сряда, но много по-на юг.

Повечето политически партии спряха предизборните си кампании за предстоящите избори след инцидента. Изключение направи крайнодясната партия Vox. Нейният лидер Сантиаго Абаскал заяви, че партията му няма да участва в това, което той описа като опити за „използване на траура за заглъхване на критиките“ към железопътната инфраструктура на страната.

През нощта около 1500 души се събраха пред сградата на испанското Министерство на транспорта в столицата, според испанската телевизия TVE, която съобщи, за протестиращи, призоваващи главно за оставките на Санчес и Пуенте.

Полицията използва сълзотворен газ, за да разпръсне тълпата, след като протестиращи хвърляха бутилки и сигнални ракети. Не се съобщава за ранени или арестувани.

Очаква се влаковите машинисти да проведат планирана стачка в четвъртък, като Испанският съюз на железопътните машинисти (Semaf) заяви, че стачните действия ще се проведат „в защита на железопътната безопасност“.

Лидерът на основната опозиционна Народна партия в Испания, Алберто Нунес Фейхоо, заяви: „Испания има правото да знае какво се случва с нейната инфраструктура“.

Късно в сряда близки все още се опитваха да съберат информация за пътници, които са били в някой от двата влака. Гражданската гвардия на Испания е разкрила бюра в Мадрид, Толедо, Севиля и Кордоба за разследване на сигнали за изчезнали лица. „Основен приоритет е идентифицирането на изчезналите лица и вземането на ДНК проби, за да можем да открием техните роднини“, написа Гражданската гвардия в публикация в X.

В Толедо, близо до мястото на катастрофата, местните жители запазиха минута мълчание по време на бдение в памет на жертвите. Флаговете на Европейския съюз в Брюксел са спуснати наполовина, което Европейската комисия нарече „знак за европейска солидарност“ по време на траура в Испания.

Катастрофата от сряда е най-тежката, която страната е виждала от 2013 г. насам, когато 80 души загинаха в покрайнините на Сантяго де Компостела в Северозападна Испания.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: BBC    
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