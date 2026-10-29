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Първото изцяло въздушно предизвикателство определя следващия номиниран в “Игри на волята”

Какви ще бъдат последствията от предателствата при Канарите?

29 октомври 2026, 11:57
Първото изцяло въздушно предизвикателство определя следващия номиниран в “Игри на волята”
Източник: NOVA

Ч исто ново предизвикателство ще посрещне Канарите и Ураганите на Арената на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Двете племена ще премерят сили в първото по рода си въздушно предизвикателство за неприкосновеност. Само правилно подбраната стратегия ще доведе до победа и спасението.

Източник: NOVA

След неочакваното предателство на капитана на Канарите Иван снощи, коалицията на Красимир, Велизар и Константинели ще обсъди предприемането на изненадваща офанзива, която да им даде шанс да обърнат играта в своя полза. Дали стратегията им ще даде резултат?

В Изолатора влюбеният Марио отново ще заяви чувствата си към Юлия, а новото попълнение на Сините ще направи окончателен избор за бъдещето си в племето.

Източник: NOVA

Кой ще е следващият номиниран в Дивия север, гледайте в “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

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