Автомат, картечен пистолет и кокаин: Полицаи щурмуваха имот край Враца, откриха боен арсенал и наркотици

И стински боен арсенал и разнообразни наркотични вещества бяха намерени при специализирана акция на полицията край Враца. Спецоперацията е реализирана на 28 октомври 2026 г. след продължителни оперативно-следствени действия на служители от сектор „Криминална полиция“ към Областната дирекция на МВР.

Криминалистите са щурмували и претърсили частна къща, разположена в местността „Мало Крайще“ край града. Имотът е собственост и се обитава от 37-годишен мъж от Враца.

При обиска вътре са намерени редица незаконно притежавани огнестрелни оръжия, сред които:

Боен автомат и картечен пистолет;

Различни видове пушки, револвери и пистолети;

Огромно количество боеприпаси и патрони от различен калибър.

Освен бойните оръжия, полицаите са се сблъскали и с депо за дрога. В къщата са открити кокаин, метамфетамин, суха листна маса, подготвена за разпространение, както и семена за наркотични растения.

По случая вече е образувано досъдебно производство, а 37-годишният мъж е задържан с полицейска мярка в Районното управление във Враца. Работата по разплитането на престъпната дейност продължава под надзора на прокуратурата.