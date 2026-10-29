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Батерии, корозивни течности и киселини е имало на кораба, потънал край Калиакра

Екипи на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ са извършили обследване на контейнеровоза

Обновена преди 23 минути / 29 октомври 2026, 07:48
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Е кипи на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ са извършили обследване на контейнеровоза CONTSHIP JET, който вчера беше поразен от три морски дрона и впоследствие потъна близо до нос Калиакра, съобщиха от МА-Варна.

Потъна контейнеровозът, ударен от три морски дрона край Шабла

След извършената оценка на състоянието на плавателния съд експертите са информирали областния управител на Варна Марио Смърков, че към момента не се очакват значителни негативни последствия за морската среда и крайбрежието.

По информация на „Морска администрация“ горивото на кораба е леко - газьол, който при евентуален разлив се изпарява сравнително бързо. Според експертната оценка не се очаква да достигне българския бряг.

Появи се видео от борда: Вижте как дрон-камикадзе атакува контейнеровоза CONTSHIP JET край Шабла

От МОСВ добавиха, че сред превозваните товари има литиево-йонни батерии, корозивни течности и киселини, запалими течности, включително етанолови разтвори, битова химия и пластмаси, наред с хранителни стоки, строителни материали, дървесина, техника и индустриални компоненти.

Междувременно екипи на Басейнова дирекция „Черноморски район“ взеха проби от морската вода по крайбрежието край Созопол във връзка с инцидента с потъналия контейнеровоз, предава кореспондентът на БТА в Бургас Галя Тенева.

Френски самолет е следял ударения край България кораб

При първоначалния визуален оглед в района на Созопол не са установени видими следи от замърсяване. Теренните измервания на място също не показаха отклонения в качеството на морската вода, включително по показателя за съдържание на разтворен кислород.

От Министерството на околната среда и водите съобщиха, че засиленият мониторинг обхваща и други ключови точки по Черноморието – проби се вземат край Дуранкулак, Шабла, нос Калиакра и Бяла. Водата ще бъде изследвана за наличие на нефтопродукти, метали, полихлорирани бифенили, както и по редица други физикохимични показатели. Анализите ще бъдат извършени в регионалните лаборатории на Изпълнителната агенция по околна среда във Варна и Бургас.

Източник: БГНЕС; Кореспондент на БТА в Бургас - Галя Тенева    
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