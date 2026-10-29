Батерии, корозивни течности и киселини е имало на кораба, потънал край Калиакра

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Е кипи на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ са извършили обследване на контейнеровоза CONTSHIP JET, който вчера беше поразен от три морски дрона и впоследствие потъна близо до нос Калиакра, съобщиха от МА-Варна.

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След извършената оценка на състоянието на плавателния съд експертите са информирали областния управител на Варна Марио Смърков, че към момента не се очакват значителни негативни последствия за морската среда и крайбрежието.

По информация на „Морска администрация“ горивото на кораба е леко - газьол, който при евентуален разлив се изпарява сравнително бързо. Според експертната оценка не се очаква да достигне българския бряг.

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От МОСВ добавиха, че сред превозваните товари има литиево-йонни батерии, корозивни течности и киселини, запалими течности, включително етанолови разтвори, битова химия и пластмаси, наред с хранителни стоки, строителни материали, дървесина, техника и индустриални компоненти.

Междувременно екипи на Басейнова дирекция „Черноморски район“ взеха проби от морската вода по крайбрежието край Созопол във връзка с инцидента с потъналия контейнеровоз, предава кореспондентът на БТА в Бургас Галя Тенева.

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При първоначалния визуален оглед в района на Созопол не са установени видими следи от замърсяване. Теренните измервания на място също не показаха отклонения в качеството на морската вода, включително по показателя за съдържание на разтворен кислород.

От Министерството на околната среда и водите съобщиха, че засиленият мониторинг обхваща и други ключови точки по Черноморието – проби се вземат край Дуранкулак, Шабла, нос Калиакра и Бяла. Водата ще бъде изследвана за наличие на нефтопродукти, метали, полихлорирани бифенили, както и по редица други физикохимични показатели. Анализите ще бъдат извършени в регионалните лаборатории на Изпълнителната агенция по околна среда във Варна и Бургас.