Задържаха украинец за смъртта на член на княжеската фамилия в Монако

М ъж е задържан от полицията в Монако, след като роднина на принц Албер II беше намерен мъртъв през уикенда.

29-годишният Антоан дьо Маси, чиято майка е племенница на покойния принц Райние III, е открит в парк в квартал Ларвото в неделя.

В понеделник сутринта полицията арестува мъж, за когото местните медии съобщават, че е украински гражданин, и го задържа за разпит, пише HELLO!

Mort du petit-cousin du prince Albert II à Monaco : un homme inculpé pour homicide involontaire et placé en détention https://t.co/aw9PtHc0k2 — Nice Mag (@NiceMag_fr) October 28, 2026

Прокурорът на Монако Стефан Тибо поясни пред вестник „Monaco-Matin“, че на този етап задържаното лице е „само заподозрян или свидетел на събития, чиято правна квалификация предстои да бъде уточнена, като към момента не се изключва и версията за нещастен случай“.

Член на княжеската фамилия в Монако е открит мъртъв, има заподозрян

Близките на Антоан се свързали с полицията, след като той не се появил на семеен обяд в неделя. Според местни източници той е бил видян за последно в компанията на задържания мъж, докато двамата напускали нощен клуб в ранните часове на деня.

В момента се извършва аутопсия, която трябва да установи точната причина за смъртта.

Кой беше Антоан дьо Маси?

Антоан е син на бившия състезател Кристиан дьо Маси и Сесил Желабал, а негова баба е принцеса Антоанета — по-голямата сестра на принц Райние III.

След като завършва международни отношения и политически науки във Флоридския международен университет в Маями, Антоан започва да работи по приложение за технологичен стартъп.

Той бе известен и като запален тенисист, като се премества във Флорида заедно с баща си, за да се посвети на спорта.

„Беше труден избор, но това бе моето решение. Баща ми ми каза ясно, че трябва да дам всичко от себе си още от самото начало и че веднъж взема ли това решение, няма връщане назад“, споделя той пред Vogue Italy през 2012 г.

В същото интервю Антоан разкрива, че Новак Джокович е любимият му тенисист, „защото обича да се шегува на корта“. Той допълва, че мечтае един ден да стане „номер едно в света“ или „поне да влезе в топ 20“.

The 29-year-old royal was discovered dead behind a museum after he was reported missing. https://t.co/x99lTvlQ9R — The Daily Beast (@thedailybeast) October 27, 2026

Скръбта на принц Албер II и принцеса Шарлен

Кралската двойка официално потвърди новината за кончината му в понеделник.

В изявлението си те посочват: „Техни Светлости принц Албер II и принцеса Шарлен с дълбока скръб научиха за смъртта на 29-годишния Антоан дьо Маси, внук на принцеса Антоанета, по-голямата сестра на принц Райние III.“

„Запален тенисист, той беше част от семейна история, тясно свързана със спорта в Княжеството.“

„Техни Светлости споделят скръбта на семейството и близките му и им изказват своите най-искрени съболезнования в този тежък момент.“