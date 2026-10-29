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Ева Лонгория и Рита Морено блеснаха на звездна галавечер на Деня на мъртвите в Холивуд

Бляскавото събитие на Карлос Ерик Лопес събра латино звезди като Рита Морено и Ева Лонгория, които почетоха традицията, говориха за отговорността на индустрията към талантите и отпразнуваха своето наследство

Стела Христова Стела Христова

29 октомври 2026, 10:18
Ева Лонгория и Рита Морено блеснаха на звездна галавечер на Деня на мъртвите в Холивуд
Ева Лонгория   
Източник: Getty

О т откровените думи на Рита Морено за представителството в Холивуд до призива на Ева Лонгория за повече инвестиции в латино талантите – шестата годишна галавечер за Деня на мъртвите на Карлос Ерик Лопес събра едни от най-големите имена в развлекателната индустрия за нощ, посветена на латино културата, почитта към близките и погледа към бъдещето, пише HOLA!

Вълшебното събитие се проведе на 27 октомври, като Морено бе удостоена с наградата „Живот и наследство“ (Vida y Legado), а Гийермо Родригес си тръгна с приза „Радост“ (Alegría).

Източник: Getty

Но галавечерта е изминала дълъг път от своето начало. В разговор на червения килим Лопес сподели, че това, което е започнало като събиране на едва 20 приятели в задния му двор, се е превърнало в ежегодна фиеста на снимачната площадка на Universal Studios.

Неговата цел била да запознае приятелите си не-латиноси с Деня на мъртвите и да им даде възможност да изживеят традиция, която означава толкова много за латино общността. След като видял реакцията от тази първа среща, той разбрал, че иска да я продължи и да пренесе частица от празника в Холивуд.

И тази година списъкът с гости включваше множество познати лица. Вижте в НАШАТА ГАЛЕРИЯ кой се появи, какво споделиха те и кои бяха някои от най-забележителните моменти на вечерта.

Звездите почетоха Деня на мъртвите в Холивуд
16 снимки
зведи
зведи
зведи
зведи
  • Рита Морено
Рита Морено
Рита Морено Източник: Getty

Рита Морено беше сред лауреатите на вечерта, получавайки наградата „Живот и наследство“ след кариера, която проправи пътя на поколения латино изпълнители. Носителката на EGOT също така даде ясно да се разбере, че въпреки промените през десетилетията ѝ в Холивуд, индустрията все още не е стигнала достатъчно далеч по отношение на представителството. Вътре тя изнесе невероятна и изпълнена с хумор реч.

В интервю за HOLA! на червения килим легендарната актриса беше попитана дали Холивуд наистина се е променил, или хората просто твърдят това. „Недостатъчно добре. Нищо подобно на достатъчно добре“, отговори тя.

  • Гийермо Родригес
Гийермо Родригес и Ванеса Брайънт
Гийермо Родригес и Ванеса Брайънт Източник: Getty

Гийермо Родригес беше друг от наградените за вечерта, получавайки приза „Радост“ и предизвиквайки много смях, докато размишляваше върху възможността, която промени живота му.

Популярното лице от „Jimmy Kimmel Live!“, което е емигрирало от Мексико и е работило като механик, преди да стане емблематично за късните телевизионни шоута, се върна назад във времето към начина, по който получава работата си при Джими Кимел през 2003 г.

Родригес се пошегува, че Кимел е търсил някой, който да не е висок 185 см и да няма плочки на корема. При ръст от 165 см, с коремче и готовност да даде всичко от себе си за работата, Родригес решил, че е точно човекът, от който Кимел се нуждае.

Но той не пропусна да благодари и на латино зрителите, които са го подкрепяли през цялата му кариера, като призова другите да не позволяват на никого да им казва, че не могат да успеят, защото са испаноговорещи, не говорят перфектен английски или нямат университетска диплома.

  • Ева Лонгория
Ева Лонгория
Ева Лонгория Източник: Getty

Ева Лонгория поговори за това какво е необходимо в действителност за създаването на повече възможности за латиносите в развлекателната индустрия.

Актрисата, режисьор и продуцент отдавна защитава латино представителството чрез работата си на екрана и зад кулисите, включително чрез своята фондация и медийна група.

Лонгория сподели, че е необходимо инвестиране в хората, които разказват тези истории, и подчерта, че отговорността не трябва да пада само върху латиносите. „Ние вече не сме спящ гигант. Напълно будни сме“, каза тя пред HOLA!

  • Китаррикаделафуенте (Guitarricadelafuente)
Китаррикаделафуенте
Китаррикаделафуенте Източник: Getty

Испанският певец Китаррикаделафуенте също се качи на сцената през вечерта, посвещавайки изпълнението си на песента „La nieve“ от любимия на феновете филм „La bola negra“ на Рита Морено.

На червения килим той разговаря за евентуалната си номинация за „Оскар“ за „La nieve“ и за това как семейството му преживява неговия успех.

Редактор: Стела Христова
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