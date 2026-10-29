България

Абровски: Проверяваме цялата верига на доставки за необосновани надценки

"Останах с впечатлението, че Асен Василев защитава търговските вериги", коментира земеделският министър

Василена Василева Василена Василева

29 октомври 2026, 08:55
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О граничаването на цените е продължителен процес, който изисква проследяване на цялата верига на доставки - от производителя до търговските вериги. Това заяви министърът на земеделието Пламен Абровски в ефира на NOVA.

По думите му цените са се стабилизирали от ноември 2025 г., а проверките на институциите са насочени към установяване на необосновани надценки по веригата на доставки.

„В момента, в който през 2024 година излезе конвергентният доклад, започна масово покачване на цените. Август месец 2024 г. приехме Закона за еврото. В него нямаше спирачка, нямаше забрана, нямаше санкция за увеличаване на цените. Реално погледнато, цените в България се застопориха от ноември месец 2025 година“, обясни министърът.

Той допълни, че през август тази година забраната за икономически необосновано повишаване на цените е била продължена с още една година.

„Това, което направихме ние, август месец тази година, беше да продължим тази забрана с още една година, за да няма икономически необосновано вдигане“, посочи Абровски.

  • НАП се включва в проверките на цените

Според земеделския министър, за да се установи дали има необосновано поскъпване, трябва да се проследят себестойността на продукцията и надценките на всеки участник във веригата.

Към съвместните проверки на Министерството на земеделието, Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Комисията за защита на потребителите (КЗП) е включена и Националната агенция за приходите (НАП).

„НАП е единственият орган в България, който може да ти направи реална разбивка и да ти докаже в тази себестойност колко ти е горивото, колко ти е токът, колко ти е надценката“, заяви Абровски.

Той подчерта, че високата крайна цена на даден продукт не означава непременно, че търговската верига, която го продава на потребителя, е приложила необоснована надценка. Според него трябва да се установи каква част от поскъпването се формира при производителите и посредниците.

Министърът даде пример с верига, в която участват търговска верига и двама прекупвачи. Ако първият посредник продаде стоката със 100% надценка, а следващият добави още 5%, крайният търговец може да се окаже подложен на критики за поскъпването, въпреки че основната надценка е натрупана по-рано.

„Ако аз съм търговска верига, вие сте прекупчик, вие сте втори прекупчик и аз като търговска верига ви контролирам вас. Ако вие продадете с 100% надценка на някого и той продаде на мен с 5% надценка, тогава аз съм вдигнал цените. Но то не е необосновано. Ако обаче той ми го продаде с 100% надценка, това нещо искаме да го проверим“, обясни министърът.

По думите му земеделските производители често се оплакват от посредниците, чрез които реализират продукцията си. Затова институциите обмислят допълнителни проверки, които да изяснят практиките при търговията със селскостопански стоки.

  • Абровски: Останах с впечатлението, че Асен Василев защитава търговските вериги

Министърът коментира и участието на председателя на „Продължаваме промяната“ Асен Василев в „Здравей, България“ в сряда. Тогава бившият финансов министър донесе в студиото кошница с надпис „Грижа“ и отправи критики към мерките на правителството срещу високите цени, бюджетната политика и доходите на гражданите.

„Вчера Василев направи всичко възможно да обясни как нищо не може да се промени за цените. Ние от „Прогресивна България“ вярваме, че всеки един политик, независимо дали е от управляващите или от опозицията, трябва да полага грижа за българския народ“, заяви Абровски.

Той добави, че е останал с впечатлението, че Василев защитава търговските вериги.

„Все пак ние много добре знаем какво е отношението му към обикновения български гражданин, който трудно свързва двата края“, каза още земеделският министър.

Автор: Василена Василева
Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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