Сделката на Мелания Тръмп: Евакуираните украински бежанци от Олешки ще бъдат насочени към Русия

П остигнатото с посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп локално примирие в окупирания от руските сили украински град Олешки стана факт. Споразумението предвижда спиране на бойните действия, доставка на хуманитарни помощи и отваряне на коридори за евакуация на останалите блокирани жители. Въпросът за посоката на евакуацията обаче предизвика сериозни въпроси, след като стана ясно, че напускащите зоната граждани ще бъдат насочени към териториите, контролирани от Русия, пише The Telegraph.

Макар Вашингтон и Белият дом да акцентират върху спешната хуманитарна мисия и защитата на най-уязвимите хора в разрушения от боевете и наводненията град на река Днепър, детайлите около финалната дестинация на бежанците разпалват остри политически коментари.

Хуманитарна криза и спорове около коридорите

Град Олешки от месеци е на прага на катастрофа - без ток, вода и отопление, а хилядите останали там предимно възрастни хора оцеляват при тежки условия. Новината за постигнатото примирие между Москва и Киев първоначално бе посрещната с надежда за облекчаване на страдащото население.

В хода на преговорите обаче официалните лица в Москва отбягнаха директните отговори на въпроса къде точно ще бъдат изпращани евакуираните цивилни. Кремъл потвърди спазването на примирието и старта на хуманитарната операция, но стана ясно, че гражданите, които решат да напуснат зоната на конфликта през създадените коридори, ще бъдат насочени към контролирани от руската страна територии (Русия), което повдига нови въпроси около съдбата и избора на бежанците.