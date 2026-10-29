България

Облаци, дъжд и студ: Вижте какво време ни очаква в следващите дни

Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°

29 октомври 2026, 06:29
Облаци, дъжд и студ: Вижте какво време ни очаква в следващите дни
Източник: iStock
  • В четвъртък валежите в България постепенно ще спират, най-късно в източните райони, а температурите ще бъдат между 6° и 17°; в София се очакват около 6° минимална и 11° максимална температура.
  • По Черноморието ще остане облачно и дъждовно, с опасно силно вълнение от 3–4 бала, а в планините ще има дъжд и сняг над 2000 метра.
  • В петък и събота времето ще остане сравнително студено и облачно, с валежи главно в източните и планинските райони в петък и на повече места в Северозападна България в събота.

В четвъртък валежите постепенно ще спират, най-късно в Източна България. Над Югозападна България и западната част от Горнотракийската низина облачността ще се разкъса и намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозападен, в Източна България и по долината на Струма от север. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Минималните температури ще бъдат между и 11°, а максималните – между 12° и 17°.

В София минимална температура около , максимална - около 11°.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 29 октомври 2026 г.
На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 29 октомври 2026 г. Източник: НИМХ

Синоптиците от НИМХ предупреждават за опасно силно вълнение и силен вятър над Черно море.

Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 29 октомври 2026 г.
Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 29 октомври 2026 г. Източник: НИМХ

Силният вятър и бурното морско вълнение създават предпоставки за опасни ситуации по Черноморското крайбрежие. Комбинацията от неблагоприятните метеорологични условия и повишаването на морското ниво може да доведе до локални наводнения в крайбрежните райони, посочва от НИМХ.

Препоръчва се гражданите да бъдат особено внимателни при придвижване в близост до морския бряг, както и при шофиране в засегнатите участъци. Добре е да се избягват местата, изложени на силни вълни и заливане, и да се следят актуалните предупреждения на компетентните служби.

Атмосферното налягане е близко до средното за месеца и ще се задържи почти без промяна.

В планините времето ще бъде облачно. Главно в Стара планина, Рила и Пирин ще вали дъжд, над 2000 метра – сняг и след обяд валежите ще спират. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около , на 2000 метра – около .

По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 13°-15°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

И през средващите дни ще се задържи сравнително студено, облачно, с валежи от дъжд.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 30 октомври 2026 г.
На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 30 октомври 2026 г. Източник: НИМХ

В петък ще са главно в източните и планинските райони, а в събота - на повече места в северозападната половина от страната. Минималните температури ще бъдат между и 11°, а максималните - между 11° и 16°.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 31 октомври 2026 г.
На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 31 октомври 2026 г. Източник: НИМХ
Източник: НИМХ    
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