Серафин събира мнението на България за парите на ЕС след 2028 г.

Европейският комисар за бюджета, борбата с измамите и публичната администрация Пьотър Серафин е на двудневно посещение в България на 29 и 30 октомври, съобщи Представителството на Европейската комисия в България. Визитата е част от обиколката му в Европа, по време на която той провежда консултации с държавите членки за следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2028–2034 г.

Днес Серафин ще разговаря с министър-председателя Румен Радев, с вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев и с вицепремиера, отговарящ за управлението на европейските средства, Атанас Пеканов.

Еврокомисарят открива в София конференцията „Следващата многогодишна финансова рамка: приоритети и принципи“. Събитието се организира съвместно от Представителството на ЕК в България, Посолството на Република Полша и софийския офис на Европейския съвет за външна политика.

В петък Серафин ще се срещне с представители на Националното сдружение на общините. Темата на разговора ще бъде регионалното измерение на националните и регионалните планове за партньорство в следващата многогодишна финансова рамка на ЕС.

По-късно, заедно с вицепремиера Атанас Пеканов, комисарят ще се срещне с български технологични компании и ще разгледа проекти, осъществени с инвестиции от бюджета на ЕС.

По време на обиколката си Серафин е провел диалози със заинтересовани страни в различни държави от ЕС. Събраната информация е допринесла за определянето на насоките и приоритетите в предложението за Многогодишната финансова рамка за 2028–2034 г., посочва Европейската комисия на интернет страницата си.

Централна тема в тези дискусии е била спешната нужда от опростяване на сложните процедури за финансиране, облекчаване на административната тежест и повече прозрачност. Заинтересованите страни са подчертали и значението на намаляването на припокриващите се разпоредби и на по-добрата правна съгласуваност, за да бъде по-лесно ориентирането в системата за финансиране на ЕС.

От началото на мандата си Серафин е посетил 22 държави от ЕС.