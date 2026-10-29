Скандал в Холивуд: Изкуствен интелект пренаписва епизоди от легендарен сериал с Марго Роби

И деята за превръщането на стари епизоди от култови сериали в кратки вертикални видеа за смартфони предизвика сериозен скандал в кино индустрията. Про продуцентската компания Fremantle обяви, че обединява усилия с американската компания RoseBerry Media, за да сканира с изкуствен интелект (ИИ) над четири десетилетия архиви от хитовия австралийски сериал „Съседи“ (Neighbours), съобщава BBC.

Първоначалният фокус на новите микро-драми ще бъдат архивните кадри с холивудската звезда Марго Роби, която играеше героя Дона Фрийдман в сериала между 2008 г. и 2011 г., преди да пробие в Холивуд.

Въпреки че продуцентите обещават, че това ще привлече нови млади audiences, много от актьорите и екипа на поредицата изразиха недоволство, като заявиха, че никой не е искал съгласието им за използване на техните лица, гласове и труд за изкуствено генерирано съдържание.

'Like cutting up a Picasso': AI microdrama edit of Neighbours worries actors and crew https://t.co/lLtGAV2pBM — BBC News (World) (@BBCWorld) October 29, 2026

Какво всъщност ще прави изкуственият интелект?

От Fremantle бързат да уточнят, че технологията няма да създава изцяло фалшиви сцени:

„Изкуственият интелект ще анализира над 9 300 епизода, за да проследи сюжетните линии и най-силните моменти, помагайки на монтажистите бързо да изберат най-добрия материал. Той няма да генерира нови сцени, да променя лицата на актьорите или да използва синтетични гласове“, заявяват от компанията.

Въпреки тези assurances, екипът на сериала остава силно притеснен от липсата на предварителни разговори и уредени авторски права.

Neighbours is being recut into a microdrama focused on Margot Robbie – and her co-stars aren’t happy #AI Robbie’s storylines in the famous soap will be recut into vertical micro-episodes to be watched on phones – but her fellow cast members say they have… https://t.co/6kH7XgotBQ — Erik Hamburger (he/him) #StandWithUkraine 🏳️‍⚧️ (@AmbidexterMan) October 25, 2026

„Като да нарежеш Пикасо и да го сглобиш отново“

39-годишният актьор Сам Кларк, който играеше съпруга на героинята на Марго Роби, споделя: „Нямам нищо против работата ни да получи втори живот, стига да не бъде манипулирана в нови сюжетни линии. Когато подписвахме договорите си преди 20 години, социалните мрежи и изкуственият интелект изобщо не съществуваха. Опитвам се да разбера какви са юридическите рамки“.

Още по-остър е 68-годишният звукорежисьор Брус Финдли, работил по сериала още от първия му епизод: „Да използваш ИИ, за да накълцаш стария ни труд на мини епизодчета, е все едно да нарежеш картина на Пикасо на парчета и да я сглобиш отново. Работехме толкова здраво, а сега просто го хвърлят във въздуха и го пренареждат с робот. Това омаловажава целия ни труд“.

Синдикатите в медийната индустрия вече започнаха преговори с продуцентите, настоявайки за официални консултации и изплащане на възнаграждения на екипите, чийто труд се използва по нов и непредвиден при подписването на договорите начин.

Марго Роби все още не е коментирала публично казуса.