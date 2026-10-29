Любопитно

Скандал в Холивуд: Изкуствен интелект пренаписва епизоди от легендарен сериал с Марго Роби

Актьори и екип от австралийската сапунена опера „Съседи“ въстанаха срещу използването на техни кадри за микро-драми без тяхно съгласие

29 октомври 2026, 10:25
Скандал в Холивуд: Изкуствен интелект пренаписва епизоди от легендарен сериал с Марго Роби
Източник: Getty Images

И деята за превръщането на стари епизоди от култови сериали в кратки вертикални видеа за смартфони предизвика сериозен скандал в кино индустрията. Про продуцентската компания Fremantle обяви, че обединява усилия с американската компания RoseBerry Media, за да сканира с изкуствен интелект (ИИ) над четири десетилетия архиви от хитовия австралийски сериал „Съседи“ (Neighbours), съобщава BBC.

Първоначалният фокус на новите микро-драми ще бъдат архивните кадри с холивудската звезда Марго Роби, която играеше героя Дона Фрийдман в сериала между 2008 г. и 2011 г., преди да пробие в Холивуд.

Въпреки че продуцентите обещават, че това ще привлече нови млади audiences, много от актьорите и екипа на поредицата изразиха недоволство, като заявиха, че никой не е искал съгласието им за използване на техните лица, гласове и труд за изкуствено генерирано съдържание.

Какво всъщност ще прави изкуственият интелект?

От Fremantle бързат да уточнят, че технологията няма да създава изцяло фалшиви сцени:

„Изкуственият интелект ще анализира над 9 300 епизода, за да проследи сюжетните линии и най-силните моменти, помагайки на монтажистите бързо да изберат най-добрия материал. Той няма да генерира нови сцени, да променя лицата на актьорите или да използва синтетични гласове“, заявяват от компанията.

Въпреки тези assurances, екипът на сериала остава силно притеснен от липсата на предварителни разговори и уредени авторски права.

„Като да нарежеш Пикасо и да го сглобиш отново“

39-годишният актьор Сам Кларк, който играеше съпруга на героинята на Марго Роби, споделя: „Нямам нищо против работата ни да получи втори живот, стига да не бъде манипулирана в нови сюжетни линии. Когато подписвахме договорите си преди 20 години, социалните мрежи и изкуственият интелект изобщо не съществуваха. Опитвам се да разбера какви са юридическите рамки“.

Още по-остър е 68-годишният звукорежисьор Брус Финдли, работил по сериала още от първия му епизод: „Да използваш ИИ, за да накълцаш стария ни труд на мини епизодчета, е все едно да нарежеш картина на Пикасо на парчета и да я сглобиш отново. Работехме толкова здраво, а сега просто го хвърлят във въздуха и го пренареждат с робот. Това омаловажава целия ни труд“.

Синдикатите в медийната индустрия вече започнаха преговори с продуцентите, настоявайки за официални консултации и изплащане на възнаграждения на екипите, чийто труд се използва по нов и непредвиден при подписването на договорите начин.

Марго Роби все още не е коментирала публично казуса.

Източник: BBC    
изкуствен интелект Съседи Марго Роби авторски права кино индустрия вертикални видеа актьорски права етика и ИИ Fremantle синдикати
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Убийство в Старозагорско: Задържани са мъж и жена

Убийство в Старозагорско: Задържани са мъж и жена

Гаф в ефир: Мексикански водещ ритна дрон, който разкървави лицето на модел

Гаф в ефир: Мексикански водещ ритна дрон, който разкървави лицето на модел

Потъна контейнеровозът, ударен от три морски дрона край Шабла

Потъна контейнеровозът, ударен от три морски дрона край Шабла

Могат ли да бъдат депортирани Мелания Тръмп и Илон Мъск: Конгресмен обясни при какви условия

Могат ли да бъдат депортирани Мелания Тръмп и Илон Мъск: Конгресмен обясни при какви условия

За 12 месеца: Lexroom придоби българския AI стартъп „Правен интелект“ и поглежда към нови пазари

За 12 месеца: Lexroom придоби българския AI стартъп „Правен интелект“ и поглежда към нови пазари

biss.bg
Toyota намери бизнес за милиарди: да продава ДВГ на други компании

Toyota намери бизнес за милиарди: да продава ДВГ на други компании

carmarket.bg
Потъна контейнеровозът, ударен от три морски дрона край Шабла
Ексклузивно

Потъна контейнеровозът, ударен от три морски дрона край Шабла

Преди 3 часа
<p>Сълзотворен газ и сблъсъци в Мадрид след влаковата катастрофа с 68 жертви</p>
Ексклузивно

Сълзотворен газ и сблъсъци в Мадрид след влаковата катастрофа с 68 жертви

Преди 2 часа
Облаци, дъжд и студ: Вижте какво време ни очаква в следващите дни
Ексклузивно

Облаци, дъжд и студ: Вижте какво време ни очаква в следващите дни

Преди 4 часа
Облаци, дъжд и студ: Вижте какво време ни очаква в следващите дни
Ексклузивно

Облаци, дъжд и студ: Вижте какво време ни очаква в следващите дни

Преди 4 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Снимките ви губят качество, а телефонът се пълни? Ето какво да направите</p>

4 полезни настройки във Viber, които вероятно пропускате

Любопитно Преди 16 минути

Изпращате снимки, споделяте съобщения и водите разговори във Viber всеки ден? Няколко настройки могат да ви спестят място в телефона, да ви помогнат да запазите качеството на изображенията и да улеснят споделянето на местоположението ви

Екатерина Захариева

Захариева идва в България: Акцент в посещението са инвестициите и иновациите

България Преди 22 минути

Еврокомисарят за стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите ще се срещне с министъра на образованието, с депутати и с млади компании в София, а в петък ще бъде в Бургас

.

Станка Златева обяви категоричното си оттегляне от българската борба

България Преди 41 минути

Петкратната световна шампионка Станка Златева обяви с официална позиция, че прекратява всякаква дейност и няма да заема ръководни постове в българската борба, заявявайки, че тази страница от живота ѝ е окончателно затворена

Меган Маркъл

Племенница на Меган Маркъл: Дядо не е безопасен около деца

Свят Преди 41 минути

За Ноел Расмусен един от най-смущаващите аспекти на случая е внушението, че предупреждението на баба ѝ до Скотланд Ярд е било пренебрегнато

Apple се предаде: Показа MacBook с тъчскрийн

Apple се предаде: Показа MacBook с тъчскрийн

Технологии Преди 42 минути

След като в продължение на години компанията упорито отказваше да направи лаптоп със сензорен дисплей, най-сетне Apple изпълни желанието на мнозина от потребителите си и ще предложи такова устройство, макар и една от най-скъпите му версии

<p>Нов обрат на изборите в Сърбия: Повтарят гласуването в 53 секции</p>

В Сърбия ще повторят изборите в 53 секции на 1 ноември

Свят Преди 46 минути

Решението на Републиканската избирателна комисия обхваща 31 секции с неустановени резултати и 22, в които гласуването е било анулирано

Южна Корея обмисля изпращане на морски патрулен самолет в Ормузкия проток

Южна Корея обмисля изпращане на морски патрулен самолет в Ормузкия проток

Свят Преди 49 минути

Сеул обсъжда възможните варианти с Вашингтон, но изключва разполагането на бойни сили. Междувременно е подаден сигнал за горящ кораб край бреговете на Оман

Флавио Болсонаро

Флавио Болсонаро отрича, че е избягал от Бразилия, след като пристигна в Маями

Свят Преди 51 минути

Бразилският сенатор пристигна в Маями със семейството си, след като властите в родината му анулираха паспортите им в рамките на наказателно разследване

Страх, отменени полети и сривове: Как украинските дронове промениха живота в Москва и Петербург

Страх, отменени полети и сривове: Как украинските дронове промениха живота в Москва и Петербург

Свят Преди 1 час

Войната на Русия срещу Украйна все по-осезаемо засяга жителите на двата най-големи руски града – Москва и Санкт Петербург

12 тона тютюн и цигари менте за Европа: Какво откриха в нелегалната фабрика край Карнобат

12 тона тютюн и цигари менте за Европа: Какво откриха в нелегалната фабрика край Карнобат

България Преди 1 час

Производствената линия е била разположена в три халета, а в помещенията имало спални, бани и импровизиран фитнес. Задържан е 58-годишен мъж, а разследващите проверяват кой още е участвал в схемата

Северна Корея изстреля близо 10 балистични ракети към Японско море

Северна Корея изстреля близо 10 балистични ракети към Японско море

Свят Преди 1 час

Поредна ракетна проба от Пхенян идва дни след предложението на Сеул за военни преговори и на фона на засилено напрежение на полуострова

<p>Имен ден имат хората с тези красиви имена...</p>

Почитаме света Анастасия Римлянка - ето кой празнува имен ден

Любопитно Преди 1 час

На 29 октомври 2026 г. имен ден имат всички, които носят името Анастасия, Ася, Сия, Сийка и мъжете с името Аврам

Русия е ударила кораб с доставки за украинската армия до пристанището в Одеса

Русия е ударила кораб с доставки за украинската армия до пристанището в Одеса

Свят Преди 1 час

Междувременно местните власти в Харков съобщиха, че дронове са ударили учебно заведение

Бенямин Нетаняху

Нетаняху е ненадминат в оцеляването в политиката. Но ще успее ли да се задържи на власт и този път?

Свят Преди 1 час

Опозицията има шанс да състави правителство с подкрепата на арабските партии, но идеологическите различия усложняват преговорите

Революционно откритие: Земята сама е създала водата си от скали и космически прах

Революционно откритие: Земята сама е създала водата си от скали и космически прах

Любопитно Преди 2 часа

Ново изследователско проучване разкрива, че нашата планета може да е била напълно суха в началото, но е произвела океаните си сама чрез уникална химична реакция

Mащабна акция срещу купуването на гласове в София, има задържани

Mащабна акция срещу купуването на гласове в София, има задържани

България Преди 2 часа

При проверките са открити списъци с имена, срещу които са посочени различни суми, както и брошури за кандидат-президентска двойка

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките ни носят трофеи

dogsandcats.bg

Защо питбулите имат лоша репутация?

dogsandcats.bg
1

Отчитат по-висока смъртност сред китоподобните в Черно море

sinoptik.bg
1

Почистихте ли комина?

sinoptik.bg

За Деня на народните будители: Гледаме Лилия Маравиля и Пламен Манасиев с 50% отстъпка

Edna.bg

Ето кой празнува на 29 октомври, имената означават „възкресение“

Edna.bg

Пламен Абровски: Цените се застопориха от ноември 2025 г., проверяваме необосновани надценки

Nova.bg

Удареният край нос Калиакра кораб е потънал

Nova.bg