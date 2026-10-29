Как една невинна снимка на дъщерята на основателя на Dell застраши сигурността на семейството ѝ

Г лавният изпълнителен директор на Dell Technologies Майкъл Дел и съпругата му филантроп Сюзън Дел привлякоха вниманието на медиите по-рано този месец по време на много обсъжданата им поява с Доналд Тръмп в Белия дом. Но това не е първият път, когато името на Дел става хит, пише HELLO!

През 2012 г., в периода на бурен растеж на Instagram и придобиването му от Facebook, синът и дъщерята на милиардера се озоваха в центъра на медийното внимание - а родителите им определено не останаха очаровани от това.

Зад кулисите на вирусния гаф, разкрил семейство за 100 милиарда долара

Бащата на четири деца Майкъл, който към днешна дата е сред най-богатите хора в света, харчи около 2,7 милиона долара годишно за лична и семейна сигурност, сочат данните на Businessweek. Междувременно 18-годишната му дъщеря Алекса се учи да използва социалните мрежи, документирайки ежедневието и местонахождението на семейството си в платформи като Instagram, Twitter и Foursquare.

Разликата беше, че тя не е просто обикновена тийнейджърка – статутът ѝ на наследница привлича вниманието на скандалния блог в Tumblr „Rich Kids of Instagram“ (RKOI), посветен на заможни младежи, които парадират със своето богатство.

Блогът публикува скандална снимка, която мигновено става популярна: нейният брат Закари се наслаждава на луксозна вечеря в семейния частен самолет, а описанието към кадъра гласи: „Закуска на път за Фиджи @zachdell от alexadell #dell #privatejet“.

„Дарихме милиарди, а те гледат външния ѝ вид“: Основателят на Dell защити съпругата си след вълната от критики

Макар публикацията да е направена напълно невинно от личния профил на Алекса, тя бързо е открадната и споделена в RKOI.

„Да публикуваш нещо е като да пуснеш писмо във вятъра. Можеш да избереш да го пуснеш, но не можеш да избираш къде ще се приземи.“ - Д-р Брент Конрад, клиничен психолог

В допълнение, някои от публикациите на Алекса в Twitter и други платформи съдържат GPS данни, което създава допълнителен риск за сигурността.

Последствията са незабавни. Тогавашният анонимен основател на RKOI разкрива пред Times: „Дел харчи около 3 милиона долара годишно за частна охрана, а децата му я подкопаваха, като разпространяваха твърде много информация в социалните медии.“

Embed from Getty Images

Семейство Дел се сблъсква с последиците

Майкъл Дел натрупва огромното си състояние, след като основава компанията, превърнала се в Dell Technologies, в стаята си в студентското общежитие през 1984 г. Десетилетия по-късно обаче технологиите му поставят съвсем неочаквано предизвикателство: как да защити собствените си технологично грамотни деца и семейство онлайн.

В резултат на скандала снимката е изтрита, а акаунтът на Алекса в Instagram е закрит.

В интервю за Business Insider от 2018 г. Алекса, тогава студентка в Колумбийския университет и стажант в модно списание, признава, че е била шокирана от ефекта на вирусната публикация. „Това очевидно ме изненада напълно. Дори не осъзнавах, че този акаунт или този блог в Tumblr съществува“, споделя тя. „Жалко е, защото очевидно изложи семейството ми на риск и нашата безопасност. Тъжно е, че има хора, които просто се забавляват, експлоатирайки другите.“, добавя тя.

Алекса допълва, че социалните мрежи не са съществували по време на нейното детство. „Не е нещо, на което са ме учили как да правя. Беше нещо, което ние сами се научихме да използваме и то някак си израсна с нас и с течение на времето се превърна в това, което е сега.“

Embed from Getty Images

„Бъдете внимателни“: Съветът на Алекса към младите хора

Днес Алекса е насочила усилията си основно към филантропията, рисковото инвестиране и стратегическото консултиране. Тя продължава да споделя моменти от живота си в Instagram през последните 14 години – включително кадри от сватбата си и раждането на своето бебе, но вече строго избягва етикетите за местоположение.

Първата публикация в нейния възстановен акаунт @alexakdell е от 11 август 2012 г., направена малко след отшумяването на инцидента. Въпреки че технологичната наследница остава активна в мрежите, тя внимава да не разкрива твърде много.

„Бих посъветвала по-младите хора, които са нови в социалните медии, да бъдат предпазливи“, коментира тя пред Business Insider. „Не всички са толкова мили.“, добавя тя.

Експертите коментират: Рискове за поверителността и защита на семейството

Защитата на личните данни и прекомерното споделяне онлайн остават сериозно предизвикателство и днес. Клиничният психолог д-р Брент Конрад отбелязва: „Когато нашите мисли и мнения са увековечени в социалните медии, те могат да заживеят собствен живот.“

Според него най-важно е да осъзнаем, че реалната ни аудитория в интернет не винаги е тази, която предполагаме. „Дори строгите настройки за поверителност не могат да попречат на някого да направи екранна снимка и да я сподели другаде“, предупреждава той.

Друг съществен риск е свързан с натрупването на информация. „Снимка, коментар и етикет за местоположение може да изглеждат незначителни поотделно, но заедно те могат да нарисуват подробна картина на живота на един тийнейджър, която той никога не е възнаграждавал да споделя.“

Прекомерното разкриване на чувствителни данни може да навреди и на общественото доверие и корпоративния имидж. Според Майкъл Тоуб, стратегически съветник в Reputation Intelligence, реакцията при подобни кризи е от решаващо значение.

„Снимка, коментар и етикет за местоположение може да разкрият малко поотделно, но заедно те могат да нарисуват подробна картина на живота на тийнейджър, която никога не е възнамерявал да сподели.“ - Д-р Брент Конрад, клиничен психолог

„Някои специалисти съветват клиентите си просто да изчакат бурята да отшуми, за да не подхранват допълнително интереса към темата“, посочва Тоуб. „Не съм сигурен, че съм съгласен с този подход. Може би е по-умно и препоръчително – с уравновесеност и без отбранителна позиция – да се отговори смирено и чувствително, прилагайки емоционална интелигентност.“, добавя той.

Арджун Бхатнагар, съосновател и главен изпълнителен директор на стартъпа за поверителност Cloaked, призовава за предпазливост, но не и за страх. „Целта не трябва да бъде да се плашат младите хора от социалните медии. Целта е да се научат да се отнасят към личната информация като към нещо, което си струва да се защитава.“

Като златно правило той съветва: „Преди да публикувате, попитайте се какво разкрива изображението или надписът отвъд вашите намерения, избягвайте рутинното споделяне на местоположения и помнете, че аудиторията в крайна сметка може да се окаже много по-голяма от хората, с които сте планирали да споделите съдържанието.“