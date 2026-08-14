Хиляди столичани остават без топла вода заради ремонт на ТЕЦ „София Изток“

Х иляди домакинства в София ще останат без топла вода за повече от две седмици заради планов ремонт на топлорайон „София Изток“.

От „Топлофикация София“ съобщават, че в периода от 28 август до 13 септември включително ще бъде временно преустановено топлоподаването към част от потребителите.

Ремонтът е част от годишната профилактика на основните и спомагателните съоръжения в топлоизточника и топлопреносната мрежа.

Спират топлата вода в голяма част от София през август

Кои квартали ще останат без топлоподаване

Без топлоподаване ще бъдат:

ж.к. „Христо Смирненски“, ж.к. „Гео Милев“, ж.к. „Изток“, ж.к. „Изгрев“, ж.к. „Дианабад“, ж.к. „Младост“ 1, 1А, 2, 3 и 4, ж.к. „Мусагеница“, ж.к. „Полигона“, ж.к. „Студентски град“, ж.к. „Витоша“, ж.к. „Малинова долина“, ж.к. „Дървеница“, ж.к. „Дружба“ 1 и 2 и ж.к. „Хладилника“.

Засегнати ще бъдат и части от „Лозенец“ и „Яворов“.

В „Лозенец“ спирането обхваща карето между ул. „Филип Кутев“, бул. „Симеоновско шосе“, ул. „Стоян Михайловски“, ул. „Арх. Йордан Миланов“, ул. „Борова гора“, ул. „Митрополит Кирил Видински“, ул. „Елин Пелин“, ул. „Миджур“, ул. „Крум Попов“, бул. „Арсеналски“, ул. „Богатица“, ул. „Кожух планина“, Южен парк, ул. „Козяк“ и ул. „Емилиян Станев“.

В „Яворов“ без топлоподаване ще бъде карето между бул. „Михай Еминеску“, бул. „Цариградско шосе“, ул. „Александър Жендов“ и бул. „Шипченски проход“.

Засегнати са и болница, посолство и Зоопаркът

В списъка попадат още Университетска болница „Лозенец“, известна и като Правителствена болница, Посолството на САЩ, „Промишлен район – Гара Искър“, комплекс „Враня“ – БАН и НИМХ, както и ОП „Зоологическа градина – София“.

Какво ще ремонтират

По време на плановия ремонт ще бъде подменена амортизирана арматура, както и компрометирани участъци от топлопроводи.

Ще бъде извършена и проверка на основните и спомагателните съоръжения в централата.

Целта е системата да бъде подготвена за отоплителния сезон 2026/2027 г. и да се намали рискът от аварии.

Как потребителите могат да следят прекъсванията

От „Топлофикация София“ напомнят, че клиентите могат да получават информация за прекъсванията на топлоснабдяването чрез сайта на дружеството, при регистрация в „Моят портал“, както и чрез мобилното приложение „Моето топло“.

Дружеството се извинява за причиненото неудобство и благодари на потребителите за разбирането и съдействието.