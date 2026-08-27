България

От утре хиляди софиянци без топла вода заради мащабна профилактика и ремонти

За времето, през което услугата е прекъсната, клиентите няма да плащат топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване

Николай Киров Николай Киров

27 август 2026, 19:13
От утре хиляди софиянци без топла вода заради мащабна профилактика и ремонти
Източник: Георги Димитров

„Топлофикация София“ започва от 28 август до 13 септември плановия ремонт на ТР „София Изток“. Заради профилактиката временно ще бъде спряно топлоподаването в редица квартали, сред които „Дианабад“, „Гео Милев“, „Христо Смирненски“, „Изток“, „Изгрев“, „Младост“, „Мусагеница“, „Полигона“, „Студентски град“, „Витоша“, „Дървеница“, „Дружба“ и „Хладилника“, както и части от „Лозенец“ и „Яворов“. Засегнати ще бъдат и някои обществени обекти.

По време на профилактиката ще бъдат подменени амортизирана арматура и компрометирани топлопроводи, както и ще бъдат проверени основните и спомагателните съоръжения в централата. Целта е да се подобри надеждността на системата преди отоплителния сезон през зимата.

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Паралелно с това дружеството ще използва спирането за допълнителни приоритетни ремонти по мрежата, които ще продължат и след края на профилактиката.

В „Дианабад“ ще бъдат ремонтирани участъци с висока аварийност и значителни загуби. Допълнителното прекъсване ще засегне само блокове 5Б, 5В и 5Г, за които топлоподаването трябва да бъде възстановено до 28 септември.

В „Христо Смирненски“ ремонтите обхващат блокове 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 14, 15 и 16. За тях възстановяването е планирано до 22 септември.

В „Гео Милев“ са засегнати конкретни сгради по ул. „Постоянство“, ул. „Лидице“, ул. „Андрей Николов“ и ул. „Климент Денчев“, като очакваният срок за възстановяване на топлоподаването е до 9 октомври.

От „Топлофикация София“ уточняват, че допълнителните ремонти няма да засегнат целите квартали, а само посочените сгради. При техническа възможност топлоподаването ще бъде възстановено по-рано. За времето, през което услугата е прекъсната, клиентите няма да плащат топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване.

Редактор: Николай Киров
Източник: Топлофикация София    
Топлофикация София Планов ремонт София
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