България

Част от голям столичен квартал остава без топла вода до края на октомври

Причината е ремонт на топлопреносната мрежа

Василена Василева Василена Василева

25 септември 2026, 07:11
Част от голям столичен квартал остава без топла вода до края на октомври
Източник: БТА

Ч асти от столичния квартал „Младост 3“ ще останат без топла вода заради ремонт на топлопреносната мрежа. Прекъсването започва от 25 септември и ще продължи до 24 октомври, съобщиха от „Топлофикация София“.

Дружеството ще подмени отделни участъци от мрежата в района, които са определени като приоритетни заради установена висока аварийност и влошено техническо състояние.

Целта на ремонтите е да се повиши надеждността на топлоснабдяването и да се ограничи рискът от аварии през предстоящия отоплителен сезон.

Прекъсването няма да засегне целия квартал, а ограничен брой сгради.

  • Кои блокове ще останат без топла вода

В периода от 25 септември до 24 октомври ще бъде подменен главен топлопровод от топлопреносната мрежа. Заради ремонта ще бъде преустановено топлоподаването към:

  • бл. 351;
  • бл. 351Б;
  • бл. 352;
  • бл. 353;
  • бл. 383;
  • бл. 384.

Ремонтът включва и подмяна на отклоненията към отделните сгради.

За блок 353 периодът без топла вода ще бъде по-дълъг и ще продължи до 30 октомври 2026 г.

Блокове 383 и 384 също ще бъдат засегнати от прекъсването заради подмяната на топлопровода, но пред тях не се предвиждат строително-ремонтни дейности.

  • Няма да се начислява такса за топлата вода

За периода на прекъсването на услугата на клиентите няма да бъде начислявана топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване.

Автор: Василена Василева
Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Камелия Цветанова    
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