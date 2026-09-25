Част от голям столичен квартал остава без топла вода до края на октомври

Ч асти от столичния квартал „Младост 3“ ще останат без топла вода заради ремонт на топлопреносната мрежа. Прекъсването започва от 25 септември и ще продължи до 24 октомври, съобщиха от „Топлофикация София“.
Дружеството ще подмени отделни участъци от мрежата в района, които са определени като приоритетни заради установена висока аварийност и влошено техническо състояние.
Целта на ремонтите е да се повиши надеждността на топлоснабдяването и да се ограничи рискът от аварии през предстоящия отоплителен сезон.
Прекъсването няма да засегне целия квартал, а ограничен брой сгради.
- Кои блокове ще останат без топла вода
В периода от 25 септември до 24 октомври ще бъде подменен главен топлопровод от топлопреносната мрежа. Заради ремонта ще бъде преустановено топлоподаването към:
- бл. 351;
- бл. 351Б;
- бл. 352;
- бл. 353;
- бл. 383;
- бл. 384.
Ремонтът включва и подмяна на отклоненията към отделните сгради.
За блок 353 периодът без топла вода ще бъде по-дълъг и ще продължи до 30 октомври 2026 г.
Блокове 383 и 384 също ще бъдат засегнати от прекъсването заради подмяната на топлопровода, но пред тях не се предвиждат строително-ремонтни дейности.
- Няма да се начислява такса за топлата вода
За периода на прекъсването на услугата на клиентите няма да бъде начислявана топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване.