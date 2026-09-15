Голяма част от „Младост 1А“ остава без топла вода за 18 дни

„Топлофикация София“ ще подмени участъци от топлопреносната мрежа в части от ж.к. „Младост 1А“ заради висока аварийност и значителни загуби. Целта е да се повиши надеждността на топлоснабдяването и да се намали рискът от аварии през предстоящия отоплителен сезон.

Ремонтът ще продължи от 1 до 18 октомври 2026 г. и ще засегне ограничен брой сгради - бл. 514, 520, 521, 529, 530, 531, 532, 533, 534 и 75 ДГ „Сърчице“. Ще бъде подменен главен топлопровод и отклоненията към сградите.

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Пред блокове 529, 530, 531, 532, 533 и 534 няма да се извършват строително-ремонтни дейности, но топлоподаването към тях ще бъде прекъснато. Приоритетно ще се работи в района на детската градина, а при техническа възможност топлоснабдяването ще бъде възстановено по-рано.

За периода на прекъсването на клиентите няма да бъде начислявана топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване.