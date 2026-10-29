Mащабна акция срещу купуването на гласове в София, има задържани

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М ащабна полицейска операция срещу престъпленията, свързани с изборния процес, се провежда на територията на София. Целта е да се предотврати купуването на гласове преди втория тур на президентските избори, съобщи директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) главен комисар Николай Пелтеков.

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„Полицейската операция е с цел гарантиране на сигурността и противодействие на нарушаването на политическите права на гражданите във връзка с предстоящия балотаж за президент и вицепрезидент на Република България“, заяви Пелтеков.

В рамките на акцията са проверени 16 адреса в столицата, 38 души и два автомобила. Съставени са 27 предупредителни протокола по Закона за Министерството на вътрешните работи (МВР).

Основният резултат от операцията до момента е задържането на двама мъже на 52 и 35 години. По думите на директора на СДВР арестите са извършени след получена оперативна информация, че двамата подготвят купуване на гласове за изборния ден в неделя.

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„На един от адресите имаме задържани две лица във връзка с това, че са намерени списъци с имена, срещу тях изброени, посочени суми, финансови средства, и брошури за определена кандидат-президентска двойка“, обясни Николай Пелтеков.

Той уточни, че сумите, записани срещу отделните имена, са различни. „Сумата срещу всяко едно лице е различна“, посочи главният комисар.

На въпрос какви са конкретните суми и за коя политическа сила става въпрос, Пелтеков отказа да даде подробности, като се позова на следствената тайна.

„На този етап няма да конкретизираме сумите, тъй като в момента се образува досъдебно производство и информация с такава конкретика няма да разгласяваме поради тази причина“, заяви той.

Операцията обхваща цялата територия на София и се провежда съвместно от всички районни управления към СДВР и служители на Главна дирекция „Жандармерия“. По думите на Пелтеков подобни полицейски действия ще продължат ежедневно до изборния ден, като за разкриването на нарушенията се използват и оперативни източници.

Директорът на СДВР посочи още, че първият тур на изборите е преминал „изключително спокойно“. По думите му тогава полицията не е разполагала със сигнали или данни за купуване и продаване на гласове, включително и по отношение на двамата мъже, задържани при настоящата операция.

Наред с действията срещу изборните нарушения полицията е установила и други криминални престъпления. Пелтеков съобщи за задържани лица за кражби и грабежи, за едно лице, задържано за изнасилване, както и за водачи, управлявали след употреба на алкохол или без свидетелство за управление на моторно превозно средство.

Акция и в Русенско

Специализирана полицейска операция за противодействие на престъпленията, свързани с политическите права на гражданите, и конвенционалната престъпност се организира в област Русе. Тя ще продължи и утре, съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

На ключови места ще има изградени контролно-пропускателни пунктове, на които ще се извършват проверки на преминаващите превозни средства. На територията на различни населени места в областта ще се проверяват хора, автомобили, търговски и други обекти.

Действията на полицейските служители са насочени към установяване и предотвратяване на престъпления, свързани с изборното законодателство, както и към противодействие на битовата престъпност и опазване на обществения ред. Контролът ще включва и проверки на шофьори за употреба на алкохол, наркотични вещества или техни аналози, както и за други нарушения на пътя.

"Полицейските действия на територията на цялата област ще продължат с повишен интензитет и до края на изборния процес. Целта е да се предотвратят нарушения и престъпления, да се гарантира сигурността на гражданите и да се осигури законосъобразното протичане на балотажа", каза Даниела Малчева.