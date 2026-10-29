Убийство в Старозагорско: Задържани са мъж и жена

М ъж на 83 години и жена на 64 години са задържани за срок до 24 часа във връзка със смъртта на мъж на 59 години в старозагорското село Калитиново. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

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Сигнал за инцидента е получен в сряда малко след 14:00 часа на спешния телефон 112 от мъж на 61 години. Той обяснил, че е намерил братовчед си - 59-годишен мъж в дома му с нанесен побой, вследствие на което той е починал.

На място е изпратен полицейски екип, установено е тялото на 59-годишния мъж в една от стаите на къщата. Извършен е оглед на мястото. Установено е, че в имота 59-годишният мъж съжителства с 64- годишна жена.

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В хода на проведените оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че евентуален извършител на деянието е 83-годишен мъж, живеещ в същия имот.

По случая е образувано досъдебно производство.