Захариева идва в България: Акцент в посещението са инвестициите и иновациите

Европейският комисар за стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите Екатерина Захариева ще бъде на посещение в България на 29 и 30 октомври. Акцент в посещението ще бъдат инвестициите и иновациите, съобщи Представителството на Европейската комисия в София.

В четвъртък Захариева ще се срещне с министъра на образованието и науката Георги Вълчев. След това тя ще участва в съвместно заседание на парламентарните комисии по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и по иновациите и цифровата трансформация.

Радев: България иска водещо място в иновациите на Европа

Еврокомисарят ще се включи в дискусия на „Кросроудс“ (Crossroads) – форум за стартиращи компании, технологии и изкуствен интелект.

По-късно Захариева ще говори на информационния ден за Европейския съвет по иновациите (ЕСИ). Събитието е посветено на подробно представяне на възможностите за финансиране, с които разполагат българските новатори.

Комисарят ще присъства и на откриването на конференцията на EURAXESS – европейската мрежа за подкрепа на изследователите и професионалната мобилност.

В петък Захариева ще участва в конференцията „Черно море 2030: Сигурност, устойчивост, иновации“ в Бургас.

От Представителството на ЕК посочват, че през последните години България показва добър потенциал за развитие на науката и иновациите.

По програмата „Хоризонт Европа“ (2021–2027 г.) българските малки и средни предприятия досега са привлекли 71,6 млн. евро финансиране от ЕС. За сравнение, по предходната програма „Хоризонт 2020“ (2014–2020 г.) сумата е била 40,2 млн. евро.