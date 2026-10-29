България

Захариева идва в България: Акцент в посещението са инвестициите и иновациите

Еврокомисарят за стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите ще се срещне с министъра на образованието, с депутати и с млади компании в София, а в петък ще бъде в Бургас

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

29 октомври 2026, 10:19
Захариева идва в България: Акцент в посещението са инвестициите и иновациите
Екатерина Захариева   
Източник: БГНЕС

Европейският комисар за стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите Екатерина Захариева ще бъде на посещение в България на 29 и 30 октомври. Акцент в посещението ще бъдат инвестициите и иновациите, съобщи Представителството на Европейската комисия в София.

В четвъртък Захариева ще се срещне с министъра на образованието и науката Георги Вълчев. След това тя ще участва в съвместно заседание на парламентарните комисии по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и по иновациите и цифровата трансформация.

Радев: България иска водещо място в иновациите на Европа

Еврокомисарят ще се включи в дискусия на „Кросроудс“ (Crossroads) – форум за стартиращи компании, технологии и изкуствен интелект.

По-късно Захариева ще говори на информационния ден за Европейския съвет по иновациите (ЕСИ). Събитието е посветено на подробно представяне на възможностите за финансиране, с които разполагат българските новатори.

Комисарят ще присъства и на откриването на конференцията на EURAXESS – европейската мрежа за подкрепа на изследователите и професионалната мобилност.

В петък Захариева ще участва в конференцията „Черно море 2030: Сигурност, устойчивост, иновации“ в Бургас.

От Представителството на ЕК посочват, че през последните години България показва добър потенциал за развитие на науката и иновациите.

По програмата „Хоризонт Европа“ (2021–2027 г.) българските малки и средни предприятия досега са привлекли 71,6 млн. евро финансиране от ЕС. За сравнение, по предходната програма „Хоризонт 2020“ (2014–2020 г.) сумата е била 40,2 млн. евро.

Редактор: Маргарита Костадинова
Екатерина Захариева иновации стартиращи предприятия Европейска комисия научни изследвания Хоризонт Европа финансиране изкуствен интелект EURAXESS Черно море
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Убийство в Старозагорско: Задържани са мъж и жена

Убийство в Старозагорско: Задържани са мъж и жена

Гаф в ефир: Мексикански водещ ритна дрон, който разкървави лицето на модел

Гаф в ефир: Мексикански водещ ритна дрон, който разкървави лицето на модел

Потъна контейнеровозът, ударен от три морски дрона край Шабла

Потъна контейнеровозът, ударен от три морски дрона край Шабла

Могат ли да бъдат депортирани Мелания Тръмп и Илон Мъск: Конгресмен обясни при какви условия

Могат ли да бъдат депортирани Мелания Тръмп и Илон Мъск: Конгресмен обясни при какви условия

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Мога ли да заразя котката ми с настинка

Мога ли да заразя котката ми с настинка

dogsandcats.bg
Потъна контейнеровозът, ударен от три морски дрона край Шабла
Ексклузивно

Потъна контейнеровозът, ударен от три морски дрона край Шабла

Преди 3 часа
<p>Сълзотворен газ и сблъсъци в Мадрид след влаковата катастрофа с 68 жертви</p>
Ексклузивно

Сълзотворен газ и сблъсъци в Мадрид след влаковата катастрофа с 68 жертви

Преди 2 часа
Облаци, дъжд и студ: Вижте какво време ни очаква в следващите дни
Ексклузивно

Облаци, дъжд и студ: Вижте какво време ни очаква в следващите дни

Преди 4 часа
Облаци, дъжд и студ: Вижте какво време ни очаква в следващите дни
Ексклузивно

Облаци, дъжд и студ: Вижте какво време ни очаква в следващите дни

Преди 4 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Скандал в Холивуд: Изкуствен интелект пренаписва епизоди от легендарен сериал с Марго Роби

Скандал в Холивуд: Изкуствен интелект пренаписва епизоди от легендарен сериал с Марго Роби

Любопитно Преди 15 минути

Актьори и екип от австралийската сапунена опера „Съседи“ въстанаха срещу използването на техни кадри за микро-драми без тяхно съгласие

<p>Снимките ви губят качество, а телефонът се пълни? Ето какво да направите</p>

4 полезни настройки във Viber, които вероятно пропускате

Любопитно Преди 15 минути

Изпращате снимки, споделяте съобщения и водите разговори във Viber всеки ден? Няколко настройки могат да ви спестят място в телефона, да ви помогнат да запазите качеството на изображенията и да улеснят споделянето на местоположението ви

Меган Маркъл

Племенница на Меган Маркъл: Дядо не е безопасен около деца

Свят Преди 40 минути

За Ноел Расмусен един от най-смущаващите аспекти на случая е внушението, че предупреждението на баба ѝ до Скотланд Ярд е било пренебрегнато

Apple се предаде: Показа MacBook с тъчскрийн

Apple се предаде: Показа MacBook с тъчскрийн

Технологии Преди 41 минути

След като в продължение на години компанията упорито отказваше да направи лаптоп със сензорен дисплей, най-сетне Apple изпълни желанието на мнозина от потребителите си и ще предложи такова устройство, макар и една от най-скъпите му версии

<p>Нов обрат на изборите в Сърбия: Повтарят гласуването в 53 секции</p>

В Сърбия ще повторят изборите в 53 секции на 1 ноември

Свят Преди 45 минути

Решението на Републиканската избирателна комисия обхваща 31 секции с неустановени резултати и 22, в които гласуването е било анулирано

Южна Корея обмисля изпращане на морски патрулен самолет в Ормузкия проток

Южна Корея обмисля изпращане на морски патрулен самолет в Ормузкия проток

Свят Преди 48 минути

Сеул обсъжда възможните варианти с Вашингтон, но изключва разполагането на бойни сили. Междувременно е подаден сигнал за горящ кораб край бреговете на Оман

Флавио Болсонаро

Флавио Болсонаро отрича, че е избягал от Бразилия, след като пристигна в Маями

Свят Преди 50 минути

Бразилският сенатор пристигна в Маями със семейството си, след като властите в родината му анулираха паспортите им в рамките на наказателно разследване

Страх, отменени полети и сривове: Как украинските дронове промениха живота в Москва и Петербург

Страх, отменени полети и сривове: Как украинските дронове промениха живота в Москва и Петербург

Свят Преди 1 час

Войната на Русия срещу Украйна все по-осезаемо засяга жителите на двата най-големи руски града – Москва и Санкт Петербург

12 тона тютюн и цигари менте за Европа: Какво откриха в нелегалната фабрика край Карнобат

12 тона тютюн и цигари менте за Европа: Какво откриха в нелегалната фабрика край Карнобат

България Преди 1 час

Производствената линия е била разположена в три халета, а в помещенията имало спални, бани и импровизиран фитнес. Задържан е 58-годишен мъж, а разследващите проверяват кой още е участвал в схемата

Северна Корея изстреля близо 10 балистични ракети към Японско море

Северна Корея изстреля близо 10 балистични ракети към Японско море

Свят Преди 1 час

Поредна ракетна проба от Пхенян идва дни след предложението на Сеул за военни преговори и на фона на засилено напрежение на полуострова

Абровски: Проверяваме цялата верига на доставки за необосновани надценки

Абровски: Проверяваме цялата верига на доставки за необосновани надценки

България Преди 1 час

"Останах с впечатлението, че Асен Василев защитава търговските вериги", коментира земеделският министър

<p>Имен ден имат хората с тези красиви имена...</p>

Почитаме света Анастасия Римлянка - ето кой празнува имен ден

Любопитно Преди 1 час

На 29 октомври 2026 г. имен ден имат всички, които носят името Анастасия, Ася, Сия, Сийка и мъжете с името Аврам

Русия е ударила кораб с доставки за украинската армия до пристанището в Одеса

Русия е ударила кораб с доставки за украинската армия до пристанището в Одеса

Свят Преди 1 час

Междувременно местните власти в Харков съобщиха, че дронове са ударили учебно заведение

Бенямин Нетаняху

Нетаняху е ненадминат в оцеляването в политиката. Но ще успее ли да се задържи на власт и този път?

Свят Преди 1 час

Опозицията има шанс да състави правителство с подкрепата на арабските партии, но идеологическите различия усложняват преговорите

Революционно откритие: Земята сама е създала водата си от скали и космически прах

Революционно откритие: Земята сама е създала водата си от скали и космически прах

Любопитно Преди 1 час

Ново изследователско проучване разкрива, че нашата планета може да е била напълно суха в началото, но е произвела океаните си сама чрез уникална химична реакция

Mащабна акция срещу купуването на гласове в София, има задържани

Mащабна акция срещу купуването на гласове в София, има задържани

България Преди 2 часа

При проверките са открити списъци с имена, срещу които са посочени различни суми, както и брошури за кандидат-президентска двойка

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките ни носят трофеи

dogsandcats.bg

Защо питбулите имат лоша репутация?

dogsandcats.bg
1

Отчитат по-висока смъртност сред китоподобните в Черно море

sinoptik.bg
1

Почистихте ли комина?

sinoptik.bg

За Деня на народните будители: Гледаме Лилия Маравиля и Пламен Манасиев с 50% отстъпка

Edna.bg

Ето кой празнува на 29 октомври, имената означават „възкресение“

Edna.bg

Пламен Абровски: Цените се застопориха от ноември 2025 г., проверяваме необосновани надценки

Nova.bg

Удареният край нос Калиакра кораб е потънал

Nova.bg