Свят

Напрежение в Ормузкия проток: Иран свали американски дрон, Тръмп готви ли нов удар?

Техеран твърди, че е унищожил пореден безпилотен самолет MQ-1 Predator

Василена Василева Василена Василева

29 октомври 2026, 10:15
Напрежение в Ормузкия проток: Иран свали американски дрон, Тръмп готви ли нов удар?
Източник: AP/БТА

И ран съобщи, че е свалил пореден американски безпилотен летателен апарат на фона на засиленото военно напрежение със САЩ, предаде ДПА.

Според иранската информационна агенция „Тасним“, която се позовава на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, дронът MQ-1 Predator е бил прехванат и унищожен източно от Ормузкия проток. От иранска страна твърдят, че за свалянето му е използвана нова усъвършенствана система за противовъздушна отбрана.

САЩ съобщиха за нови удари срещу ирански дронове в Ормузкия проток

По информация на Техеран от началото на войната в края на февруари иранските въоръжени сили са унищожили 14 безпилотни апарата MQ-1 Predator и над 50 дрона MQ-9 Reaper.

Тези твърдения не могат да бъдат потвърдени независимо към момента.

Същевременно според Изследователската служба на Конгреса на САЩ американската страна е съобщила за загуби или повреди на десетки самолети и безпилотни летателни апарати от началото на съвместните американско-израелски атаки срещу Иран.

  • САЩ предупреждават съюзниците си за възможна нова военна операция

На фона на напрежението Асошиейтед прес съобщава, че американски представители са предупредили няколко държави от Близкия изток и регионални съюзници да бъдат готови за евентуално подновяване на военните действия срещу Иран след междинните избори в САЩ на 3 ноември. Според агенцията предупрежденията включват и риск от ответни действия от страна на Техеран.

Информацията се основава на изявления на двама американски дипломати.

Президентът Доналд Тръмп все още не е взел окончателно решение дали да разпореди нови удари срещу Иран, посочват източниците на АП. Той обаче неколкократно е заявявал, че обмисля възобновяване на военните действия след изборите.

САЩ свалиха два ирански дрона над Ормузкия проток

Според дипломатите Вашингтон е уведомил регионалните си партньори, че евентуалната нова военна операция може да продължи няколко дни. Съюзниците на САЩ обаче се подготвят и за възможността Иран и подкрепяните от него въоръжени групировки да нанесат ответни удари, което би могло да разшири конфликта и да го направи по-продължителен.

Американските представители са призовали партньорите си да предприемат предпазни мерки, тъй като евентуалният ирански отговор може да включва удари срещу енергийни обекти и друга критична инфраструктура.

Белият дом и други американски официални представители са отказали коментар пред Асошиейтед прес.

  • Ормузкият проток отново е под напрежение

През последните дни Иран е засилил атаките в Ормузкия проток и около него. Износът на петрол през стратегическия морски маршрут отново е намалял през миналата седмица, показват данните на компанията за анализ на корабоплаването Kpler.

Ормузкият проток свързва Персийския залив с Оманския залив и е сред най-важните маршрути за световните доставки на петрол. Нарушенията на корабоплаването в района могат да затруднят износа на енергийни суровини и да предизвикат колебания на международните пазари.

Тръмп: Иран свали хеликоптер на САЩ, ще отговорим

Всяка нова ескалация би увеличила риска за търговските кораби и енергийната инфраструктура в региона. Това е и една от причините държавите от Близкия изток да следят внимателно сигналите за възможно възобновяване на американските удари.

Междувременно външното министерство на Обединените арабски емирства призова страните да „проявят благоразумие и да търсят политически решения, които да помогнат за овладяване на напрежението“, както и да предотвратят връщането към пълномащабни военни действия.

  • Техеран заявява, че продължава да търси дипломатическо решение

Вчера иранският външен министър Абас Арагчи написа в социалната мрежа Екс, че Техеран „продължава да дава шанс на дипломацията с надеждата, че тя ще успее“.

По думите му Иран работи с посредници за преразглеждане на предложенията, включени в план, представен от страната през миналия месец. Президентът на САЩ Доналд Тръмп отхвърли предложението, но иранската страна продължава да настоява то да послужи като основа за връщане към прекратяване на огъня.

Дипломатическите усилия се развиват успоредно с предупрежденията за възможна нова военна операция. Засега не е ясно колко скоро след изборния ден американските въоръжени сили биха могли да бъдат готови да възобновят ударите.

„Ще довършим всичко“: САЩ бомбардираха нови цели в Иран, Техеран отвърна с атаки

  • Конфликтът се разширява и към други части на региона

Напрежението засяга и други държави в Близкия изток. Подкрепяните от Иран бунтовници хути в Йемен извършват нападения срещу петролна инфраструктура и летища в Саудитска Арабия. В отговор коалиция, водена от Рияд, нанася удари по райони в Йемен, контролирани от хутите.

Подобни действия увеличават риска от разширяване на конфликта отвъд прякото противопоставяне между САЩ, Израел и Иран, като въвличат и регионални сили и въоръжени групировки.

Нови удари и ответни атаки между САЩ и Иран

В края на миналия месец Пентагонът изпрати самолетоносача „Теодор Рузвелт“ и няколко десантни кораба с морски пехотинци от Сан Диего към Персийския залив. По предоставената информация общият брой на военнослужещите е приблизително 9000 души. Целта на разполагането е засилване на американското военно присъствие в региона.

Засега остава неясно дали Вашингтон ще премине към нови удари след изборите на 3 ноември. Междувременно съобщенията за свалени дронове, рисковете за корабоплаването и предупрежденията към регионалните съюзници показват, че ситуацията остава напрегната.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Габриела Големанска    
Иран САЩ Ормузки проток военно напрежение безпилотни апарати дронове военна операция Близък изток Доналд Тръмп дипломация
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Убийство в Старозагорско: Задържани са мъж и жена

Убийство в Старозагорско: Задържани са мъж и жена

Гаф в ефир: Мексикански водещ ритна дрон, който разкървави лицето на модел

Гаф в ефир: Мексикански водещ ритна дрон, който разкървави лицето на модел

Потъна контейнеровозът, ударен от три морски дрона край Шабла

Потъна контейнеровозът, ударен от три морски дрона край Шабла

Могат ли да бъдат депортирани Мелания Тръмп и Илон Мъск: Конгресмен обясни при какви условия

Могат ли да бъдат депортирани Мелания Тръмп и Илон Мъск: Конгресмен обясни при какви условия

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Toyota намери бизнес за милиарди: да продава ДВГ на други компании

Toyota намери бизнес за милиарди: да продава ДВГ на други компании

carmarket.bg
Потъна контейнеровозът, ударен от три морски дрона край Шабла
Ексклузивно

Потъна контейнеровозът, ударен от три морски дрона край Шабла

Преди 3 часа
<p>Сълзотворен газ и сблъсъци в Мадрид след влаковата катастрофа с 68 жертви</p>
Ексклузивно

Сълзотворен газ и сблъсъци в Мадрид след влаковата катастрофа с 68 жертви

Преди 2 часа
Облаци, дъжд и студ: Вижте какво време ни очаква в следващите дни
Ексклузивно

Облаци, дъжд и студ: Вижте какво време ни очаква в следващите дни

Преди 4 часа
Облаци, дъжд и студ: Вижте какво време ни очаква в следващите дни
Ексклузивно

Облаци, дъжд и студ: Вижте какво време ни очаква в следващите дни

Преди 4 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Снимките ви губят качество, а телефонът се пълни? Ето какво да направите</p>

4 полезни настройки във Viber, които вероятно пропускате

Любопитно Преди 17 минути

Изпращате снимки, споделяте съобщения и водите разговори във Viber всеки ден? Няколко настройки могат да ви спестят място в телефона, да ви помогнат да запазите качеството на изображенията и да улеснят споделянето на местоположението ви

Ева Лонгория

Ева Лонгория и Рита Морено блеснаха на звездна галавечер на Деня на мъртвите в Холивуд

Любопитно Преди 24 минути

Бляскавото събитие на Карлос Ерик Лопес събра латино звезди като Рита Морено и Ева Лонгория, които почетоха традицията, говориха за отговорността на индустрията към талантите и отпразнуваха своето наследство

Меган Маркъл

Племенница на Меган Маркъл: Дядо не е безопасен около деца

Свят Преди 42 минути

За Ноел Расмусен един от най-смущаващите аспекти на случая е внушението, че предупреждението на баба ѝ до Скотланд Ярд е било пренебрегнато

Apple се предаде: Показа MacBook с тъчскрийн

Apple се предаде: Показа MacBook с тъчскрийн

Технологии Преди 43 минути

След като в продължение на години компанията упорито отказваше да направи лаптоп със сензорен дисплей, най-сетне Apple изпълни желанието на мнозина от потребителите си и ще предложи такова устройство, макар и една от най-скъпите му версии

<p>Нов обрат на изборите в Сърбия: Повтарят гласуването в 53 секции</p>

В Сърбия ще повторят изборите в 53 секции на 1 ноември

Свят Преди 47 минути

Решението на Републиканската избирателна комисия обхваща 31 секции с неустановени резултати и 22, в които гласуването е било анулирано

Южна Корея обмисля изпращане на морски патрулен самолет в Ормузкия проток

Южна Корея обмисля изпращане на морски патрулен самолет в Ормузкия проток

Свят Преди 50 минути

Сеул обсъжда възможните варианти с Вашингтон, но изключва разполагането на бойни сили. Междувременно е подаден сигнал за горящ кораб край бреговете на Оман

Флавио Болсонаро

Флавио Болсонаро отрича, че е избягал от Бразилия, след като пристигна в Маями

Свят Преди 52 минути

Бразилският сенатор пристигна в Маями със семейството си, след като властите в родината му анулираха паспортите им в рамките на наказателно разследване

Страх, отменени полети и сривове: Как украинските дронове промениха живота в Москва и Петербург

Страх, отменени полети и сривове: Как украинските дронове промениха живота в Москва и Петербург

Свят Преди 1 час

Войната на Русия срещу Украйна все по-осезаемо засяга жителите на двата най-големи руски града – Москва и Санкт Петербург

12 тона тютюн и цигари менте за Европа: Какво откриха в нелегалната фабрика край Карнобат

12 тона тютюн и цигари менте за Европа: Какво откриха в нелегалната фабрика край Карнобат

България Преди 1 час

Производствената линия е била разположена в три халета, а в помещенията имало спални, бани и импровизиран фитнес. Задържан е 58-годишен мъж, а разследващите проверяват кой още е участвал в схемата

Северна Корея изстреля близо 10 балистични ракети към Японско море

Северна Корея изстреля близо 10 балистични ракети към Японско море

Свят Преди 1 час

Поредна ракетна проба от Пхенян идва дни след предложението на Сеул за военни преговори и на фона на засилено напрежение на полуострова

Абровски: Проверяваме цялата верига на доставки за необосновани надценки

Абровски: Проверяваме цялата верига на доставки за необосновани надценки

България Преди 1 час

"Останах с впечатлението, че Асен Василев защитава търговските вериги", коментира земеделският министър

<p>Имен ден имат хората с тези красиви имена...</p>

Почитаме света Анастасия Римлянка - ето кой празнува имен ден

Любопитно Преди 1 час

На 29 октомври 2026 г. имен ден имат всички, които носят името Анастасия, Ася, Сия, Сийка и мъжете с името Аврам

Русия е ударила кораб с доставки за украинската армия до пристанището в Одеса

Русия е ударила кораб с доставки за украинската армия до пристанището в Одеса

Свят Преди 1 час

Междувременно местните власти в Харков съобщиха, че дронове са ударили учебно заведение

Бенямин Нетаняху

Нетаняху е ненадминат в оцеляването в политиката. Но ще успее ли да се задържи на власт и този път?

Свят Преди 1 час

Опозицията има шанс да състави правителство с подкрепата на арабските партии, но идеологическите различия усложняват преговорите

Революционно откритие: Земята сама е създала водата си от скали и космически прах

Революционно откритие: Земята сама е създала водата си от скали и космически прах

Любопитно Преди 2 часа

Ново изследователско проучване разкрива, че нашата планета може да е била напълно суха в началото, но е произвела океаните си сама чрез уникална химична реакция

Mащабна акция срещу купуването на гласове в София, има задържани

Mащабна акция срещу купуването на гласове в София, има задържани

България Преди 2 часа

При проверките са открити списъци с имена, срещу които са посочени различни суми, както и брошури за кандидат-президентска двойка

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките ни носят трофеи

dogsandcats.bg

Защо питбулите имат лоша репутация?

dogsandcats.bg
1

Отчитат по-висока смъртност сред китоподобните в Черно море

sinoptik.bg
1

Почистихте ли комина?

sinoptik.bg

За Деня на народните будители: Гледаме Лилия Маравиля и Пламен Манасиев с 50% отстъпка

Edna.bg

Ето кой празнува на 29 октомври, имената означават „възкресение“

Edna.bg

Пламен Абровски: Цените се застопориха от ноември 2025 г., проверяваме необосновани надценки

Nova.bg

Удареният край нос Калиакра кораб е потънал

Nova.bg