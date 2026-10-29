Напрежение в Ормузкия проток: Иран свали американски дрон, Тръмп готви ли нов удар?

И ран съобщи, че е свалил пореден американски безпилотен летателен апарат на фона на засиленото военно напрежение със САЩ, предаде ДПА.

Според иранската информационна агенция „Тасним“, която се позовава на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, дронът MQ-1 Predator е бил прехванат и унищожен източно от Ормузкия проток. От иранска страна твърдят, че за свалянето му е използвана нова усъвършенствана система за противовъздушна отбрана.

САЩ съобщиха за нови удари срещу ирански дронове в Ормузкия проток

По информация на Техеран от началото на войната в края на февруари иранските въоръжени сили са унищожили 14 безпилотни апарата MQ-1 Predator и над 50 дрона MQ-9 Reaper.

Тези твърдения не могат да бъдат потвърдени независимо към момента.

Същевременно според Изследователската служба на Конгреса на САЩ американската страна е съобщила за загуби или повреди на десетки самолети и безпилотни летателни апарати от началото на съвместните американско-израелски атаки срещу Иран.

САЩ предупреждават съюзниците си за възможна нова военна операция

На фона на напрежението Асошиейтед прес съобщава, че американски представители са предупредили няколко държави от Близкия изток и регионални съюзници да бъдат готови за евентуално подновяване на военните действия срещу Иран след междинните избори в САЩ на 3 ноември. Според агенцията предупрежденията включват и риск от ответни действия от страна на Техеран.

Информацията се основава на изявления на двама американски дипломати.

Президентът Доналд Тръмп все още не е взел окончателно решение дали да разпореди нови удари срещу Иран, посочват източниците на АП. Той обаче неколкократно е заявявал, че обмисля възобновяване на военните действия след изборите.

САЩ свалиха два ирански дрона над Ормузкия проток

Според дипломатите Вашингтон е уведомил регионалните си партньори, че евентуалната нова военна операция може да продължи няколко дни. Съюзниците на САЩ обаче се подготвят и за възможността Иран и подкрепяните от него въоръжени групировки да нанесат ответни удари, което би могло да разшири конфликта и да го направи по-продължителен.

Американските представители са призовали партньорите си да предприемат предпазни мерки, тъй като евентуалният ирански отговор може да включва удари срещу енергийни обекти и друга критична инфраструктура.

Белият дом и други американски официални представители са отказали коментар пред Асошиейтед прес.

Ормузкият проток отново е под напрежение

През последните дни Иран е засилил атаките в Ормузкия проток и около него. Износът на петрол през стратегическия морски маршрут отново е намалял през миналата седмица, показват данните на компанията за анализ на корабоплаването Kpler.

Ормузкият проток свързва Персийския залив с Оманския залив и е сред най-важните маршрути за световните доставки на петрол. Нарушенията на корабоплаването в района могат да затруднят износа на енергийни суровини и да предизвикат колебания на международните пазари.

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Всяка нова ескалация би увеличила риска за търговските кораби и енергийната инфраструктура в региона. Това е и една от причините държавите от Близкия изток да следят внимателно сигналите за възможно възобновяване на американските удари.

Междувременно външното министерство на Обединените арабски емирства призова страните да „проявят благоразумие и да търсят политически решения, които да помогнат за овладяване на напрежението“, както и да предотвратят връщането към пълномащабни военни действия.

Техеран заявява, че продължава да търси дипломатическо решение

Вчера иранският външен министър Абас Арагчи написа в социалната мрежа Екс, че Техеран „продължава да дава шанс на дипломацията с надеждата, че тя ще успее“.

По думите му Иран работи с посредници за преразглеждане на предложенията, включени в план, представен от страната през миналия месец. Президентът на САЩ Доналд Тръмп отхвърли предложението, но иранската страна продължава да настоява то да послужи като основа за връщане към прекратяване на огъня.

Дипломатическите усилия се развиват успоредно с предупрежденията за възможна нова военна операция. Засега не е ясно колко скоро след изборния ден американските въоръжени сили биха могли да бъдат готови да възобновят ударите.

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Конфликтът се разширява и към други части на региона

Напрежението засяга и други държави в Близкия изток. Подкрепяните от Иран бунтовници хути в Йемен извършват нападения срещу петролна инфраструктура и летища в Саудитска Арабия. В отговор коалиция, водена от Рияд, нанася удари по райони в Йемен, контролирани от хутите.

Подобни действия увеличават риска от разширяване на конфликта отвъд прякото противопоставяне между САЩ, Израел и Иран, като въвличат и регионални сили и въоръжени групировки.

Нови удари и ответни атаки между САЩ и Иран

В края на миналия месец Пентагонът изпрати самолетоносача „Теодор Рузвелт“ и няколко десантни кораба с морски пехотинци от Сан Диего към Персийския залив. По предоставената информация общият брой на военнослужещите е приблизително 9000 души. Целта на разполагането е засилване на американското военно присъствие в региона.

Засега остава неясно дали Вашингтон ще премине към нови удари след изборите на 3 ноември. Междувременно съобщенията за свалени дронове, рисковете за корабоплаването и предупрежденията към регионалните съюзници показват, че ситуацията остава напрегната.