Любопитно

4 полезни настройки във Viber, които вероятно пропускате

Изпращате снимки, споделяте съобщения и водите разговори във Viber всеки ден? Няколко настройки могат да ви спестят място в телефона, да ви помогнат да запазите качеството на изображенията и да улеснят споделянето на местоположението ви

29 октомври 2026, 10:25
4 полезни настройки във Viber, които вероятно пропускате
Източник: iStock

М ного потребители използват Viber по един и същи начин с години, без да обръщат внимание на допълнителните възможности в приложението. А някои от тях могат да решат съвсем практични проблеми, от снимки с по-ниско качество до натрупване на кеширани файлове и необходимостта постоянно да обяснявате къде се намирате.

Източник: Viber

Ето четири настройки, които си струва да познавате, и как да се възползвате от тях.

  1. 1. Как да изпращате снимки с по-добро качество

Случвало ли ви се е снимка, изпратена във Viber, да изглежда по-размазана или да има по-малко детайли от оригинала? Причината може да е в избраната настройка за качество на изображенията.

В мобилното приложение можете да я промените от Настройки → Медия → Качество на снимките. На разположение са три възможности:

  1. „Компресирано“ (около 180 KB) - подходящо, когато искате да изпращате по-малки файлове и да пестите място, но е възможно част от детайлите в изображението да се загубят.
  2. „Добро“ (около 250 KB) - предлага добър баланс между качество и размер на файла, което го прави практичен избор за ежедневна употреба.
  3. „Отлично“ (около 650 KB) - запазва почти оригиналното качество на изображението, като компресията е минимална или липсва.

Ако искате да запазите пълната резолюция на снимката, можете да я изпратите и като файл. За целта натиснете иконата „+“ до полето за съобщение и изберете „Файл“.

При десктоп версията също има възможност за избор. Когато плъзнете снимка в прозореца на чата, можете да я пуснете в горната част на екрана, за да я изпратите в оригинален размер, или в долната част, когато максималното качество не е приоритет.

  1. 2. Споделяйте местоположението си с няколко докосвания

Понякога изпращането на точка от картата е много по-лесно от обясненията как да стигнете до дадено място. Viber позволява да споделите местоположението си към момента на изпращането.

Просто натиснете иконата „+“, изберете „Локация“, коригирайте маркера на картата, ако е необходимо, и натиснете „Изпрати“.

Има и друга възможност за хората, които често споделят къде се намират. В мобилното приложение можете да отворите „Информация за чат и настройки“ за съответния разговор и да активирате опцията „Прикачи местоположението винаги“.

След включването ѝ местоположението ви ще се добавя автоматично към всяко съобщение, което изпращате в този чат. Така няма да се налага всеки път да обяснявате къде сте или да въвеждате адреса си отново.

Функцията може да бъде изключена по всяко време, когато вече не ви е необходима.

  1. 3. Какво се случва със снимките и видеата, които не отваряте?

Медийните файлове във Viber не се съхраняват на сървърите на приложението безсрочно. Ако снимка или видео не бъдат отворени и изтеглени в рамките на 14 дни, файлът се изтрива автоматично.

Затова, ако искате да запазите дадена снимка или видео, е важно да отворите и изтеглите файла в този срок. В противен случай той ще бъде премахнат от сървърите на Viber и няма да може да бъде възстановен оттам.

На компютър приложението предлага и настройки, с които можете да управлявате съхранението на медията. Опцията „Запазване на медийни файлове“ позволява да определите колко дълго файловете да се съхраняват локално — от една седмица до неограничен период.

Друга настройка, „Автоматично изтегляне на медия“, определя дали файловете да се изтеглят веднага след получаването им, или едва когато ги отворите.

Viber посочва, че личните разговори между двама души, груповите чатове и обажданията са защитени с криптиране от край до край по подразбиране. Това означава, че съдържанието им не е достъпно дори за самото приложение.

  1. 4. Освободете място в телефона, без да изтривате разговорите

С времето активните чатове, общностите и каналите могат да натрупат кеширано съдържание, което заема място в устройството. За да го освободите, не е необходимо да изтривате цели разговори.

Влезте в Настройки → Хранилище → Изчистване на кеш файловете. Така можете да премахнете кешираното съдържание от общности и канали, без да изтривате съобщенията си.

А ако отново отворите съответния чат, медийните файлове могат да бъдат изтеглени повторно.

Това е лесен начин да освободите място, като запазите историята на разговорите си.

Източник: Viber
  1. 5. Често задавани въпроси
  • Как да изпратя снимка с оригиналното ѝ качество във Viber?

В мобилното приложение натиснете „+“ до полето за съобщение и изпратете изображението като файл. На компютър можете да изберете изпращане в оригинален размер, като плъзнете снимката в горната част на прозореца на чата.

  • Viber изтрива ли автоматично снимките и видеата?

Медийните файлове, които не бъдат отворени и изтеглени в рамките на 14 дни, се премахват автоматично от сървърите на Viber и не могат да бъдат възстановени оттам.

  • Мога ли да споделям местоположението си автоматично?

Да. В мобилното приложение отворете „Информация за чат и настройки“ за съответния разговор и активирайте „Прикачи местоположението винаги“.

  • Как да освободя място във Viber, без да губя съобщенията си?

Отворете „Настройки → Хранилище“ и изберете опцията за изчистване на кеш файловете. Така можете да премахнете кешираното съдържание, без да изтривате разговорите си.

Източник: Viber
Viber Настройки на Viber Качество на снимки Споделяне на местоположение Изчистване на кеш Освобождаване на място Медийни файлове Съвети и трикове Мобилно приложение Криптиране
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Убийство в Старозагорско: Задържани са мъж и жена

Убийство в Старозагорско: Задържани са мъж и жена

Гаф в ефир: Мексикански водещ ритна дрон, който разкървави лицето на модел

Гаф в ефир: Мексикански водещ ритна дрон, който разкървави лицето на модел

Потъна контейнеровозът, ударен от три морски дрона край Шабла

Потъна контейнеровозът, ударен от три морски дрона край Шабла

Могат ли да бъдат депортирани Мелания Тръмп и Илон Мъск: Конгресмен обясни при какви условия

Могат ли да бъдат депортирани Мелания Тръмп и Илон Мъск: Конгресмен обясни при какви условия

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Защо питбулите имат лоша репутация?

Защо питбулите имат лоша репутация?

dogsandcats.bg
Потъна контейнеровозът, ударен от три морски дрона край Шабла
Ексклузивно

Потъна контейнеровозът, ударен от три морски дрона край Шабла

Преди 3 часа
<p>Сълзотворен газ и сблъсъци в Мадрид след влаковата катастрофа с 68 жертви</p>
Ексклузивно

Сълзотворен газ и сблъсъци в Мадрид след влаковата катастрофа с 68 жертви

Преди 2 часа
Облаци, дъжд и студ: Вижте какво време ни очаква в следващите дни
Ексклузивно

Облаци, дъжд и студ: Вижте какво време ни очаква в следващите дни

Преди 4 часа
Облаци, дъжд и студ: Вижте какво време ни очаква в следващите дни
Ексклузивно

Облаци, дъжд и студ: Вижте какво време ни очаква в следващите дни

Преди 4 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Скандал в Холивуд: Изкуствен интелект пренаписва епизоди от легендарен сериал с Марго Роби

Скандал в Холивуд: Изкуствен интелект пренаписва епизоди от легендарен сериал с Марго Роби

Любопитно Преди 16 минути

Актьори и екип от австралийската сапунена опера „Съседи“ въстанаха срещу използването на техни кадри за микро-драми без тяхно съгласие

Екатерина Захариева

Захариева идва в България: Акцент в посещението са инвестициите и иновациите

България Преди 22 минути

Еврокомисарят за стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите ще се срещне с министъра на образованието, с депутати и с млади компании в София, а в петък ще бъде в Бургас

Петролът поевтинява: Писмо на Ванс до Техеран охлади пазара

Петролът поевтинява: Писмо на Ванс до Техеран охлади пазара

Свят Преди 36 минути

Надеждите за подновяване на мирните преговори със САЩ натиснаха котировките в Азия, но атаките на хусите срещу Саудитска Арабия и вероятността от удар срещу Иран след изборите в САЩ ограничават спада

.

Станка Златева обяви категоричното си оттегляне от българската борба

България Преди 41 минути

Петкратната световна шампионка Станка Златева обяви с официална позиция, че прекратява всякаква дейност и няма да заема ръководни постове в българската борба, заявявайки, че тази страница от живота ѝ е окончателно затворена

Меган Маркъл

Племенница на Меган Маркъл: Дядо не е безопасен около деца

Свят Преди 41 минути

За Ноел Расмусен един от най-смущаващите аспекти на случая е внушението, че предупреждението на баба ѝ до Скотланд Ярд е било пренебрегнато

Apple се предаде: Показа MacBook с тъчскрийн

Apple се предаде: Показа MacBook с тъчскрийн

Технологии Преди 42 минути

След като в продължение на години компанията упорито отказваше да направи лаптоп със сензорен дисплей, най-сетне Apple изпълни желанието на мнозина от потребителите си и ще предложи такова устройство, макар и една от най-скъпите му версии

<p>Нов обрат на изборите в Сърбия: Повтарят гласуването в 53 секции</p>

В Сърбия ще повторят изборите в 53 секции на 1 ноември

Свят Преди 46 минути

Решението на Републиканската избирателна комисия обхваща 31 секции с неустановени резултати и 22, в които гласуването е било анулирано

Южна Корея обмисля изпращане на морски патрулен самолет в Ормузкия проток

Южна Корея обмисля изпращане на морски патрулен самолет в Ормузкия проток

Свят Преди 49 минути

Сеул обсъжда възможните варианти с Вашингтон, но изключва разполагането на бойни сили. Междувременно е подаден сигнал за горящ кораб край бреговете на Оман

Флавио Болсонаро

Флавио Болсонаро отрича, че е избягал от Бразилия, след като пристигна в Маями

Свят Преди 51 минути

Бразилският сенатор пристигна в Маями със семейството си, след като властите в родината му анулираха паспортите им в рамките на наказателно разследване

Страх, отменени полети и сривове: Как украинските дронове промениха живота в Москва и Петербург

Страх, отменени полети и сривове: Как украинските дронове промениха живота в Москва и Петербург

Свят Преди 1 час

Войната на Русия срещу Украйна все по-осезаемо засяга жителите на двата най-големи руски града – Москва и Санкт Петербург

Северна Корея изстреля близо 10 балистични ракети към Японско море

Северна Корея изстреля близо 10 балистични ракети към Японско море

Свят Преди 1 час

Поредна ракетна проба от Пхенян идва дни след предложението на Сеул за военни преговори и на фона на засилено напрежение на полуострова

Абровски: Проверяваме цялата верига на доставки за необосновани надценки

Абровски: Проверяваме цялата верига на доставки за необосновани надценки

България Преди 1 час

"Останах с впечатлението, че Асен Василев защитава търговските вериги", коментира земеделският министър

<p>Имен ден имат хората с тези красиви имена...</p>

Почитаме света Анастасия Римлянка - ето кой празнува имен ден

Любопитно Преди 1 час

На 29 октомври 2026 г. имен ден имат всички, които носят името Анастасия, Ася, Сия, Сийка и мъжете с името Аврам

Русия е ударила кораб с доставки за украинската армия до пристанището в Одеса

Русия е ударила кораб с доставки за украинската армия до пристанището в Одеса

Свят Преди 1 час

Междувременно местните власти в Харков съобщиха, че дронове са ударили учебно заведение

Бенямин Нетаняху

Нетаняху е ненадминат в оцеляването в политиката. Но ще успее ли да се задържи на власт и този път?

Свят Преди 1 час

Опозицията има шанс да състави правителство с подкрепата на арабските партии, но идеологическите различия усложняват преговорите

Революционно откритие: Земята сама е създала водата си от скали и космически прах

Революционно откритие: Земята сама е създала водата си от скали и космически прах

Любопитно Преди 2 часа

Ново изследователско проучване разкрива, че нашата планета може да е била напълно суха в началото, но е произвела океаните си сама чрез уникална химична реакция

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките ни носят трофеи

dogsandcats.bg

Защо питбулите имат лоша репутация?

dogsandcats.bg
1

Отчитат по-висока смъртност сред китоподобните в Черно море

sinoptik.bg
1

Почистихте ли комина?

sinoptik.bg

За Деня на народните будители: Гледаме Лилия Маравиля и Пламен Манасиев с 50% отстъпка

Edna.bg

Ето кой празнува на 29 октомври, имената означават „възкресение“

Edna.bg

Пламен Абровски: Цените се застопориха от ноември 2025 г., проверяваме необосновани надценки

Nova.bg

Удареният край нос Калиакра кораб е потънал

Nova.bg