Разследват причините за катастрофата с двама загинали на пътя Русе–София

Двама шофьори загинаха при челен сблъсък между камиони на пътя Русе–София край село Масларево, след който изгоря и международен автобус с 36 студенти, всички от които са евакуирани.

Прокуратурата разследва причините за катастрофата и извлича GPS данни, за да установи скоростта на камионите преди удара.

Проверяват се версиите за несъобразена скорост, мокър път и невнимание, както и информацията, че българският камион е бил без валиден технически преглед.

Тежка катастрофа на пътя Русе - София: Автобус с пътници и два камиона се запалиха, двама са загинали

Ден след тежкия пътен инцидент на главния път Русе – София в района на село Масларево разследващите органи продължават работата по изясняване на причините за челния сблъсък, отнел живота на двама души. Огледите на местопроизшествието са продължили през целия вчерашен ден, като предстои назначаването на комплексни автотехнически експертизи. „Сложно е действително, тъй като и трите превозни средства са изгорели до основи, което затруднява изясняването на обстоятелствата”, коментира говорителят на Окръжна прокуратура – Велико Търново Илиян Благоев в предаването „Здравей, България” по NOVA .

По първоначални данни произшествието започнало с челен удар между два насрещно движещи се товарни автомобила. Единият камион е с българска регистрация, управляван от 38-годишен български гражданин, а другият е с унгарска регистрация, шофиран от унгарски гражданин. Вследствие на силния удар двата тежкотоварни автомобила са се възпламенили, а водачите им са загинали на място.

Секунди по-късно в горящите камиони се ударил движещ се зад тях международен автобус с българска регистрация, пътуващ от Букурещ към София и Солун. В него са пътували двама български шофьори, като зад волана бил 45-годишен мъж от Русе, както и 36 студенти по програмата „Еразъм”. Сред младежите имало 32-ма чуждестранни граждани от различни националности, включително от САЩ, Норвегия, Сърбия и Япония. Автобусът също бил обхванат от огъня и изгорял напълно, но благодарение на бързата реакция на водачите пътниците са евакуирани навреме.

„Ударихме се в тежкотоварен автомобил. Разбихме прозорците и излязохме през тях. Камионът гореше”, разказа една от пътуващите студентки, настанени временно в кризисния център в Полски Тръмбеш. Друг от младежите сподели, че усетил удара по време на сън: „Събудих се от писъците на останалите хора. След това излязохме през прозорците”.

Разследващите работят по няколко версии за навлизането на един от камионите в насрещната лента, сред които несъобразена скорост, мокра пътна настилка или невнимание. „Следва да се обсъдят всички хипотези и причини – челен удар в едната от двете ленти, а каква е причината единият камион да промени пътя си, ще бъде изяснено”, заяви Илиян Благоев. По думите му в момента се извличат данните от GPS координатите на товарните автомобили, за да се установи точната скорост преди сблъсъка. Тъй като единият камион е с унгарска регистрация, по линия на международната правна помощ чрез Европейска заповед за разследване ще бъде изискана цялата налична информация от унгарската страна.

Относно разпространените от Министерството на транспорта данни, че българският камион е бил без валиден годишен технически преглед, от прокуратурата уточниха, че този факт предстои да бъде официално проверен по документи. „Това ще се изясни със сигурност и е лесно проверимо, а дали има отношение към конкретната причина, ще стане ясно от автотехническата експертиза”, подчерта Илиян Благоев.