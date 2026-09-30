Омбудсманът поиска компенсации и проверки заради липсата на топла вода за хиляди домакинства в столицата

Х иляди домакинства в София продължават да остават без топла вода за периоди, значително по-дълги от нормативно определения 48-часов срок за отстраняване на аварии. В същото време в институцията на омбудсмана постъпват сигнали за течове от топлопреносната мрежа, наводнени мазета и приземни етажи.

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По данни на граждани за някои от тези проблеми „Топлофикация София“ е била уведомявана месеци преди да възникнат последвалите аварии.

Заради множеството сигнали омбудсманът Велислава Делчева е сезирала председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Пламен Младеновски. Тя настоява за извънредна проверка на „Топлофикация София“ и за установяване на причините за многобройните аварии в източните квартали на столицата.

Искат неустойки за забавено възстановяване на топлоподаването

Делчева настоява КЕВР при установено нарушение да наложи принудителна административна мярка на дружеството. Тя предлага да бъде разпоредено изплащането на неустойка за недоставената топлинна енергия за времето над 48 часа на всеки клиент, останал без топлоподаване по вина на „Топлофикация София“ през август и септември 2026 г.

Омбудсманът настоява и за точно документиране на временните прекъсвания на топлоснабдяването. Според нея информацията за тях трябва да бъде достъпна за битовите клиенти, за да могат да я използват и като доказателство при защита на правата си.

„Смятам, че в такива случаи е правилно механизмът за начисляване и изплащане на неустойка да бъде автоматичен – топлопреносните предприятия да бъдат задължени да го прилагат, без да се налага всеки клиент да внася индивидуално заявление за получаване на неустойката“, посочва Делчева.

Тя предлага да бъде направен и анализ на общите условия за продажба на топлинна енергия, така че да се гарантира изплащането на неустойки при непредприети в срок действия за отстраняване на аварии по топлопреносните съоръжения и абонатните станции.

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Най-много сигнали са от „София Изток“

Омбудсманът се е обърнала и към кмета на София Васил Терзиев, председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров и председателите на ресорните общински комисии.

Тя настоява за проверка на изпълнението на Инвестиционната и Ремонтната програма на „Топлофикация София“ спрямо одобрения от Столичния общински съвет бизнес план на дружеството.

Делчева призовава „Топлофикация София“ да поеме конкретни ангажименти за спешно отстраняване на течовете от свои съоръжения, които наводняват жилищни сгради и създават проблеми за качеството на топлоснабдителните и ВиК услугите.

Според писмото ѝ най-много сигнали до омбудсмана са постъпили от топлофикационен район „София Изток“. След плановите ремонти, извършени между 28 август и 13 септември, са последвали аварийни спирания на топлата вода и многократни удължавания на сроковете за отстраняване на повредите.

Жалби са подадени от жители на „Младост“, „Изток“, „Изгрев“, „Дианабад“, „Лозенец“, „Мусагеница“, „Студентски град“, „Христо Смирненски“, „Гео Милев“, „Полигона“ и „Дружба“.

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Сигнали за течове и наводнени сгради

Велислава Делчева посочва случаи, при които граждани са подавали сигнали за течове месеци преди последвалите аварии. По думите ѝ при някои от тях са били наводнявани приземни етажи и мазета, а граждани са изразявали опасения за състоянието на строителните конструкции заради продължителното изливане на големи количества гореща вода.

Сред посочените от омбудсмана случаи е блок 8 в „Младост 1“, където граждани са сигнализирали за силен теч на гореща вода в абонатна станция и в близост до електрически шахти.

В „Младост 1А“ жители на блокове 521 и 525 са съобщили за наличие на топла вода от крановете за студена вода. В блок 526 пък теч от спукан колектор е бил сигнализиран още през февруари 2026 г., но според подадената информация до септември проблемът все още не е бил отстранен.

В блок 222 в „Младост 2“ срокът за възстановяване на топлата вода след аварията от 13 септември е бил променян многократно. Според информацията сроковете са били удължавани последователно до 16, 18, 20, 22, 24 и 26 септември, след което е обявен и нов срок до 2 октомври.

В „Изток“ е подадена колективна жалба, подписана от 56 души, за системни течове, аварийни спирания, разрушени настилки и разкопани зелени площи. Жители на ул. „Антон П. Чехов“ също са сигнализирали за аварии и течове, които причиняват наводняване на сгради.

Проблем е посочен и в „Дианабад“, където жители на блокове 39 и 40 твърдят, че от 22 септември 2025 г. има продължаващ теч от входящия тръбопровод, въпреки многобройните сигнали до „Топлофикация София“ и институцията на омбудсмана.

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Искане за промени в закона

По-рано през септември омбудсманът сезира и министъра на енергетиката с настояване за извънредна проверка и законодателни промени за по-добра защита на клиентите на топлофикационните дружества при продължителни аварии.

Делчева предложи да се обсъди промяна в чл. 73, ал. 4 от Закона за енергетиката, така че операторите на топлопреносни мрежи да заплащат неустойка на засегнатите крайни клиенти за времето над 48 часа, когато непланово прекъсване на снабдяването надхвърля общо 48 часа в рамките на 72 часа.