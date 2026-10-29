Без гараж, но с двойна сметка: Лондон обещава по-евтино зареждане на електромобилите на улицата

Шофьорите на електрически автомобили във Великобритания, които нямат възможност да зареждат у дома, имат значително по-високи разходи за експлоатация, предупреждава независим преглед, възложен от правителството. Министрите обещават помощ на стойност около 150 паунда годишно за шофьорите, които ползват местни публични зарядни станции, съобщава Independent.

Докладът, изготвен под ръководството на Филип Ню, беше публикуван докато финансовият министър Джон Хийли произнасяше първата си бюджетна реч. В него се предупреждава, че скъпото публично зареждане рискува да забави прехода към електромобили и да изключи шофьорите без собствено място за паркиране. Около една трета от британските шофьори нямат такова, но сред сегашните собственици на електромобили грубо девет от десет могат да зареждат у дома.

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Според прегледа шофьорите, които ползват различни видове публични станции, плащат по 17–20 пенса на миля, срещу 8–12 пенса за тези, които зареждат предимно у дома. Втората сума включва разходите за монтаж на зарядно и част публично зареждане.

Ако зареждат само на по-бавни публични станции, шофьорите плащат 12–16 пенса на миля, но достъпът до тези по-евтини варианти е неравномерен в страната. Използването само на бързи и свръхбързи зарядни повишава разхода до около 24 пенса на миля – повече от 22-те пенса, които докладът използва за сравнение с бензинов автомобил.

От 2021 г. насам средните цени на публичните станции с по-ниска мощност са се повишили с 69% след отчитане на инфлацията, а тези на станциите с висока мощност – с 94%. Докладът сочи като причини растящите фиксирани разходи за електропреносната мрежа и станциите, изградени преди да има достатъчно търсене. При ниско натоварване операторите разпределят тези разходи върху по-малко зареждания, а много от фирмите в сектора са под финансов натиск.

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Водещото предложение в доклада е шофьорите да могат да използват домашната си тарифа за ток на определени публични станции с по-ниска мощност в близост до дома си. Електроенергията ще се фактурира чрез доставчика им, а отделна такса за достъп ще покрива разходите за инфраструктурата. За въвеждането на такава система са нужни промени в софтуера и в правилата на пазара на електроенергия, като се препоръчват пилотни проекти преди по-широкото внедряване.

Правителството създава работна група, която да проучи този подход. Междувременно 100 млн. паунда за две години, считано от пролетта на 2027 г., ще подкрепят по-евтиното местно зареждане на станции с по-ниска мощност в цяла Великобритания. По оценка на финансовото министерство шофьорите без домашно зарядно, които зареждат на улицата, ще спестяват средно по 150 паунда годишно.

Прегледът препоръчва също промени в мрежовите такси и държавните надбавки, схема за търговия със сертификати за възобновяема електроенергия и повече подкрепа за съхранението на енергия в батерии. Финансирането на схемата със сертификати обаче може да повиши цените на бензина и дизела, ако доставчиците прехвърлят разходите си върху клиентите. Взети заедно, предложенията могат да бъдат разработени така, че да намалят цената на местното зареждане с 15–20 пенса на киловатчас.

„Шофьорите без собствено място за паркиране не бива да плащат надценка, за да преминат към електрически автомобил. Това обаче е реалността за твърде много домакинства, а още един преглед няма да я промени. Сега е важно да има действия, които да направят публичното зареждане наистина достъпно“, заяви Робън Хийп, изпълнителен директор на оператора на зарядни станции Zest. По думите му местните власти играят ключова роля, защото знаят къде са нужни станции, но им трябват гъвкавост, дългосрочна предвидимост и партньорства с частния сектор. „Дали имате двор с място за колата, не бива да определя дали можете да си позволите електромобил“, добави Хийп.

Оливър Брайтън, финансов директор на char.gy, описа зареждането за домакинствата без двор като услуга на улично ниво, а не като спирка на магистралата. Той приветства обявените мерки за децентрализация, които дават на общините повече свобода при инвестициите, и посочи, че новите финансови договорености могат да помогнат те да преминат от единични проекти към програми за цели квартали. „Мярката за напредък е дали човек, който живее на улица с редови къщи, може надеждно да се включи в тока близо до дома си“, заяви той.

По-рано този месец в Англия влязоха в сила промени, с които отпада нуждата от разрешение за строеж за определени решения за зареждане през тротоара и свързаните с тях домашни зарядни. Така шофьорите могат да използват домашния си ток, дори ако колата им не е паркирана в двора, като прокарат кабела през канал в тротоара, без да пречат на пешеходците. Промяната спестява около 300 паунда разходи по разрешението, но шофьорите пак трябва да покрият стойността на оборудването и монтажа, освен ако не отговарят на условията за отделно грантово финансиране.