Протести с искане за оставката на Санчес след катастрофата с най-малко 68 жертви

- Около 1500 души протестираха в Мадрид след влаковата катастрофа с най-малко 68 жертви, настоявайки за оставката на премиера Педро Санчес.
- Протестът прерасна в сблъсъци с полицията, използвала сълзотворен газ.
- Санчес обяви тридневен национален траур.
Испания обяви тридневен траур в памет на 68-те жертви от влаковата катастрофа
Демонстранти влязоха в сблъсъци с полицията в Мадрид тази нощ заради влаковата катастрофа с най-малко 68 жертви
Демонстранти влязоха тази нощ с полицията в испанската столица Мадрид по време на протести, организирани заради железопътната катастрофа на гара Урда, взела най-малко 68 жертви, предаде ДПА.
Cargas policiales en #Madrid: la tragedia de #Urda desata reclamaciones contra Óscar Puente La indignación por la colisión ferroviaria de #Toledo se trasladó a las calles de Madrid, donde los manifestantes reclamaron responsabilidades políticas y la dimisión del ministro de Transportes. La protesta concluyó con el uso de gases irritantes y momentos de tensión.https://t.co/L7YcayCX0M a través de @mundiario— MUNDIARIO (@mundiario) October 29, 2026
Крайнодесни групи бяха инициатори на протестните шествия, при които беше поискана оставката на министър-председателя Педро Санчес, обявил тридневен национален траур от днес.
A high-speed train collision south of Madrid killed 68 people and injured scores more on Wednesday, with the toll likely to rise, authorities said. https://t.co/ZF7JxiqFIc— Pakistan TV Digital (@PakistanTVcom) October 28, 2026
Около 1500 протестиращи се събраха пред сградата на транспортното министерство.
Според испанската национална телевизия ТВЕ заради сблъсъците полицията е опитала да разпръсне демонстрантите със сълзотворен газ.
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