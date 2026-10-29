Кристалина Георгиева сменя заместника си в МВФ

Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева обяви, че заместник-управляващият директор Бо Ли ще напусне институцията на 30 ноември 2026 г. след изтичането на мандата му. За негов наследник, считано от 1 декември 2026 г., е предложен Мин Ляо, който понастоящем е заместник-министър на финансите на Китайската народна република. Това съобщи МВФ със съобщение за пресата, публикувано във Вашингтон на 28 октомври.

„От присъединяването си към нашия висш управленски екип през август 2021 г. Бо беше ценен колега и скъп приятел на мнозина от нас. Той помогна на Фонда да премине през едни от най-бурните години за световната икономика, като демонстрира стабилна преценка, интелектуална задълбоченост и ненатрапчива доброта, които хората в цялата институция високо ценят“, заяви Георгиева.

Като заместник-управляващ директор Бо Ли отговаряше за работата на Фонда с около 90 държави членки, както и за широк кръг от въпроси, свързани с политиките. Той ръководи стартирането на първата политика и пътна карта на Фонда за управление на корпоративния риск, както и модернизирането на рамката за управление на данните. Ли насочваше и работата по цифровите пари и трансграничните плащания и ръководеше основополагащата дейност на Фонда в областта на регулирането на стейбълкойните.

Той отстояваше ангажимента на Фонда към малките развиващи се държави, подкрепяше преструктурирането на дългове в рамките на Общата рамка и ръководеше работата на институцията по въпросите на управлението и корупцията. В по-скорошен план Ли оглави и работата по изкуствения интелект, като допринесе за интегрирането му в дейностите по наблюдение, кредитиране и развитие на капацитета.

„Бо оставя траен отпечатък върху Фонда и ще ни липсва много. Лично аз съм му изключително благодарна за приятелството, мъдрите съвети и отдадеността му към Фонда и нашите членове“, добави Георгиева.

Today, I announced that DMD Bo Li will conclude his IMF term on Nov. 30. He leaves a lasting legacy and will be missed. I also proposed Mr. Min Liao as his successor, effective Dec. 1. His experience will be a tremendous asset to the IMF and our members. https://t.co/QTI6ptwiry https://t.co/Bx3JKHC0br — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) October 28, 2026

Обявявайки предложението за назначаването на Мин Ляо, тя заяви: „Мин е високо уважаван представител на политиката с повече от три десетилетия опит в банковото дело, финансовото регулиране и макроикономическото управление. Той е участвал активно в координацията на глобалните макроикономически политики, както и в двустранното и многостранното сътрудничество във фискалната, финансовата и търговската сфера. Опитът му на пресечната точка между вътрешните реформи и международното икономическо сътрудничество ще бъде изключително ценен актив за Фонда и неговите членове.“

От май 2018 г. Мин Ляо е заместник-министър на финансите на Китай, а до 2023 г. едновременно с това е бил и заместник-ръководител на Службата на Централната комисия по финансови и икономически въпроси. Той притежава задълбочени познания в координацията на фискалната и паричната политика и от 2023 г. е член на Комитета по парична политика на Народната банка на Китай. Преди това Ляо е бил генерален директор на Бюрото по международна икономика към Централната водеща група по финансови и икономически въпроси.

Мин Ляо започва професионалната си кариера в Народната банка на Китай, China Everbright Group и Bank of China. Работил е и в Китайската комисия за регулиране на банковия сектор, където е заемал различни длъжности, сред които генерален директор на Главната канцелария. По-късно е бил генерален директор на Шанхайското бюро за регулиране на банковия сектор.

Наред с работата си в областта на политиките и регулациите Ляо е автор на научни изследвания във финансовата сфера, банковия надзор, макроикономическата политика и международното финансово управление. Той има магистърска степен по икономика от Пекинския университет и магистърска степен по бизнес администрация (MBA) от Университета в Кеймбридж.