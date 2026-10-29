България

12 тона тютюн и цигари менте за Европа: Какво откриха в нелегалната фабрика край Карнобат

Производствената линия е била разположена в три халета, а в помещенията имало спални, бани и импровизиран фитнес. Задържан е 58-годишен мъж, а разследващите проверяват кой още е участвал в схемата

Василена Василева Василена Василева

29 октомври 2026, 09:04
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П ълна производствена линия за цигари, около 12 тона тютюн и готова продукция са открити в нелегална фабрика в индустриалната зона на Карнобат. Предприятието е било оборудвано за целия процес - от обработката на суровината до пълненето и опаковането на цигарите. Според разследващите продукцията вероятно е била предназначена за пазарите в Западна и Централна Европа.

Разкриха високотехнологична нелегална фабрика за цигари край Карнобат

Подробности за операцията на ГДБОП, „Гранична полиция“ и ДАНС бяха представени на брифинг в Бургас от ръководителя на Районната прокуратура Мария Маркова, комисар Павел Колев от ГДБОП-Бургас и директора на Регионална дирекция „Гранична полиция“ - Бургас, старши комисар Лъчезар Момчев.

  • Производство в три халета и пет мастербокса готови цигари

По думите на комисар Павел Колев в началото на октомври правоохранителните органи са получили информация за действаща нелегална фабрика за производство на акцизни стоки без бандерол в Бургаска област.

След оперативно-издирвателни действия обектът е бил локализиран в индустриалната зона на Карнобат около 18:00 ч. снощи.

При проверката служителите на трите институции открили цялостна технологична линия, разположена в три халета, както и суровини, материали и заготовки за цигари с обозначения на известни търговски марки.

„При влизането във фабриката беше намерено около 12 тона тютюн, оборудване, разположено в три халета, и заготовки за производство на цигари от различни търговски марки“, обясни комисар Колев.

По данни на прокуратурата на място са открити и пет мастербокса с готови цигари.

  • Спални помещения, бани и импровизиран фитнес

Освен производственото оборудване в помещенията имало генератори, спални помещения, бани и тоалетни, както и импровизиран фитнес. Според разследващите това показва, че на място са били осигурени условия за пребиваване на работници, докато фабриката функционира.

При огледите са забелязани и надписи на руски език. Засега обаче няма установени данни за националността на хората, които са работили в обекта.

Все още не е изяснено колко време е действало нелегалното предприятие, какви количества цигари са произведени в него и дали част от продукцията вече е била изнесена.

Старши комисар Лъчезар Момчев посочи, че според първоначалната оценка цигарите вероятно са били предназначени за пазарите в Западна и Централна Европа. Във фабриката е имало оборудване за всички етапи на производството, включително нарязване на тютюна, пълнене и опаковане на готовите изделия. По данни на разследващите са произвеждани имитации на известни марки.

Изграждането и инсталирането на подобна високотехнологична линия изисква значително време, отбеляза комисар Колев. Предстои експертизи да установят и какво количество цигари е могло да бъде произведено от откритите 12 тона тютюн.

  • Задържан е 58-годишен мъж

До момента е задържан един човек - 58-годишен български гражданин от Карнобат.

„Към настоящия момент имаме задържано едно лице, като се извършват активни процесуално-следствени действия по установяване на съпричастността на други лица“, заяви прокурор Мария Маркова.

Разследващите продължават да установяват кой е организирал производството, кои хора са участвали в него и как е била организирана евентуалната дистрибуция на цигарите.

Районната прокуратура в Бургас е образувала досъдебно производство за незаконно производство и държане с цел разпространение на тютюневи изделия без необходимите разрешителни, както и за държане на акцизни стоки без бандерол.

За разследваните престъпления законът предвижда от една до шест години лишаване от свобода и глоба от 20 000 до 100 000 лева, посочи Маркова.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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