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Полицията затвори разследването: Излязоха трагичните детайли около смъртта на Хейдън Пенетиър

Полицията затвори разследването за смъртта на актрисата Хейдън Пенетиър. Звездата от „Герои“ и „Нашвил“ е починала на 36 години от случайно предозиране със смъртоносен коктейл от наркотици и фентанил

29 октомври 2026, 11:29
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П олицията в Южна Каролина официално затвори разследването около смъртта на актрисата Хейдън Пенетиър, след като съдебномедицинската експертиза установи, че тя е починала от случайно предозиране с наркотици, съобщиха от полицейското управление в Грийнвил, съобщава CNN.

„Въз основа на заключенията на съдебния лекар и констатациите от разследването, смъртта на Хейдън Пенетиър е квалифицирана като нещастен случай. Полицейското управление в Грийнвил приключва разследването си“, се казва в официално съобщение, изпратено до медиите.

Трагичните последни часове

36-годишната актриса беше открита мъртва на 16 август в апартамент под наем (Airbnb) в Грийнвил. Според доклада на съдебния лекар, получен от CNN, тя е намерена в безсъзнание на разтегателен диван в поза с кръстосани крака и лице надолу, като тялото ѝ вече било посиняло.

Пенетиър е открита от двама мъже - нейния приятел и неговия брат. Единият от тях веднага ѝ е приложил две дози от медикамента Narcan (използван при свръхдоза опиоиди) и е позвънил на спешния телефон 911, но медиците не са успели да я реанимират. Пред разследващите мъжът е заявил, че не е знаел актрисата да е употребявала незаконни вещества напоследък, но е отбелязал, че „тя беше много добра в това да ги крие“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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През септември властите официално обявиха, че причината за смъртта е токсична комбинация от мощния опиоид фентанил и други вещества.

Въпреки че местната полиция прекратява случая, федералната агенция за борба с наркотиците (DEA) също разследваше дали актрисата не е закупила незаконни и потенциално фалшиви медикаменти от дилър в Южна Калифорния, като към момента няма официален коментар дали това разследване продължава.

Живот под прожектора и лични битки

Хейдън Пенетиър беше изключително открита пред феновете си за трудностите, през които е преминавала през годините - включително борбата с ранната слава, психичното здраве и зависимостта.

През тазгодишната си автобиография тя открито говори за предизвикателствата в живота си и за трагичната загуба на нейния брат. Въпреки личните си битки, кариерата ѝ бе в процес на възход, като последният ѝ филм излезе на екран през януари.

Източник: CNN    
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