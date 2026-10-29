Появи се видео от борда: Вижте как дрон-камикадзе атакува контейнеровоза CONTSHIP JET край Шабла

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К адри от борда на контейнеровоза CONTSHIP JET показват момента на атаката с морски безпилотни дронове край българския бряг. Видеото, предоставено на Maritime.bg от източник, пожелал анонимност, запечатва как дрон-камикадзе атакува плавателния съд откъм десния борд. Автентичността на видеоматериала е потвърдена от три независими източника, а хидрометеорологичната обстановка от кадрите напълно съответства на метеорологичните данни.

Търговският кораб бе нападнат на 28 октомври от три морски дрона на около 21 морски мили югоизточно от Шабла, в изключителната икономическа зона (ИИЗ) на България. Плавателният съд, движещ се под либерийски флаг по маршрут от Хайфа към Констанца, почна и потъна напълно в сряда срещу четвъртък около полунощ. Всички 18 членове на екипажа (14 филипински и четирима украински моряци) бяха своевременно евакуирани невредими.

Проверки за замърсяване на морската среда

Екипи на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ вече са извършили обследване в района на инцидента. Експертите са информирали областния управител на Варна Марио Смърков, че към момента не се очакват значителни негативни последици за бреговата ивица.

Потъна контейнеровозът, ударен от три морски дрона край Шабла

По данните на агенцията, корабът е бил зареден с леко гориво (газьол), което при евентуален разлив се изпарява бързо, поради което не се очаква то да достигне българския бряг.

От Министерството на околната среда и водите (МОСВ) уточняват, че сред превозваните товари е имало литиево-йонни батерии, корозивни течности и киселини, запалими течности (включително етанолови разтвори), битова химия и пластмаси, както и хранителни стоки, строителни материали, дървесина и индустриални компоненти. Компетентните институции поддържат постоянна координация за мониторинг на акваторията.

Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра, екипажът се евакуира

Ескалация на атаките в Черно море

Атаката срещу CONTSHIP JET е поредният инцидент от интензивната и опасна серия атаки срещу търговски кораби в близост до бреговете на България и Румъния през октомври 2026 г.:

ROYAD MAMMADOV (5 октомври) – потопен в ИИЗ на Румъния;

ALFA WATAN (6 октомври) – потопен в ИИЗ на България;

ABLE и CHELSEA-3 (октомври) – поразени в българската ИИЗ;

HS DIGNITY (13 октомври) – потопен в българската ИИЗ;

YARA J (14 октомври) – поразен в териториалните води на Румъния;

WINE TRADER (15 октомври) – поразен в ИИЗ на Румъния;

KHORYV (23 октомври) – поразен в ИИЗ на Румъния.

Случаят поддържа висока степен на тревога сред морските власти в региона, докато международните институции продължават да следят отблизо сигурността на корабоплаването в западната част на Черно море.