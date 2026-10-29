Потъна контейнеровозът, ударен от три морски дрона край Шабла

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К онтейнеровозът CONTSHIP JET, поразен от три морски дрона в Черно море, е потънал около полунощ. Това съобщиха от Областната администрация във Варна. Информацията е потвърдена от „Трафик контрол“ и „Морска администрация“.

Инцидентът стана вчера, когато плавателният съд беше атакуван на около 21 морски мили югоизточно от Шабла, в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра, екипажът е спасен

Всичките 18 членове на екипажа бяха евакуирани успешно и откарани във Варна. Сред тях има 14 филипинци и четирима украинци. По данни на Българското национално радио моряците са пристигнали на Морска гара във Варна с кораб на Военноморските сили и ще бъдат настанени в хотел.

Около 20 контейнера са паднали в морето

По данни на екипажа на борда на CONTSHIP JET са се намирали 421 контейнера. Около 20 от тях са паднали зад борда след атаката, съобщиха от Военноморските сили.

Част от товара включва горива и други опасни вещества. По първоначална информация контейнерите, останали на повърхността, вероятно не са разхерметизирани, но състоянието им трябва да бъде установено допълнително.

След инцидента Министерството на околната среда и водите съобщи, че проверява за евентуално замърсяване на морската вода. При първоначалния оглед не бяха установени видими следи от замърсяване, като бяха предвидени и лабораторни изследвания на проби от пет пункта по Черноморието.

Потъването на кораба налага допълнително изясняване на рисковете, свързани с горивото на борда и товара. Към момента няма потвърдени данни за мащаба на евентуално замърсяване вследствие на потъването.

Френски самолет е следял ударения край България кораб

Как беше атакуван корабът

CONTSHIP JET плава под либерийски флаг и е собственост на гръцки корабособственик. Корабът е пътувал от израелското пристанище Хайфа към румънското пристанище Констанца.

По данни на Министерството на отбраната атаката е извършена около обяд на 28 октомври. Наблюдавани са три попадения по плавателния съд, а след първия удар към района са изпратени кораби на Военноморските сили за спасяване на екипажа.

Информация за забелязани морски дронове е била подадена и от френски патрулен самолет, изпълняващ полет над западната част на Черно море. Корабите в района са били предупредени за опасността.

Спасителната операция е координирана от българските Военноморски сили и Главна дирекция „Гранична полиция“. Три плавателни съда на ВМС и един кораб на „Гранична полиция“ са изпратени към мястото на инцидента. Осем от моряците са качени на борда на катер на Военноморските сили, а останалите десет са били в спасителната лодка на контейнеровоза.

По информация на командването на ВМС по десния борд на кораба са били установени три пробойни. След атаката плавателният съд е получил сериозни повреди и е останал да дрейфа в морето.

Към момента няма официално потвърдена информация кой стои зад нападението.

Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра

Поредна атака срещу търговски кораб в Черно море

Случаят с CONTSHIP JET е част от серия нападения срещу търговски плавателни съдове в Черно море през последните седмици. Няколко кораба бяха поразени в близост до българския бряг, като при част от инцидентите имаше загинали и ранени моряци.

На 6 октомври бяха атакувани два плавателни съда. Единият потъна, а екипажът на другия, ABLE, беше евакуиран с помощта на българския ферибот DIOSCURIA. Двама от спасените моряци бяха ранени.

На 13 октомври беше атакуван и корабът CHELSEA-3 под малтийски флаг край Бяла. Всичките 15 души от екипажа бяха спасени, като осем от тях бяха откарани в болници.

На фона на поредицата от инциденти България, Румъния и Турция се договориха да засилят сътрудничеството си за сигурността в Черно море. На тристранна среща в София министрите на отбраната на трите държави осъдиха атаките срещу търговски плавателни съдове и договориха механизъм за координация, обмен на информация и ранно предупреждение.

Трите държави призоваха нападенията да бъдат прекратени и подчертаха необходимостта от защита на свободното корабоплаване и морската инфраструктура.