С маракаси и слънчеви очила: Крал Чарлз се включи в уличните танци на Карибите

К рал Чарлз е в разгара на деветдневната си обиколка из Карибите, която включва посещения на Бахамите, Гвиана, както и Антигуа и Барбуда.

Британският монарх се превърна в любимец на публиката в сряда, когато се включи в танците по улиците на Насау по време на традиционния парад „Джункану“, пише HELLO!

King Charles breaks out unexpected dance moves amid Caribbean tour https://t.co/HNLFTDT9wi — HELLO! (@hellomag) October 29, 2026

77-годишният крал изглеждаше в страхотно настроение, докато разтърсваше чифт маракаси и следваше ритъма на шествието, организирано в негова чест. Облечен в светъл костюм с кафява вратовръзка, кафяви обувки и слънчеви очила, Чарлз безпроблемно се смеси с танцьорите.

Кралските наблюдатели веднага реагираха на изявите му. „Продължавайте все така, Ваше Величество!“, написа един от потребителите в социалните мрежи. „Какво топло посрещане!“, добави друг, а трети допълни: „Ваше Величество изживява най-добрите си моменти!“

Парадът „Джункану“ обикновено се провежда в столицата на Бахамските острови на втория ден след Коледа (Boxing Day) и на Нова година. Той е известен със своите пищни платформи, ярки костюми и изобилие от пера.

A royal invitation to dance? King Charles was happy to oblige! 🕺 The 77-year-old monarch gamely joined in the fun as a colourful Junkanoo parade brought music and dancing to Nassau’s Parliament Square during his visit to the Bahamas. A little rhythm looks good on His Majesty! 🇧🇸 🥁 📽️: Getty #kingcharles #royalfamily — HELLO! Canada (@HelloCanada) October 29, 2026

Обиколката из Карибите

Кралят пристигна на Бахамите във вторник, давайки старт на деветдневното си карибско турне. То ще го отведе още в Гвиана, както и в Антигуа и Барбуда. В последната спирка той ще ръководи Срещата на правителствените ръководители на страните от Британската общност, която ще се проведе между 1 и 4 ноември, като към него ще се присъедини и кралица Камила.

Всички погледи бяха насочени към монарха, като мнозина се питаха дали той ще засегне въпроса за историческото минало на Великобритания в региона и участието ѝ в трансатлантическата търговия с роби.

„Програмата на посещението няма да заглъхва пред „най-мрачните дни от нашето минало“, както Негово Величество ги определи“, заяви говорител на двореца преди пътуването.

„В съответствие с желанията на държавите домакини обаче, акцентът ще бъде поставен главно върху жизненото настояще и обещаващото бъдеще на всяка страна. Програмата е разработена в тясно сътрудничество с техните правителства, за да отрази индивидуалните им приоритети.“, добави той.

Обръщението на крал Чарлз

Чарлз засегна темата в речта си във вторник, отбелязвайки, че „част от най-хубавото, най-радостното и най-светлото в бахамската култура днес е родено именно от тъмнината“.

„Единствено правилно е да признаем големите страдания и несправедливости от миналото на тези острови и отвъд тях, дори когато се радваме на успехите на настоящето и изграждаме нови възможности за бъдещето“, каза той. Кралят добави, че лидерските среди от засегнатите страни от Британската общност ще обсъдят тези въпроси в Антигуа и Барбуда следващата седмица.

Източник: Getty Images

Преди парада „Джункану“ крал Чарлз се срещна и с бахамски ученици в Клифърд Парк. Той сподели с тях, че изпитва „голяма надежда“, виждайки как хората „носят историята, наследството и обещанието, завещано от техните предци“.

„Вие не само пазите тяхното наследство, но го подхранвате и обогатявате – със смелост и творчество“, подчерта монархът.