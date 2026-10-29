Петролът поевтинява: Писмо на Ванс до Техеран охлади пазара

Цените на петрола се понижиха в азиатската търговия в четвъртък, като заличиха част от поскъпването от предходната сесия. Причината са надеждите за възобновяване на мирните преговори, които отслабиха опасенията от прекъсване на доставките от Близкия изток на фона на ескалиращия регионален конфликт, съобщи Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, поевтиняха с 1,22 долара, или 1,1%, до 114,10 долара за барел. Котировките на американския лек суров петрол (WTI) отстъпиха с 1,33 долара, или 1,3%, до 101,45 долара за барел.

В сряда Брент поскъпна с 1,3%, а американският сорт – с 3%.

Петролът отстъпи от върховете, но рискът от нова война остава

Писмото на Ванс до Иран

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс е направил опит да възобнови мирните преговори, като е изпратил писмо до ръководителя на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи. Това съобщи в сряда в. „Уолстрийт джърнъл“, позовавайки се на американски представители и източници, запознати с въпроса.

„На пазара преобладава натискът за продажби на фона на очакванията, че мирните преговори може да бъдат възобновени“, коментира Юки Такашима, икономист в „Номура Секюритис“ (Nomura Securities). По думите му обаче понижението на цените остава ограничено.

Какво държи цените високо

Причината за ограничения спад са опасенията от засилване на атаките на йеменските хуси, както и възможността САЩ да нанесат удар срещу Иран след междинните избори в страната, насрочени за 3 ноември.

Водената от Саудитска Арабия коалиция, която воюва срещу хусите в Йемен, съобщи, че рано в четвъртък е унищожила балистична ракета, изстреляна от групировката към източната част на кралството. Военните действия между двете страни продължават.

Йеменските правителствени сили заявиха, че хусите са атакували летището в Аден в сряда. Нападението дойде ден след като групировката обяви, че е поразила с ракета най-голямата петролна рафинерия на Саудитска Арабия, с капацитет от 550 000 барела дневно. Саудитските власти не потвърдиха незабавно информацията за удара. Така се засилват атаките срещу страната, която е вторият по големина производител на суров петрол в света след САЩ.

Дипломатическите канали: Катар и Техеран

Катарски посредници са представили на Иран нов проект за споразумение за прекратяване на войната със САЩ и Израел, съобщи представител, запознат с преговорите. Високопоставен ирански представител обаче отхвърли предложенията като неприемливи и заяви, че те не представляват конкретна оферта.

Външният министър на Иран Абас Арагчи заяви в сряда, че Техеран продължава да дава шанс на дипломацията. Той посочи, че седемдневният план на страната може да бъде изпълнен и за по-малко от седмица, ако бъде приет.

Русия увеличава преработката

Допълнителен натиск върху пазарните нагласи и цените оказаха и очакванията за увеличение на добива на суров петрол и дизелово гориво в Русия.

След удара по рафинерията в Рязан на 15 октомври не са потвърждавани нови нападения срещу руската рафинерийна инфраструктура, посочват анализатори на „Джей Пи Морган“ (JPMorgan) в доклад от сряда вечерта. Според тях липсата на нови атаки е позволила на руските рафинерии да увеличат преработката с 350 000 барела дневно през миналата седмица – до 4 млн. барела дневно.

По-високата преработка би позволила на Русия да увеличи добива на суров петрол с приблизително същото количество. Това би обърнало част от скорошния спад, който свали производството до 8,4 млн. барела дневно – най-ниското равнище от 2003 г. насам. Анализаторите на банката обаче отбелязват, че по-високият добив не означава непременно и по-голям износ на суров петрол.

Изненада от американските запаси

Междувременно Управлението за енергийна информация на САЩ (EIA) съобщи, че енергийните компании са изтеглили 1,9 млн. барела суров петрол от запасите си през седмицата до 23 октомври. Анкета на Ройтерс сред анализатори показваше очаквания за увеличение на запасите с 15 000 барела.

Запасите от бензин обаче са нараснали с 3,9 млн. барела при очаквания за намаление с 900 000 барела.