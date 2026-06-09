България

Кой е новият и.ф. главен секретар на МВР Любомир Николов

Досегашният директор на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) поема поста след неочакваната оставка на Георги Кандев в понеделник, 8 юни

9 юни 2026, 12:29
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Д иректорът на СДВР Любомир Николов поема ключовия пост на и.ф. главен секретар на МВР, обяви министър Ивайло Демерджиев. Това се случва ден след изненадващата оставка на Георги Кандев в понеделник, 8 юни.

Системата на Министерството на вътрешните работи залага на дългогодишен кадър с богат оперативен и управленски опит в лицето на главен комисар  Николов, който поема ключовия пост на изпълняващ длъжността главен секретар на МВР. Досегашният директор на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) е преминал през всички стъпала на професионалната йерархия.

Роден на 22 септември 1977 г. в София, Николов свързва професионалния си път с МВР още през 2001 г. Неговата кариера започва от най-ниското стъпало на охранителната полиция на летището в столицата. Скоро след това той се преориентира към противодействието на икономическите престъпления, като заема позицията на инспектор в сектора за икономическа полиция към Първо РУ в София. Този първоначален опит на терен се оказва решаващ за следващата голяма стъпка в кариерата му – преминаването в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП).

В антимафиотската структура Любомир Николов се утвърждава като специалист в сектора за борба с фалшификациите. Работата му в ГДБОП го отвежда и извън столицата, където последователно заема постовете началник на сектор за борба с организираната престъпност във Варна и началник на ключовия отдел „Североизточен“. Справянето с предизвикателствата на оперативната работа му носи доверие по високите етажи на министерството и през юни 2021 г. той е назначен за заместник-директор на ГДБОП.

Биографията на Николов включва и специфични кризисни назначения. С оглед на подготовката и провеждането на парламентарните избори в началото на 2023 г., той е изпратен за два месеца да ръководи Областната дирекция на МВР в Хасково – регион, традиционно сочен като рисков по отношение на купуването на гласове и контрабандата. След тази мисия той се завръща на ръководния си пост в ГДБОП.

Големият кариерен възход на полицая идва на 19 юни 2023 г., когато поема ръководството на най-голямата и натоварена дирекция в страната – СДВР. Първоначално заема поста с чин старши комисар, но впоследствие е повишен в главен комисар. Под негово ръководство столичната полиция премина през поредица от сериозни предизвикателства, свързани с масови протести, охрана на обществения ред и противодействие на градската престъпност.

Освен солидния оперативен гръбнак, новият и.ф. главен секретар притежава и образование, което допълва профила му на съвременен мениджър в сферата на сигурността. Той е възпитаник на Университета за национално и световно стопанство, където през 2002 г. завършва специалност „Икономика на търговията“, а през 2018 г. надгражда квалификацията си с магистърска степен в същата сфера. Специализираната му подготовка е подсилена и на международно ниво чрез успешното преминаване на престижния полицейски курс на обучение в Международната академия за правоприлагане (ILEA) в Будапеща.

За четвърт век служба в системата на МВР Любомир Николов е отличаван многократно за постигнати високи резултати. В професионалното му досие са вписани десетки писмени похвали, обявявания на благодарност, както и индивидуални и колективни парични награди. Като признание за личния му принос към държавността, различните министри на вътрешните работи през годините са го удостоявали последователно с почетните знаци на МВР трета, втора и най-високата – първа степен.

Сега той поема поста главен секретар на МВР, макар и в качеството на изпълняващ функциите, след неочакваната оставка на Георги Кандев в понеделник, 8 юни. 

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