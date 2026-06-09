България

Шефът на СДВР Любомир Николов поема функцията на главен секретар на МВР

Това заяви на брифинг вътрешният министър Иван Демерджиев

9 юни 2026, 12:06
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Ф ункцията на главен секретар на МВР ще поеме директорът на СДВР Любомир Николов. Това заяви на брифинг вътрешният министър Иван Демерджиев. 

"Това ще бъде изпълняващият функциите в момента", посочи той.

Във връзка с оставката на Георги Кандев и кога ще предложи титуляр за поста, вътрешният министър обясни: "Това беше изненадваща ситуация. Сега ще има заместник главен секретар, който ще изпълнява функциите на главен секретар, така както беше и при господин Кандев. В момента, в който се убедим кой е правилният избор, ще има и титуляр". 

На въпрос кой ще управлява Столичната дирекция Демерджиев заяви, че "ще бъде посочен един от заместниците".

"Макар че системата донякъде да е обезкървена - имаме достатъчно служители, които могат да поемат функцията в даден момент, и се стремим да направим най-правилния избор спрямо ситуацията", посочи министърът, цитиран от NOVA.

Демерджиев подчерта, че не е имал никакви противоречия с господин Кандев по време на съвместната им работа и той не е давал никакви индикации за каквито и да било проблеми. 

По отношение на т. нар. група на "Калашниците" вътрешният министър заяви: "В момента се провеждат мащабни действия не само по отношение на тази група, но и по отношение на всички лица на територията на страната, които са замесени в подобни практики или демонстрират висок стандарт на живот без съответните доходи. Очаквайте резултатите - те ще бъдат бързи и категорични. Това, което е било назад, не е най-важното. Важно е да не допускаме подобни практики да продължават". 

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