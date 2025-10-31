Като превантивна мярка: Предлагат да се спре износът на дизел и авиационно гориво от България

С над 40 глоби и двукратно отнемана книжка: Шофьор дрифтира пред полицаи в Сливен (ВИДЕО)

Най-големият център за катерене у нас стана жертва на кибератака

Шофьор избяга от катастрофа, помете светофар и се заби челно в дърво в Пловдив

Борисов за Бюджет 2026: Движим се по инерцията, зададена в "сглобката"

Илияна Йотова за бюджета: Референдумът за еврото ни беше необходим

Радостин Василев: Ако Мария Илиева знае, че не е подписала декларацията си, да подаде оставка

В несохме предложение за временна мярка за ограничаване на износа на дизел и авиационно гориво от страната, заедно с „БСП – Обединена левица“, „Има такъв народ“ и „ДПС – Ново начало“, заяви депутатът от ГЕРБ Делян Добрев пред журналисти в парламента.

Лукойл прие оферта за изкупуване на чуждестранните ѝ активи

"Това е превантивна мярка. Имаме гориво за множество месеци напред, но искаме да предотвратим спекула с цените на горивата, както и злоупотреба с количествата, които България съхранява", обясни той.

"Към горивото, което има България за месеци напред, не се причислява държавният резерв, където има допълнително гориво", добави депутатът.

"В държавите около нас цените се покачват. Според нас това е защото се спекулира с геополитическата обстановка", обясни Добрев.

По думите му предложението за временната мярка се внася, за да се предотврати спекула и за да се гарантира нормалният икономически ритъм в страната.

"В проекта за решение даваме гъвкавост на директора на Агенция „Митници“, ако се налага поради хуманитарни или технологични причини, свързани с поддържане на непрекъснатостта на производствения процес на „Неохим“, да разрешава износа по своя преценка на ограничени продукти", каза още Делян Добрев.