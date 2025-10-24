България

Георгиев: "Лукойл" у нас отговаря на критериите за санкции на САЩ

24 октомври 2025, 10:49

„Високо напрежение”: Опасното отслабване - десетки пострадали в болница и нито един виновен
Приказна дъга и феноменален изгрев озариха София
След евакуацията в бургаско училище: Какво следва за двете ученички
Премиерът свиква съвещание след наложените санкции срещу "Лукойл"
Часовниците се връщат назад този уикенд - но трябва ли лятното часово време да бъде отменено?
Тежък инцидент с български военен парашутист
Радев за управляващите: Поднасят ни данайски дарове

Б ургаската рафинерия и още няколко дъщерни дружества, които представляват групата на „Лукойл“ в България, отговарят на критериите, каза пред медиите министърът на правосъдието Георги Георгиев във връзка с решението на САЩ да наложи санкции срещу „Роснефт“ и „Лукойл“.

По-рано бе съобщено, че министър-председателят Росен Желязков свиква работно съвещание във връзка с решението на САЩ да наложи санкции срещу „Роснефт“ и „Лукойл“. По темата ще бъдат представени от министрите на вътрешните работи Даниел Митов, на външните работи Георг Георгиев, на енергетиката Жечо Станков, на финансите Теменужка Петкова, на икономиката Петър Дилов, на правосъдието Георги Георгиев, както и ръководителите на службите у нас.

Георгиев обясни, че Министерство на правосъдието е отговорно за Имотния и Търговския регистър, като санкциите предвиждат ограничение за разпоредителни сделки със собствеността на компаниите – компаниите майки и на дъщерните дружества. „Това, което сме направили е анализ на дъщерните дружества, тяхната структура и дали попадат или не в обхвата на санкциите“, каза министърът.

Той добави, че по отношение Търговския регистър има опит във връзка с пакета мерки със санкции от ЕС. По думите му при конкретни заявления по партидите за опит за смяна на собственост се реагира и не веднъж е имало сезиране с различни опити да се заобикалят санкциите.

Министър Георгиев обясни, че на срещата при премиера ще се направи анализ на фактическата обстановка, на това как и по какъв начин санкциите ще се отразят на български граждани, на пазара и необходимите адекватни реакции на българските институции.

Източник: БТА, Константин Костов    
Лукойл Санкции САЩ Бургаска рафинерия Министерство на правосъдието Българско правителство Росен Желязков Георги Георгиев Дъщерни дружества Търговски регистър Анализ на въздействието
