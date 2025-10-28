България

ЕК иска спешно от България позиция за „Лукойл”

От Комисията са готови да свикат при необходимост извънредна среща

28 октомври 2025, 20:28
ЕК иска спешно от България позиция за „Лукойл”
Източник: iStock/Getty Images

О т Европейската комисия очакват от България възможно най-бързо позиция и оценка на евентуални последици за рафинерията на "Лукойл“ след налагането на американските санкции срещу руската компания, съобщиха пред БНР източници от Брюксел.

Желязков от Брюксел: Доставките на газ за България са обезпечени

От Комисията внимателно наблюдават ситуацията и оценяват заедно със страните членки и Международната агенция по енергетика влиянието на мерките на САЩ. От Брюксел са влезли в контакт с отделните държави, сред които и България, за да получат повече информация.

Добрев за санкциите на САЩ срещу "Лукойл": Хората трябва да бъдат спокойни

Засега в Комисията не разполагат с данни за непосредствено отражение на американските санкции върху страните членки. В съответствие с европейското законодателство тези държави разполагат с достатъчно запаси от петрол най-малко за 90 дни.

От Комисията са готови да свикат при необходимост извънредна среща на Групата за координация в областта на петрола. Редовната ѝ среща е насрочена за 12 ноември.

ЕК няма данни за продажбите на „Лукойл“

Правителството няма да допусне спиране на бургаската рафинерия, увери по-рано министърът на енергетиката Жечо Станков. В момента няма намерения за изкупуване на активите от държавата.

Източник: БНР    
Европейска комисия България Лукойл
Последвайте ни
ЕК иска спешно от България позиция за „Лукойл”

ЕК иска спешно от България позиция за „Лукойл”

Най-страшната буря на планетата достигна Ямайка

Най-страшната буря на планетата достигна Ямайка

Нетаняху нареди „незабавни, мощни“ военни удари в Газа

Нетаняху нареди „незабавни, мощни“ военни удари в Газа

САЩ удариха кораби в Тихия океан, много убити

САЩ удариха кораби в Тихия океан, много убити

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
Кога започват малките котета да се хранят с котешка храна

Кога започват малките котета да се хранят с котешка храна

dogsandcats.bg
Силно земетресение удари Турция
Ексклузивно

Силно земетресение удари Турция

Преди 22 часа
Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо
Ексклузивно

Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо

Преди 1 ден
Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата
Ексклузивно

Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата

Преди 23 часа
Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия
Ексклузивно

Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия

Преди 1 ден

Виц на деня

– Какво искат жените? – Всичко. И то веднага. Но не точно това, което ти си мислиш.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Акция на ГДБОП в митницата в Русе

Акция на ГДБОП в митницата в Русе

България Преди 2 часа

Работи се по досъдебно производство

Мариан Бачев: Не съм сплашвал кмета на район „Изгрев”

Мариан Бачев: Не съм сплашвал кмета на район „Изгрев”

България Преди 3 часа

Мариан Бачев: Нямам отношение към проверки, разпоредени от кмета на район „Изгрев“

Синтия Ериво

Синтия Ериво се съблече за корицата на списание

Любопитно Преди 4 часа

Тя също така сподели как Джейда Пинкет Смит ѝ помага да се справи с натиска на славата

Кирил Домусчиев: Раздуването на публичния сектор ще доведе до стагфлация

Кирил Домусчиев: Раздуването на публичния сектор ще доведе до стагфлация

България Преди 4 часа

Вратар на "Интер" уби пенсионер в количка

Вратар на "Интер" уби пенсионер в количка

Свят Преди 4 часа

Катастрофата е станала в близост до тренировъчния комплекс на "Интер"

Лелята на Уилям и Хари е в болница след сериозно падане от кон

Лелята на Уилям и Хари е в болница след сериозно падане от кон

Свят Преди 4 часа

70-годишната лейди Сара, която е по-голямата сестра на принцеса Даяна, преживяла „наистина лошо падане“ през септември

Владимир Путин

La Stampa: 4 причини защо Путин няма да спечели в Украйна

Свят Преди 4 часа

Руският президент вярва в победата, но реалността е съвсем различна, казват двама високопоставени източници от американското разузнаване пред италианското издание La Stampa

Ваксините от последните 20 години вече са достъпни в електронното здравно досие

Ваксините от последните 20 години вече са достъпни в електронното здравно досие

България Преди 5 часа

Над 19 милиона записа за поставени ваксини от 2005 г. насам са интегрирани в Националната здравноинформационна система – стъпка към по-пълна и достоверна медицинска история на всеки гражданин

„Бъди добър. Обичам те": Историята на шокиращо умният папагал Алекс

„Бъди добър. Обичам те": Историята на шокиращо умният папагал Алекс

Свят Преди 5 часа

Алекс промени как се изследва животинският ум

Ужасът на Анелиз Мишел – момичето, вдъхновило „Екзорсизмът на Емили Роуз“

Ужасът на Анелиз Мишел – момичето, вдъхновило „Екзорсизмът на Емили Роуз“

Любопитно Преди 5 часа

Историята за екзорсизмите на Анелиз Мишел е основата на филма от 2005 г. „Екзорсизмът на Емили Роуз“, но истинската история е много по-ужасяваща

Ноември идва с 25 градуса и мъгли - подробна прогноза за времето

Ноември идва с 25 градуса и мъгли - подробна прогноза за времето

България Преди 5 часа

До -5 градуса ще паднат температурите през следващия месец

Сини кучета се появиха в Чернобил - мистериозно явление в забранената зона

Сини кучета се появиха в Чернобил - мистериозно явление в забранената зона

Свят Преди 5 часа

Доброволци от организацията „Кучетата на Чернобил“ откриха няколко животни със синя козина. Експерти подозират контакт с химикали, но не изключват и ефект от дългогодишното излагане на радиация

Москва е готова да гарантира, че няма да нападне ЕС и НАТО

Москва е готова да гарантира, че няма да нападне ЕС и НАТО

Свят Преди 5 часа

Лавров формулира предложението в реч

,

Русия шпионира НАТО от ферибот, потънал преди 30 години?

Свят Преди 5 часа

Русия вероятно има шпионска база на ферибота "Естония", потънал в Балтийско море преди повече от 30 години

Племето на Завоевателите се разпадна след тежка загуба в “Игри на волята”

Племето на Завоевателите се разпадна след тежка загуба в “Игри на волята”

Любопитно Преди 5 часа

Феномените и Лечителите продължават напред в надпреварата

Москва

Мистериозна зелена светлина озари небето над Москва

Любопитно Преди 5 часа

Записано на множество видеокамери в автомобили и охранителни камери, събитието от понеделник бързо стана вирусно в социалните мрежи

Всичко от днес

От мрежата

Защо изпражненията на кучето ми са зелени?

dogsandcats.bg

9 породи кучета, идеални за домошари

dogsandcats.bg
1

Започва "сиромашко" лято

sinoptik.bg
1

Пуснаха 3000 руски есетри в Дунав

sinoptik.bg

„Нелепо момиче“ – какво се крие зад новата-стара модна мания

Edna.bg

Ретрограден Юпитер до 30 декември: Зодиите, които ще спечелят най-много късмет и пари

Edna.bg

Гласувай за WINBET Гол на кръга - три страхотни гола, ти избираш №1!

Gong.bg

Самоубийство разтърси Манчестър Юнайтед

Gong.bg

Първият бюджет на България в евро вече е разписан (ОБЗОР)

Nova.bg

Служители на ГДБОП с акция в митниците в Русе

Nova.bg