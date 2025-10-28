ЕК иска спешно от България позиция за „Лукойл”

О т Европейската комисия очакват от България възможно най-бързо позиция и оценка на евентуални последици за рафинерията на "Лукойл“ след налагането на американските санкции срещу руската компания, съобщиха пред БНР източници от Брюксел.

Желязков от Брюксел: Доставките на газ за България са обезпечени

От Комисията внимателно наблюдават ситуацията и оценяват заедно със страните членки и Международната агенция по енергетика влиянието на мерките на САЩ. От Брюксел са влезли в контакт с отделните държави, сред които и България, за да получат повече информация.

Добрев за санкциите на САЩ срещу "Лукойл": Хората трябва да бъдат спокойни

Засега в Комисията не разполагат с данни за непосредствено отражение на американските санкции върху страните членки. В съответствие с европейското законодателство тези държави разполагат с достатъчно запаси от петрол най-малко за 90 дни.

От Комисията са готови да свикат при необходимост извънредна среща на Групата за координация в областта на петрола. Редовната ѝ среща е насрочена за 12 ноември.

ЕК няма данни за продажбите на „Лукойл“

Правителството няма да допусне спиране на бургаската рафинерия, увери по-рано министърът на енергетиката Жечо Станков. В момента няма намерения за изкупуване на активите от държавата.