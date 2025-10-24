България

След санкциите на САЩ срещу "Лукойл": МС увери, че няма повод за паника

Кабинетът се обедини около ясни мерки за стабилност на енергийния сектор след американските санкции

24 октомври 2025, 14:00
С лед решението на Съединените щати да наложат санкции срещу руските петролни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“, темата предизвика незабавни реакции в Министерския съвет.

Добрев за санкциите на САЩ срещу "Лукойл": Хората трябва да бъдат спокойни

  • Министърът на енергетиката Жечо Станков 

България има ясен план за действие след решението на Съединените щати да наложат санкции срещу "Роснефт" и "Лукойл", а горивата за вътрешния пазар са напълно обезпечени до края на годината. Това заяви министърът на енергетиката Жечо Станков след проведено работно съвещание в Министерския съвет, свикано от премиера Росен Желязков.  

В срещата са участвали министрите на вътрешните работи Даниел Митов, на външните работи Георг Георгиев, на финансите Теменужка Петкова, на икономиката Петър Дилов, на правосъдието Георги Георгиев, както и ръководителите на службите за сигурност.

"Към момента правителството има ясен план за действие. Аз като ресорен министър ще задействам този план, свързан с доставките на нефт и нефтопродукти, който се състои от няколко фази“, каза Станков.

Първата фаза включва проверка и мониторинг на наличните количества горива в страната, като ще се работи съвместно с Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси". Втората фаза предвижда превантивни мерки и активен диалог със заинтересованите страни за изготвяне на детайлен оперативен план.

Енергийният министър увери, че гражданите трябва да бъдат спокойни, тъй като потреблението на горива е обезпечено до края на годината.

"Важното което трябва да споменем днес е, че българските граждани трябва да бъдат спокойни. Обезпечени са горивата за тяхната консумация, така че от страна на държавата до края на годината тези количества са изцяло гарантирани", каза той.

Станков призова политическите сили да не преекспонират темата и да не спекулират със страховете на обществото.

Той подчерта, че България ще действа в координация с европейските си партньори, които са изпаднали в същото положение, чрез Координационната група за нефта и нефтопродуктите към Европейската комисия, за да бъде изработен общ европейски план за действия при подобни ситуации.

По отношение на спекулациите за поскъпване на горивата министърът увери, че пазарът ще бъде наблюдаван внимателно и при необходимост ще се предприемат контролни мерки. Петролът е стока, която се търгува на борсата – ако има промени там, те не трябва толкова бързо да се пренасят върху българския пазар, поясни Станков. По думите му задействането на плана включва различни институции, които ще имат конкретно поставени задачи, за да следят внимателно и пазара, и доставките. 

Премиерът свиква съвещание след наложените санкции срещу "Лукойл"

  • Министърът на правосъдието Георги Георгиев

За да обезпечим адекватното снабдяване с горива на българските граждани се предприемат мерки според компетентностите ни във всяко едно от направленията, каза министърът на правосъдието Георги Георгиев. 

„Заиграването от политически опоненти с тази тема не е държавническо поведение, няма нужда да се всява страх у хората“, каза министър Георгиев. 

"Бе докладвано от отговорните институции за актуалното състояние с оглед обстоятелството, че рафинерията в Бургас е стратегически обект за националната сигурност, поради което са предприети допълнителни мерки от страна на службите за сигурност и МВР, включително с осигуряване на капацитет, жива сила и предприемане на всякакви други мерки, предвид различните инциденти, които се случиха в няколко европейски държави“, каза Георгиев след съвещанието при премиера. 

„Не е повод за паника, а е повод за повишаване на вниманието, за актуализация на оценката на риска и за предприемане на адекватни действия от страна на службите, които са отговорни за това. Това бе докладвано на премиера от колегите, като се следи актуалната обстановка“, подчерта той. 

Източник: БТА    
Санкции на САЩ Лукойл Роснефт Доставки на горива Министерски съвет Жечо Станков План за действие Рафинерия Бургас Мерки за сигурност Европейска координация
