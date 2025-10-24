"Очакват ни тежки дни": Бурни реакции в НС заради санкциите на САЩ срещу "Лукойл"

С лед като Съединените щати наложиха нов пакет санкции срещу двете най-големи руски петролни компании – „Роснефт“ и „Лукойл“, в Народното събрание се разгоряха остри политически реакции. Представители на различни парламентарни сили изразиха противоположни позиции – от призиви за солидарност с партньорите от ЕС и САЩ до предупреждения, че санкциите могат да засегнат българската икономика и пазара на горива.

ПП-ДБ иска трима министри да обяснят последиците за България от санкциите на САЩ върху "Лукойл"

"Величие"

"Лукойл" се подготвя за политически контрол при смяна на собствеността, коментира депутатът от "Величие" Красимира Катинчарова пред журналисти в парламента. По-рано днес парламентът реши продажбата на активи на руската нефтодобивна компания „Лукойл" в България да става само след решение на Министерския съвет (МС) при налично положително становище на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

Според Катинчарова промените са провокирани от лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски. Тези промени, които се приемат по спешност, са провокирани от решението за санкции, които ще засегнат изцяло рафинерията, каза още тя.

Добрев за санкциите на САЩ срещу "Лукойл": Хората трябва да бъдат спокойни

"Възраждане"

Председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов призова премиерът Росен Желязков да спре да слуша онези около него, които му говорят как трябва да се продаде бизнесът на "Лукойл" в България.

Според него това представлява директна намеса в делата на една частна компания. При това една от най-сериозните в света. Такава намеса може да предизвика съответни ответни действия - съдебни дела и други подобни акции от страна на собственика, който е огромна транснационална компания с бази в Нидерландия и Швейцария. Да не стане така, че България после да плаща десетки милиарди за щети, причинени от хора, "които трудно могат да разделят на две магарета три купи сено", коментира Костадинов.

Германия вчера много бързо реагира на новината за санкциите, като заяви, че ще поиска германското подразделение на „Роснефт“, да бъде освободено от действието на тези санкции, каза още Костадинов. Оказва се, че има такъв механизъм, и германските дипломати ще разговарят с американските си колеги, за да поискат санкциите да не важат за „Роснефт“ в Германия. Най-елементарното нещо, което може да направи българското правителство в момента, е не да мисли как да открадне бизнеса на "Лукойл", за да го даде на Пеевски или за да угоди Ивайло Мирчев, а да направи така, че да запази функционирането на рафинерията в България, коментира депутатът.

Европейската практика, за която нашите управляващи толкова обичат да говорят като мантра, е налице. Трябва да видим действия от тяхна страна, каза Костадинов.

В парламента представители на "ДПС-Ново начало" си позволиха да нападнат изключително остро и грубо вербално представители на „Възраждане“. Подобни неща се случват постоянно. И все пак трябва да има край. За съжаление, докато Наталия Киселова е начело на този парламент, това няма да се случи. Защото виждаме изключително често нейния двоен стандарт. С поведението си председателят на парламента не просто деградира собствената си роля, но и самата институция, коментира още Костадин Костадинов.

Желязков от Брюксел: Доставките на газ за България са обезпечени

МЕЧ

Очакват ни тежки дни по отношение на цените на горивата, заяви депутатът от „Морал, единство чест“ (МЕЧ) Красимир Манов пред журналисти в парламента относно наложените от САЩ санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл".

Ситуацията е много сериозна, посочи той. "Нашето решение е да си подават оставката", отговори Манов на въпрос какво предлагат от формацията.

Манов обясни, че през февруари от МЕЧ са предложили предвиждането на държавни средства като инвестиционен разход с цел придобиване на рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“. В становище от Министерския съвет са посочили, че се предвижда вкарване на особен управител в „Лукойл Нефтохим Бургас“. Това са доказателства, че предложението на МЕЧ още февруари е било единственият възможен изход от създалата се ситуация, но Министерският съвет не се е съгласил, каза още депутатът.

Припомняме, че САЩ наложиха заради войната в Украйна санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" и обявиха, че са готови да предприемат и още действия.