Как ще гласуваме на президентските избори - ЦИК с важни подробности за машините

ЦИК осигурява хартиени бюлетини във всички секции при проблем с машините.

Преди началото на изборния ден машините ще бъдат отключени с индивидуални ПИН кодове и ще се генерират нулеви отчети.

ЦИК съобщава, че близо 7000 машини са преминали ремонт, включително около 3000, извадени от употреба през последните години.

Във всяка една избирателна секция ще има необходимия брой хартиени бюлетини, ако има някакъв проблем с машините за гласуване. Това каза в ефира на NOVA говорителят на ЦИК Стоянка Балова-Цветкова.

“Във всички секции с над 300 избиратели, които са 9311, ще има машинно гласуване. Около 2300 секции сме определили за гласуване с две машини. Направихме това на база броя на избирателите - там, където са над 780, за да може процесът да върви по-бързо”, посочи тя.

В събота секционните избирателни комисии ще получат съответните машини. В началото на изборния ден член на секционната избирателна комисия трябва да отключи машината, като постави картата на член на комисията.

ЦИК: Ако има проблем с машините, се гласува на хартия

По думите ѝ за всяка секция и за всяка машина ще има различен ПИН код. “Натиска се бутонът „Откриване на изборния ден“, след което отново се въвежда ПИН кодът. Това го прави секционната комисия, за да отключи машината и тя да бъде готова за гласуване през изборния ден. След това се генерира нулев отчет, за да се види, че всъщност никой не е гласувал на машината”, уточни говорителят на ЦИК.

Отчетът се пази и се прилага към изборните книжа. След като дойде избирателят, му се дава карта. “Имаме три карти, като е важно те да се сменят. Няма право избирателят да гласува два пъти с една и съща карта”, заяви Балова и уточни: “Ако се повтори карта, машината изписва, че вече е гласувано с нея”.

Вижте как работят машините за вота

От ЦИК посочиха, че самата бюлетина се визуализира на екрана, като има три страници с кандидати. На стъпка “Преглед” избирателят може да прегледа избора си и да помисли дали иска да го промени. В изборния ден всеки избирател може да промени избора си само веднъж. Важно е избирателите да чуят звуковия сигнал при издаването на разписката.

Балова уточни още, че не може да се гласува втори път, тъй като ще има разминаване между броя на гласовете и броя на положените подписи в избирателните списъци. “Ако избирателят е гласувал и бъде издадена бяла разписка или разписка, от която не може да се прочете за кого е гласувал, резултатът е записан в паметта на машината. Вечерта, в изчислителния пункт в РИК, резултатът ще бъде визуализиран”, каза тя.

Близо 7000 машини вече са преминали през ремонт. “Около 3000 машини, които бяха извадени от изборния процес през последните години, вече са ремонтирани”, посочват от ЦИК.