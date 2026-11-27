В институцията на омбудсмана постъпват нови жалби от столичани, чиито парно и топла вода спират периодично, без на сайта на „Топлофикация София“ да има информация за ремонт. Омбудсманът Велислава Делчева заяви пред БНТ, че засегнатите засега могат да подават жалби и да търсят правата си, докато институциите отново обсъждат как да овладеят авариите.

„Хората се възмущават, защото няма информация какъв е този ремонт – планов ли е, авариен ли е, докога ще продължи. Когато на сайта на „Топлофикация“ няма обявен ремонт, потребителите остават и без яснота какво се случва, и без възможност да претендират за компенсации. Това е допълнителен проблем, който не бива да бъде подценяван“, посочи Делчева.

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Делчева попита дали още миналата година е направен анализ, който да покаже, че София може отново да стигне до продължителни прекъсвания. Поводът е обявеният кризисен щаб и намерението на Столичната община да обсъжда всеки месец проблемите на дружеството.

„Защото ние всяка зима говорим за това. Преди две години, когато дойде зимният период, отново говорихме за „Топлофикация“. Постоянните ремонти не са нещо, което изведнъж се е появило тази година. Притеснява ме, че в момента няма трайно решение на проблема, а той дори се задълбочава“, заяви омбудсманът.

Според Делчева е недопустимо планови ремонти да започват през отоплителния сезон, а част от тях да приключват чак през декември. След срещата за парното в студентските общежития на 26 ноември изпълнителният директор на „Топлофикация София“ Петър Петров съобщи, че по инвестиционната програма остават пет текущи ремонта. За два от тях обявените срокове са 5 и 10 декември. На същата среща кметът Васил Терзиев заяви, че информацията на сайта на дружеството ще бъде подобрена, включително с данни за районите с недостатъчно налягане.

Какво беше обявено след срещата за кризисния щаб.

Компенсации и колективни искове

Делчева каза, че дружеството е обжалвало предишно разпореждане на енергийния регулатор за обезщетения и че по този спор все още няма съдебен акт. Тя очаква „Топлофикация София“ да обжалва и ако КЕВР отново разпореди плащания. Според нея с натрупаните си задължения дружеството трудно би отделило нужните средства. Затова тя настоява за трайно решение за бъдещето му.

На 17 април 2026 г. КЕВР разпореди на „Топлофикация София“ да компенсира 6197 абонати, останали без парно и топла вода за повече от 48 часа при аварии през декември 2025 г. и януари 2026 г. Сумата по това разпореждане се изчислява за времето след първите 48 часа. Например при прекъсване от 50 часа неустойката е за два часа.

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Омбудсманът посочи и колективните искове като начин абонатите да потърсят обезщетения.

„Със сигурност масовите колективни искове ще подпомогнат процеса по търсене на компенсации. Но пак казвам – трябва да сме наясно откъде ще бъдат взети тези средства. Гражданите трябва да търсят правата си и аз като омбудсман ще направя всичко възможно това да се случи“, допълни Делчева.

Прокуратурата е сезирана за случай с дете в Кюстендил

В интервюто Делчева съобщи и за внезапна проверка в дом за медико-социални грижи в Кюстендил. По думите ѝ проверяващите са открили документи за случай от миналата година, при който психолог е скубал и влачил по земята дете с увреждания, за да го отведе в т.нар. „мека стая“. Според омбудсмана наложеното дисциплинарно наказание е забележка. Делчева е сезирала прокуратурата, за да се изясни какво се е случило и дали има данни за престъпление.

По думите ѝ в дома се грижат за седем-осем деца със специфични потребности. При проверката е установено, че психолозите, педагозите и арттерапевтът нямат професионален опит, а има незаети места за медицинска сестра, лекар, педагог и психолог.

„Така наречената мека стая е с пробита врата и течащи стени. Може да си представите какво се случва. Това е услуга, открита преди 2 години“, посочи Делчева.

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Делчева иска хората с увреждания да участват в обсъждането на промените в ТЕЛК

Омбудсманът подкрепя по-строгия контрол срещу злоупотребите с решения на ТЕЛК, но предупреждава, че промените могат да засегнат правата на хората, които действително се нуждаят от подкрепа. Тя вече е изпратила становище по предложенията. Едно от притесненията ѝ е, че съществени въпроси остават за уреждане с наредба.

„Ще следя общественото обсъждане да бъде наистина широко и в него да се включат организациите на хората с увреждания. Те трябва да бъдат чути, а не просто да бъдат канени в работни групи, да изпращат препоръки и становища, след това всеки да прави каквото си иска. Участието им трябва да бъде реално, а техните позиции да бъдат взети предвид при изработването на промените“, подчерта Делчева.

Тя настоя и промените в системата на личните асистенти да минат през обществено обсъждане с участието на хората с увреждания. По думите ѝ и там има злоупотреби, които трябва да бъдат разгледани, преди да се променят правилата.