Д окато НАСА търси следи от древен микробен живот на Марс, известен изследовател на НЛО твърди, че доказателствата за разумна цивилизация на Червената планета се крият пред очите ни, съобщи Daily Mail.

Уфологът Скот Уоринг анализира панорамна снимка, заснета от марсохода Perseverance през 2022 г. в района на скалното образувание Алагнак в кратера Йезеро. В своя сайт UFO Sightings Daily той посочва обект, който според него представлява двуметров вход към глинена постройка на върха на хълм.

Наблизо Уоринг твърди, че е забелязал и паднала синьо-зелена статуя, наподобяваща „извънземно божество“, чийто необичаен цвят рязко контрастира с околния терен. Освен това той смята, че по повърхността са разпръснати инструменти, кости и други скулптури.

„Ако беше само един обект, можеше да е необичайно съвпадение. Но откриването на дузина признаци на интелигентен живот е нещо съвсем различно“, пише Уоринг и пита защо НАСА не съобщава за тези находки.

Mysterious structure spotted in NASA Mars photo hailed as 'proof' of long-lost civilization on Red Planet https://t.co/f6bhZf2k0m — Daily Mail US (@Daily_MailUS) November 25, 2026

От „портали“ до „древни руни“ на Червената планета

Това не е първото подобно твърдение на Уоринг, който от около десетилетие търси загадъчни форми в архивите на космическата агенция:

През октомври той посочи тясна цепнатина в скала, заснета от роувъра Curiosity, като я определи като „древен портал“.

В друг кадър от кратера Йезеро пък видя „древни руни“ и миниатюрен вход с размери едва няколко сантиметра, водещ към пирамидален обект.

През август отново привлече вниманието с правоъгълен отвор в скалист склон, който според него прилича на вход на примитивно жилище.

Какво казват учените и НАСА?

Космическата агенция категорично поддържа позицията, че до момента няма никакви доказателства за съществуването на извънземен живот - нито в миналото, нито днес.

Експертите отбелязват също, че размерите на обектите на марсианските панорами не могат да бъдат определени точно без ясен мащаб или данни за разстоянието от камерата. Подобен случай от май 2022 г., когато на снимка на Curiosity се виждаше „врата“ в планината Шарп, предизвика бум от конспиративни теории. По-късният анализ обаче показа, че отворът е висок едва 30 сантиметра (колкото вратичка за куче) и се е образувал напълно естествено при пресичането на скални пукнатини и отчупването на парчета камък – феномен, който често се наблюдава и на Земята (т.нар. парейдолия – склонността на човешкия мозък да разпознава познати форми в случайни обекти).