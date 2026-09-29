ЦИК: Проверката на машините за изборите започна, бюлетината с кандидатите ще е готова тази седмица

П одготовката за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври върви спокойно и в срок. Това заяви говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова-Цветкова на редовния брифинг на комисията.

По думите ѝ ЦИК продължава активната работа по организационно-техническата подготовка на вота в координация с останалите ангажирани институции.

ЦИК подготвя 12 800 машини за президентските избори, над 18 000 са заявленията от чужбина

Балова-Цветкова припомни, че днес е проведена работна среща между ръководствата на ЦИК, Прокуратурата, Министерството на вътрешните работи и ДАНС. Основната тема е била координацията между институциите за гарантиране на законосъобразен, спокоен и прозрачен изборен процес, както и противодействието на евентуални нарушения на изборното законодателство.

На 27 септември е изтекъл срокът за извършване на проверките на кандидатските двойки и списъците в подкрепа на регистрацията им. „Финално в бюлетината ще има 27 листи на кандидати за президент и вицепрезидент, които са издигнати от 20 инициативни комитета и 7 партии“, съобщи говорителят на ЦИК, предаде NOVA.

Балова-Цветкова обърна специално внимание на изтичащия днес срок за подаване на заявления от българите зад граница. Желаещите да упражнят правото си на глас извън страната могат да подадат онлайн заявление до 24:00 часа българско време.

От ЦИК призоваха хората, които възнамеряват да гласуват зад граница, да използват тази възможност, тъй като предварителното подаване на заявление улеснява както организацията, така и провеждането на изборите. Към 13:30 часа днес са подадени над 35 500 заявления за гласуване в 72 държави.

Старт на предизборната кампания: 27 двойки се борят за президент и вицепрезидент

Гражданите, които не успеят да подадат заявление в определения срок, няма да загубят възможността да гласуват. Те ще могат да отидат до най-близката разкрита избирателна секция зад граница.

Точният списък на държавите и местата, в които ще бъдат образувани секции, ще стане ясен след 3 октомври. До 8 октомври ЦИК трябва да проведе и консултациите за съставите на секционните избирателни комисии извън страната.

Физическата диагностика и профилактика на машините за гласуване е започнала от днес, съобщи още говорителят на ЦИК.

Забавянето на достъпа до устройствата е било свързано със специалния режим на склада, в който те се съхраняват. Преди започването на работата е трябвало да бъдат взети необходимите решения и да бъдат проверени от ДАНС лицата, които ще имат право на достъп.

По думите на говорителя на ЦИК 9,4 млн. евро са предвидени за цялостната подготовка на машините за настоящия вот.

Отделно 1,8 млн. евро са за ремонта на устройствата. Балова-Цветкова посочи, че подобен ремонт не е извършван от 2021 г. Други 1,2 млн. евро са предвидени за логистиката, работата на сътрудниците на „Сиела“ в изборния ден и транспортирането на машините от склада до избирателните секции и обратно.

12 800 машини минават пълна проверка преди президентските избори

Към момента общият брой на избирателните секции в България е около 11 600. В 9311 от тях по избирателни списъци има повече от 300 избиратели и съответно ще бъде осигурено машинно гласуване.

В секциите с под 300 избиратели ще се гласува с хартиени бюлетини. От ЦИК уточниха, че предстои да бъдат публикувани и адресите на секциите, в които ще има машинно гласуване. Посочените към момента 11 600 секции не са окончателният им брой. През октомври предстои образуването на подвижните избирателни секции, както и на секциите в лечебните заведения.

ЦИК продължава и техническата подготовка за гласуването. Предвидени са допълнителни количества изборни материали, включително при необходимост от провеждането на втори тур.

В съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс комисията ще отправи покана към Печатницата на Българската народна банка за преговори и консултации за сключване на договор за отпечатването на изборните книжа.

Предстои ЦИК да вземе и допълнителни решения, свързани с организацията на гласуването с хартиени бюлетини. Паралелно с това вече се работи и по подготовката на софтуера за машините за гласуване.

До момента наблюдатели за президентските избори са регистрирали две български и три международни организации, съобщи още Балова-Цветкова.

Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

Комисията разполага с 200 машини за предстоящата разяснителна кампания за машинното гласуване преди президентските избори. Очаква се първите инициативи да започнат още в началото на следващата седмица, съобщи говорителят.

Техниците на „Сиела Норма“ вече имат достъп до склада с устройствата, като предстои на тях да бъде инсталирана демонстрационната версия на софтуера. Машините ще бъдат разпределени в страната съвместно с областните администрации и районните избирателни комисии. Вече има списък с предложени места, а броят на устройствата за отделните области ще бъде определян според големината им.

Очакванията са демонстрациите по места също да започнат през следващата седмица. Районните избирателни комисии ще трябва да публикуват на сайтовете си информация кога и къде гражданите ще могат предварително да се запознаят с начина на гласуване с машина.

ЦИК планира информацията да бъде достъпна и чрез Facebook страницата на комисията. Там гражданите ще могат да проверяват в коя област и на кое място има демонстрационна машина.

Балова-Цветкова уточни, че броят на държавите, посочени към момента при подаването на заявления за гласуване в чужбина, не означава автоматично, че във всяка от тях ще бъде открита избирателна секция.

Предстои Министерството на външните работи да направи преглед на подадените заявления. Един от факторите при определянето на секциите ще бъде дали на съответното място има поне 40 заявления за гласуване.

Комисията анализира и в колко от избирателните секции в страната ще бъдат поставени по две машини за гласуване. Все още няма окончателен брой, като решението ще бъде взето след анализ на данните от предишни избори.

На предстоящия президентски вот машините няма да разполагат с нова функционалност за гласови указания, предназначена за незрящи и хора с намалено зрение.

Балова-Цветкова обясни, че промените в Изборния кодекс, приети в началото на август, предвиждат тази възможност да бъде приложена от следващата година. Преди това трябва да бъдат извършени проверки как функцията може да работи със съществуващите устройства и как необходимите промени ще бъдат интегрирани в софтуера.

За настоящия вот избирателите, които имат затруднения и не могат сами да упражнят правото си на глас, ще могат да гласуват с придружител при предвидените в изборното законодателство условия.

По отношение на тактилните шаблони, използвани при предишния вот за подпомагане на незрящи избиратели, Балова-Цветкова посочи, че допълнителна информация ще бъде предоставена на по-късен етап.

Образецът на бюлетината за президентските избори вече е публикуван в секция „Изборни книжа“ на сайта на Централната избирателна комисия, а вариантът с имената на кандидатите се очаква да бъде готов до края на тази седмица.

Балова отхвърли твърденията, че има забавяне в подготовката на бюлетината. „В рамките на тази седмица предполагам, че ще имаме и бюлетината с кандидатите и с всичко останало. Съвсем в срок сме, не се забавяме“, заяви тя.

Удостоверяването на машините за гласуване ще започне след 15 октомври, когато трябва да приключат профилактиката, диагностиката и необходимите ремонти на устройствата.

Балова-Цветкова посочи, че в процеса ще участват Министерството на иновациите и дигиталната трансформация и компетентните институции по метрология и стандартизация. Ще бъдат извършени и необходимите проверки на софтуера и хеш кода.

Процесът ще се осъществява съвместно с ЦИК, а резултатите ще бъдат представени на публично събитие, за което медиите ще бъдат предварително информирани.

Аудиофайлове като част от информационната кампания ще има. Те вече се изработват от изпълнителя, който подготвя материалите за разяснителната кампания на ЦИК. Решенията, свързани с използването на тактилни шаблони за хора със зрителни затруднения на предстоящия вот, все още предстои да бъдат взети.

ЦИК ще публикува и подробна информация за средствата, изразходвани по медийните пакети на участниците в изборите. Данните могат да бъдат намерени на сайта на комисията в секцията за изборите за президент и вицепрезидент, в подраздел „Медийни пакети“. Там ще се публикува информация както за изразходваните средства, така и за медийните участия на кандидатите за президент и вицепрезидент, които имат право на такива пакети. Информацията ще се обработва ежедневно от администрацията на комисията, но заради големия обем данни публичната таблица ще бъде актуализирана всеки вторник.