ЦИК регистрира Александър Гарибов за вицепрезидент на Александър Томов

Ц ентралната избирателна комисия (ЦИК) регистрира Александър Цветанов Гарибов за вицепрезидент заедно с кандидата за президент Александър Трифонов Томов, съобщиха от ЦИК. Предложението е постъпило от партия "Българска социалдемокрация - Евролевица", която издига кандидатите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 25 октомври 2026 г.

От комисията уточниха, че ще регистрират двойката при неприключила проверка заради настъпилата промяна на кандидата за вицепрезидент.

ЦИК заличи регистрацията на Александър Томов и Сергей Инджов от изборите за президент

По-рано днес ЦИК обяви за недействителна регистрацията на кандидата за вицепрезидент Сергей Инджов, който беше част от кандидатската листа за президент и вицепрезидент с Александър Томов. От решението на комисията става известно, че Инджов е с придобито "съветско" гражданство по рождение, като не отговаря на законовите изисквания, според които право да бъде избиран за президент и вицепрезидент има всеки български гражданин по рождение, който няма друго гражданство.