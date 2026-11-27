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Проф. Станимир Карапетков заяви, че към момента е свидетел и няма повдигнато обвинение.

По думите му задържането му е свързано с твърдения за принуда спрямо бащата на загиналата Сияна, а не с професионалната му дейност.

Той разказа, че при претърсването в дома му са били изискани материали по текущи дела.

Карапетков отхвърли твърденията за корупционна договорка във връзка с експертизата по катастрофата с Лютви Местан.

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„В момента съм свидетел, нямам повдигнато обвинение и още не съм разпитан“. Това заяви проф. Станимир Карапетков в ефира на NOVA. Той коментира задържането си, претърсванията в дома му и твърденията, отправяни към него във връзка с експертизите по редица тежки катастрофи, сред които тези със Сияна и с Лютви Местан.

Карапетков уточни, че според него задържането му не е свързано с професионалната му дейност, въпреки твърденията в публичното пространство. По думите му в заповедта за задържане са посочени данни за упражнена принуда спрямо Николай Попов, бащата на загиналата при катастрофа Сияна, с цел да бъде възпрепятстван да търси правата си по делото.

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Карапетков оспори тези твърдения с аргумента, че предполагаемият инцидент е станал във фоайето на съда.

„Пред толкова много хора няма как да направя принуда за него и то да не си упражнява правата като баща на Сияна“, коментира професорът.

Той разказа и за претърсванията в дома си. По думите му първоначално бил изненадан от действията на служителите.

„Самите оперативни работници не знаеха защо са пратени. После получиха указания от София“, заяви Карапетков.

Той посочи, че при претърсването са били изискани материали по текущи дела, по които работи. В крайна сметка била иззета папка със стари копия.

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Експертизата по делото за катастрофата с Лютви Местан

В студиото беше обсъдена и експертизата по делото за катастрофата с участието на Лютви Местан, при която загина дете. Поставен беше въпросът за пътна маркировка, за която има твърдения, че е била нанесена след произшествието, но е фигурирала в анализа на експертите.

„Ние правим експертиза въз основа на фактите по време на ПТП, обстоятелства и находки“, обясни проф. Карапетков.

Той допълни, че при посещението си на мястото няколко дни след катастрофата е забелязал промени и по растителността, които според него имат отношение към видимостта. По думите му автомобилът, в който е пътувало бебето, се е движил със скорост около 122 км/ч.

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Карапетков отхвърли твърденията за корупционна договорка във връзка с работата си по делото.

„Аз съм обвинен, че съм в корупционна сделка с ДПС. Ако имам сделка с Ахмед Доган и съм корумпиран, ще има ли втори подсъдим? Как мислите? Нашата експертиза е оттеглена. Тя вече не е доказателство по делото. Нашата е с отвод“, заяви той.

По думите му първоначалният съдебен състав е приел експертизата, но след смяната на съдията и сформирането на нов състав екипът е решил да се оттегли.

„Първият състав я прие. Всичко беше нормално. Когато пенсионираха съдията, дойде нов състав. Ние си направихме отвод поради огромни заплахи към нас“, обясни Карапетков.