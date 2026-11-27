Н еобичаен и забавен момент разведри напрегнатата атмосфера на срещата на върха в Брюксел в четвъртък. Словашкият премиер Роберт Фицо беше уловен в ролята на галантен кавалер, докато носи дамската чанта на италианския министър-председател Джорджа Мелони преди извънредното заседание на Европейския съвет.

Самият Фицо прие ситуацията с чувство за хумор и лично публикува снимката в профила си във Facebook, описвайки жеста като „практичната страна“ на европейското сътрудничество.

Източник: БГНЕС/EPA

„Малко след пристигането си в Брюксел участвах в среща на лидерите от групата „Приятели на кохезията“, на която обсъдихме запазването на политиката за намаляване на регионалните различия“, написа словашкият премиер, визирайки фондовете, които са ключови и за държави като България.

Източник: БГНЕС/EPA

„А както виждате от снимките, европейското сътрудничество има и своята практична страна. Понякога това означава да помогнеш на колега с багажа му“, добави Фицо.

Спор за 1,6 трилиона евро и остри думи от Мелони

Зад лекия тон на снимката обаче разговорите в Брюксел преминаха под знака на сериозни финансови и геополитически сблъсъци. След срещата на „Приятелите на кохезията“ и форума на еврозоната европейските лидери навлязоха в тежките преговори за следващия многогодишен бюджет на ЕС за периода 2028-2034 г., чийто предложен размер е 1,6 трилиона евро.

Преди началото на заседанието Джорджа Мелони даде ясно да се разбере, че компромисът все още е далеч.

A candid moment involving Slovak Prime Minister Robert Fico and Italian Prime Minister Giorgia Meloni has caught attention online. Fico was seen carrying Meloni's bag during the EU Summit, with the brief interaction captured in a viral video. #RobertFico #GiorgiaMeloni #EU Summit #EuropeanUnion #ViralVideo #WorldNews — The Daily Jagran (@TheDailyJagran) November 27, 2026

„На светлинни години сме от решение“, заяви италианският премиер пред журналисти.

„Не сме склонни да подпишем бюджет, при който ще трябва да даваме повече, за да получаваме по-малко“, отсече тя.

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Приемането на седемгодишната финансова рамка изисква пълно единодушие от всички 27 държави членки. Лидерите в Брюксел се надяват да постигнат споразумение до края на годината, преди предстоящите избори в няколко ключови страни от Съюза допълнително да усложнят сметките.

Източник: БГНЕС/EPA

Предупреждение заради войната в Украйна

Мелони използва трибуната в Брюксел и за да отправи остро предупреждение войната между Русия и Украйна да не се пренася в Средиземно море. Повод за думите ѝ стана съобщената украинска атака срещу руски военен кораб в либийски води.

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„Смятам, че войната не бива да се разширява към Средиземноморието. Трябва да бъдем напълно ясни с нашите украински приятели и с партньорите си“, подчерта италианският премиер и допълни, че възнамерява да повдигне въпроса директно пред украинския президент Володимир Зеленски.