В спецификациите на смартфоните, менютата с настройки на Android и ръководствата за оптимизация на Windows, „виртуалната RAM“ се превърна в популярен мотив. Производителите на телефони рекламират атрактивни комбинации, като например „8 GB + 8 GB“ разширена памет, а потребителите на компютри често коригират настройките за виртуална памет с надеждата да извлекат допълнителна скорост, когато хардуерните ресурси са ограничени.

Предупрежденията относно виртуалната RAM обаче се основават на солидни технически факти. Виртуалната RAM не създава допълнителна физическа памет; тя просто заделя място върху по-бавно флаш устройство или SSD диск, което служи като буфер в случаите, когато физическата RAM памет се запълни.

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Това може да помогне да се предотврати затваряне на фоновите приложения от страна на операционната система, но извличането на информация от паметта за съхранение отнема повече време, отколкото достъпът до самата оперативна памет (RAM). В зависимост от телефона и натоварването, превключването между приложенията може следователно да стане по-бавно, вместо по-бързо.

Има и още един аспект: записването и извличането на данни изискват допълнителна работа от страна на контролера за съхранение и процесора. В техническата документация на самия Android се посочва, че честите записи в паметта, свързани с операции от типа „swap“ (размяна на данни), могат да допринесат за износването ѝ. Това обаче не означава, че активирането на функцията за виртуална RAM ще повреди телефона или значително ще съкрати експлоатационния му живот.

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Производителността е друга спорна област. Виртуалната RAM не прави процесора по-бърз, не подобрява графичната производителност и не увеличава физическата памет. Следователно е малко вероятно тя да доведе до по-висока кадрова честота в игрите или до по-плавна работа на тежките приложения. Основната ѝ цел е да помогне за запазването на данните на приложенията, работещи във фонов режим, което потенциално намалява броя на случаите, в които тези приложения трябва да се презареждат.

Това е важно, тъй като Android вече разполага със сложни механизми за управление на паметта. Един от тях е zRAM, който компресира по-рядко използваните страници памет в рамките на физическата RAM, което позволява на системата ефективно да оползотвори по-добре наличния хардуер. За разлика от виртуалната RAM, която използва пространството за съхранение, zRAM не разчита на записването на тези компресирани страници във вътрешната флаш памет.

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И така, трябва ли да деактивирате виртуалната RAM ? Няма универсален отговор. За собствениците на телефони с ограничена физическа памет, по-конкретно устройства с 4 GB или 6 GB, може да е полезна, за да поддържа достъпни допълнителни фонови приложения. От друга страна, потребителите на смартфони с 8 GB, 12 GB или повече физическа RAM памет вероятно няма да забележат съществена разлика.

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При покупката на смартфон, реалният капацитет на оперативната памет, производителността на процесора и скоростта на вградената памет остават значително по-важни от впечатляващите цифри, свързани с виртуалната RAM. Един телефон, рекламиран с 8 GB физическа RAM и още 8 GB виртуална RAM, в действителност си остава устройство с 8 GB оперативна памет. Допълнителният обем може да бъде от полза при мултитаскинг, но не е в състояние да превърне по-бавната памет за съхранение в оперативна памет със същата висока скорост.